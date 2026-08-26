ЛАСК - Селтик 25 августа обзор матча
Дата публикации: 26-08-2026
ЛАСК
5 : 1ДВ
Селтик
Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Селтик
Глазго, Шотландия
|1
|вр
|Лукас Юнгвирт
|4
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|43
|зщ
|Alemao
99'
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|6
|зщ
|Мелайро Богард
|20
|пз
|Каспер Йоргенсен
86'
|10
|пз
|Роберт Любичич
81'
|30
|пз
|Саша Хорват
99'
|2
|пз
|Джордж Белло
|8
|нп
|Мозес Усор
99'
|7
|нп
|Samuel Adeniran
|18
|пз
|Алессандро Шёпф
81'
|29
|нп
|Флориан Флеккер
86'99'
|3
|зщ
|Miguel Freckleton
99'
|25
|зщ
|Иван Дибанго
99'
|9
|пз
|Крыштоф Данек
99'
|27
|нп
|Кристоф Ланг
99'
|1
|вр
|Вильями Синисало
|51
|зщ
|Колби Донован
74'
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
91'
|6
|зщ
|Остон Трасти
|63
|зщ
|Киран Тирни
71'
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|8
|пз
|Беньямин Нюгрен
63'
|22
|пз
|Мика Баур
71'
|11
|нп
|Камило Дуран
|9
|нп
|Каспер Хёг
|13
|нп
|Ян Хюн Чун
63'
|17
|пз
|Себастьян Тунекти
63'
|41
|пз
|Рео Хататэ
63'
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
71'
|14
|пз
|Люк Маккоуэн
71'
|47
|зщ
|Дейн Маррей
74'
|56
|зщ
|Энтони Ралстон
91'
Голы
Каллум Макгрегор
Ян Хюн Чун
0:1
21'
Мозес Усор
1:1
32'
Роберт Любичич
Мозес Усор
2:1
48'
Samuel Adeniran
Саша Хорват
3:1
58'
Флориан Флеккер
4:1
90'
Samuel Adeniran
Крыштоф Данек
5:1
109'
Наказания
Мозес Усор
71'
Alemao
90+3'
Люк Маккоуэн
103'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛАСК - Селтик, который состоялся 25 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, Раунд плей-офф. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.