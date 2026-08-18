02:49 ()
Свернуть список

Ахмат - Факел 18 августа обзор матча

Дата публикации: 18-08-2026
Ахмат
Ахмат
2 : 1
Факел
Факел
Составы команд
Ахмат
Грозный
Факел
Воронеж
88РоссияврГиорги Шелия
5АлбаниязщКлисман Цаке
8СербиязщМирослав Богосавац
4РоссиязщТурпал-Али Ибишев
81РоссиязщМаксим Сидоров
42АнголапзМануэл Келиану
61'
10РоссияпзКирилл Щетинин
46'
11БразилияпзИсмаэл Силва
17АнголапзЭгаш Касинтура
79'
23КазахстаннпГалымжан Кенжебек
61'
77РоссиянпГеоргий Мелкадзе
70'
18БразилияпзЖулио Ромау
46'
90СенегалзщУсман Ндонг
61'
7РоссиянпЛечи Садулаев
61'
13Буркина-ФасонпМохамед Конате
70'
97РоссиянпАлексей Касаджиков
79'
96РоссияврИгорь Обухов
22МароккозщХодейфа Эль-Мхассани
20РоссиязщИгорь Юрганов
44РоссиязщЮрий Журавлёв
8РоссияпзАбдула Багамаев
71'
52РоссияпзРавиль Нетфуллин
77'
17БеларусьпзАнтон Ковалёв
71'
18РоссияпзКирилл Симонов
46'
97РоссияпзБутта Магомедов
93РоссиянпМераби Уридия
46'
19АлбаниянпБелайди Пуси
55Босния и ГерцеговиназщДарко Тодорович
46'
99РоссияпзНиколай Гиоргобиани
46'
10РоссиянпИльнур Альшин
71'
9ФранциянпАксель Гнапи
71'
11РоссиянпАлексей Сутормин
77'
Запасные
71РоссияврРасул Мицаев
1РоссияврВадим Ульянов
95РоссиязщАрсен Адамов
6МалипзКалиду Сидибе
70РоссияпзАбакар Гаджиев
76АлбаниянпЭральд Максути
99МарокконпАнас Эль-Махрауи
1РоссияврДаниил Фролкин
35РоссияврВячеслав Доровских
53РоссиязщМатвей Бардачёв
5РоссиязщАльберт Габараев
23РоссияпзВячеслав Якимов
25РоссиянпАлександр Беляев
Главные тренеры
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
РоссияОлег Петрович Василенко
Голы
Георгий Мелкадзе
1:0
1'
Эгаш Касинтура
2:0
31'
Ильнур Альшин
Белайди Пуси
2:1
90+5'
Наказания
Антон Ковалёв
23'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ахмат - Факел, который состоялся 18 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close