Месси стал владельцем «Эльденсе», выступающего в Сегунде 

Дата публикации: 02-10-2026 00:40

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал владельцем испанского клуба «Эльденсе», выступающего в Сегунде — втором по значимости дивизионе страны. Официальное объявление о сделке появилось на сайте команды.

«Клуб «Депортиво Эльденсе» официально объявляет о приобретении команды Лионелем Месси, что знаменует начало нового и захватывающего этапа в более чем 100-летней истории этого клуба.

Приход в испанский профессиональный футбол в качестве владельца клуба «Эльденсе» одной из самых значимых фигур в истории спорта знаменует начало долгосрочного проекта, направленного на стимулирование спортивного, институционального и социального развития клуба.

Основанный в 1921 году клуб «Эльденсе» вступает в новый этап своей карьеры с амбициями укрепить свои позиции и развиваться в профессиональном футболе, сохраняя при этом свои корни, историю и сине-красные цвета.

Сделка ожидает получения необходимого разрешения от Центрального спортивного департамента в соответствии с условиями, установленными в Законе о спорте», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Таким образом, переход клуба под контроль Месси ещё должен пройти необходимую процедуру согласования. После получения разрешения аргентинец сможет официально реализовывать долгосрочный проект, о котором говорится в заявлении «Эльденсе».

Клуб был основан в 1921 году и имеет более чем вековую историю. Теперь команда рассчитывает использовать приход нового владельца для дальнейшего спортивного и организационного развития.

В текущем сезоне «Эльденсе» пока испытывает проблемы с результатами. После семи проведённых матчей команда набрала пять очков и занимает 19-е место в турнирной таблице Сегунды.

Для Месси это не первый опыт участия в футбольном бизнесе. Однако приобретение клуба в Испании станет новым направлением его деятельности после многолетней карьеры игрока на высшем уровне.