Ахмат - Факел 18 августа обзор матча
Дата публикации: 18-08-2026
Ахмат
2 : 1
Факел
Составы команд
Ахмат
Грозный
Факел
Воронеж
|88
|вр
|Гиорги Шелия
|5
|зщ
|Клисман Цаке
|8
|зщ
|Мирослав Богосавац
|4
|зщ
|Турпал-Али Ибишев
|81
|зщ
|Максим Сидоров
|42
|пз
|Мануэл Келиану
61'
|10
|пз
|Кирилл Щетинин
46'
|11
|пз
|Исмаэл Силва
|17
|пз
|Эгаш Касинтура
79'
|23
|нп
|Галымжан Кенжебек
61'
|77
|нп
|Георгий Мелкадзе
70'
|18
|пз
|Жулио Ромау
46'
|90
|зщ
|Усман Ндонг
61'
|7
|нп
|Лечи Садулаев
61'
|13
|нп
|Мохамед Конате
70'
|97
|нп
|Алексей Касаджиков
79'
|96
|вр
|Игорь Обухов
|22
|зщ
|Ходейфа Эль-Мхассани
|20
|зщ
|Игорь Юрганов
|44
|зщ
|Юрий Журавлёв
|8
|пз
|Абдула Багамаев
71'
|52
|пз
|Равиль Нетфуллин
77'
|17
|пз
|Антон Ковалёв
71'
|18
|пз
|Кирилл Симонов
46'
|97
|пз
|Бутта Магомедов
|93
|нп
|Мераби Уридия
46'
|19
|нп
|Белайди Пуси
|55
|зщ
|Дарко Тодорович
46'
|99
|пз
|Николай Гиоргобиани
46'
|10
|нп
|Ильнур Альшин
71'
|9
|нп
|Аксель Гнапи
71'
|11
|нп
|Алексей Сутормин
77'
Запасные
|71
|вр
|Расул Мицаев
|1
|вр
|Вадим Ульянов
|95
|зщ
|Арсен Адамов
|6
|пз
|Калиду Сидибе
|70
|пз
|Абакар Гаджиев
|76
|нп
|Эральд Максути
|99
|нп
|Анас Эль-Махрауи
|1
|вр
|Даниил Фролкин
|35
|вр
|Вячеслав Доровских
|53
|зщ
|Матвей Бардачёв
|5
|зщ
|Альберт Габараев
|23
|пз
|Вячеслав Якимов
|25
|нп
|Александр Беляев
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Олег Петрович Василенко
Голы
Георгий Мелкадзе
1:0
1'
Эгаш Касинтура
2:0
31'
Ильнур Альшин
Белайди Пуси
2:1
90+5'
Наказания
Антон Ковалёв
23'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ахмат - Факел, который состоялся 18 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.