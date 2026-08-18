Ахмат - Факел 18 августа обзор матча Дата публикации: 18-08-2026 Ахмат 2 : 1 Факел Составы команд Ахмат Грозный Факел Воронеж 88 вр Гиорги Шелия 5 зщ Клисман Цаке 8 зщ Мирослав Богосавац 4 зщ Турпал-Али Ибишев 81 зщ Максим Сидоров 42 пз Мануэл Келиану 61' 10 пз Кирилл Щетинин 46' 11 пз Исмаэл Силва 17 пз Эгаш Касинтура 79' 23 нп Галымжан Кенжебек 61' 77 нп Георгий Мелкадзе 70' 18 пз Жулио Ромау 46' 90 зщ Усман Ндонг 61' 7 нп Лечи Садулаев 61' 13 нп Мохамед Конате 70' 97 нп Алексей Касаджиков 79' 96 вр Игорь Обухов 22 зщ Ходейфа Эль-Мхассани 20 зщ Игорь Юрганов 44 зщ Юрий Журавлёв 8 пз Абдула Багамаев 71' 52 пз Равиль Нетфуллин 77' 17 пз Антон Ковалёв 71' 18 пз Кирилл Симонов 46' 97 пз Бутта Магомедов 93 нп Мераби Уридия 46' 19 нп Белайди Пуси 55 зщ Дарко Тодорович 46' 99 пз Николай Гиоргобиани 46' 10 нп Ильнур Альшин 71' 9 нп Аксель Гнапи 71' 11 нп Алексей Сутормин 77' Запасные 71 вр Расул Мицаев 1 вр Вадим Ульянов 95 зщ Арсен Адамов 6 пз Калиду Сидибе 70 пз Абакар Гаджиев 76 нп Эральд Максути 99 нп Анас Эль-Махрауи 1 вр Даниил Фролкин 35 вр Вячеслав Доровских 53 зщ Матвей Бардачёв 5 зщ Альберт Габараев 23 пз Вячеслав Якимов 25 нп Александр Беляев Главные тренеры Станислав Саламович Черчесов Олег Петрович Василенко Голы Георгий Мелкадзе 1:0 1' Эгаш Касинтура 2:0 31' Ильнур Альшин Белайди Пуси 2:1 90+5' Наказания Антон Ковалёв 23'

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