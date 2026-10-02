03:45 ()
Свернуть список

Месси стал владельцем «Эльденсе», выступающего в Сегунде

Дата публикации: 02-10-2026 00:40

Месси стал владельцем «Эльденсе», выступающего в Сегунде 

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал владельцем испанского клуба «Эльденсе», выступающего в Сегунде — втором по значимости дивизионе страны. Официальное объявление о сделке появилось на сайте команды.

«Клуб «Депортиво Эльденсе» официально объявляет о приобретении команды Лионелем Месси, что знаменует начало нового и захватывающего этапа в более чем 100-летней истории этого клуба.

Приход в испанский профессиональный футбол в качестве владельца клуба «Эльденсе» одной из самых значимых фигур в истории спорта знаменует начало долгосрочного проекта, направленного на стимулирование спортивного, институционального и социального развития клуба.

Основанный в 1921 году клуб «Эльденсе» вступает в новый этап своей карьеры с амбициями укрепить свои позиции и развиваться в профессиональном футболе, сохраняя при этом свои корни, историю и сине-красные цвета.

Сделка ожидает получения необходимого разрешения от Центрального спортивного департамента в соответствии с условиями, установленными в Законе о спорте», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Таким образом, переход клуба под контроль Месси ещё должен пройти необходимую процедуру согласования. После получения разрешения аргентинец сможет официально реализовывать долгосрочный проект, о котором говорится в заявлении «Эльденсе».

Клуб был основан в 1921 году и имеет более чем вековую историю. Теперь команда рассчитывает использовать приход нового владельца для дальнейшего спортивного и организационного развития.

В текущем сезоне «Эльденсе» пока испытывает проблемы с результатами. После семи проведённых матчей команда набрала пять очков и занимает 19-е место в турнирной таблице Сегунды.

Для Месси это не первый опыт участия в футбольном бизнесе. Однако приобретение клуба в Испании станет новым направлением его деятельности после многолетней карьеры игрока на высшем уровне.

Социальные комментарии Cackle
  • УПЛ может перенести домашние матчи некоторых клубов на запад Украины
    УПЛ может перенести домашние матчи некоторых клубов на запад Украины
    Клубы украинской Премьер-лиги рассматривают запасные варианты проведения домашних матчей на случай дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью....
  • Министр Великобритании призналась в симпатии к «Манчестер Сити» и раскритиковала фанатов «Юнайтед»
    Министр Великобритании призналась в симпатии к «Манчестер Сити» и раскритиковала фанатов «Юнайтед»
    Министр образования Великобритании Люси Пауэлл прокомментировала ситуацию вокруг «Манчестер Сити», который был признан виновным в нарушении...
  • Президент «Шальке» предложил изменить формат Бундеслиги ради интриги в чемпионате
    Президент «Шальке» предложил изменить формат Бундеслиги ради интриги в чемпионате
    Президент «Шальке» Аксель Хефер выступил за серьёзные изменения в формате Бундеслиги. По мнению руководителя клуба, немецкому чемпионату необходимо...
  • Сборная Аргентины уверенно обыграла Боливию в домашней встрече
    Сборная Аргентины уверенно обыграла Боливию в домашней встрече
    В ночь с 30 сентября на 1 октября сборные Аргентины и Боливии провели товарищеский матч. Встреча состоялась в Кордове на стадионе «Марио Альберто...
  • Стало известно, что произошло между Роналду и Жорже Жезушем
    Стало известно, что произошло между Роналду и Жорже Жезушем
    Издание Marca раскрыло подробности конфликта между Криштиану Роналду и главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем. По данным источника,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close