Жезуша и Проэнсу освистали болельщики перед матчем Португалии с Данией

Дата публикации: 02-10-2026 00:42

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш и глава Португальской футбольной федерации Педру Проэнса столкнулись с недовольством болельщиков перед матчем 3-го тура Лиги наций против Дании. Как сообщает Record, поклонники команды освистали обоих руководителей во время их выезда из отеля в Копенгагене.

Португалия проведёт встречу с Данией на стадионе «Паркен». Главным арбитром матча назначен украинский судья Николай Балакин.

Недовольство болельщиков возникло на фоне ситуации вокруг капитана национальной команды Криштиану Роналду. 41-летний нападающий досрочно покинул расположение сборной после того, как не сыграл в предыдущем матче против Норвегии.

Роналду начал разминаться по ходу встречи, однако так и не появился на поле. После игры футболист не стал скрывать своего недовольства, а позднее пропустил командную тренировку, занимаясь индивидуально.

Жезуш при этом ранее заявил об отсутствии конфликта с капитаном. На пресс-конференции тренер также допустил, что Роналду может не принять участия в матче с Данией.

После этого форвард принял решение покинуть расположение национальной команды. Роналду позднее объяснил свой поступок, заявив, что окончательное решение было принято после пресс-конференции Жезуша и разговора с Проэнсой. При этом футболист пообещал в будущем рассказать португальцам о причинах своего ухода.

Ситуация получила широкий резонанс в португальских СМИ. Несколько изданий сообщили о возможном завершении Роналду выступлений за национальную команду, однако официального заявления футболиста о завершении международной карьеры пока не было.

На этом фоне реакция болельщиков перед матчем с Данией стала ещё одним эпизодом напряжённой ситуации вокруг сборной Португалии. Теперь команда должна провести встречу без своего капитана, а Жезушу предстоит определить состав на важнейший матч группового этапа Лиги наций.