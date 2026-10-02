«Манчестер Юнайтед» и «Челси» следят за Томашем Араужу из «Бенфики»
Центральный защитник «Бенфики» и сборной Португалии Томаш Араужу привлёк внимание сразу двух английских клубов. Как сообщает TEAMtalk, за 24-летним футболистом следят «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Представители обоих клубов наблюдали за игрой португальца в матче с «Миланом» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы. Встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 2:0, однако выступление Араужу заинтересовало скаутов английских клубов.
В текущем сезоне защитник получает регулярную игровую практику в составе «Бенфики». Араужу принял участие в 12 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт один забитый мяч и одну результативную передачу.
Контракт португальского футболиста с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2031 года. Столь продолжительный срок соглашения позволяет «Бенфике» занимать сильную позицию в потенциальных переговорах о продаже игрока.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Араужу оценивается в €35 млн. При этом наличие долгосрочного контракта и интерес со стороны сразу двух представителей английской Премьер-лиги могут повлиять на возможную стоимость трансфера.
На данный момент речь идёт о наблюдении за футболистом со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Конкретных предложений по Араужу клубы пока не делали.
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