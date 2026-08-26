ЛАСК - Селтик 25 августа обзор матча Дата публикации: 26-08-2026 ЛАСК 5 : 1 ДВ Селтик Составы команд ЛАСК Линц, Австрия Селтик Глазго, Шотландия 1 вр Лукас Юнгвирт 4 зщ Ксавье Мбуямба 43 зщ Alemao 99' 16 зщ Андрес Андраде 6 зщ Мелайро Богард 20 пз Каспер Йоргенсен 86' 10 пз Роберт Любичич 81' 30 пз Саша Хорват 99' 2 пз Джордж Белло 8 нп Мозес Усор 99' 7 нп Samuel Adeniran 18 пз Алессандро Шёпф 81' 29 нп Флориан Флеккер 86'99' 3 зщ Miguel Freckleton 99' 25 зщ Иван Дибанго 99' 9 пз Крыштоф Данек 99' 27 нп Кристоф Ланг 99' 1 вр Вильями Синисало 51 зщ Колби Донован 74' 20 зщ Кэмерон Картер-Викерс 91' 6 зщ Остон Трасти 63 зщ Киран Тирни 71' 42 пз Каллум Макгрегор 8 пз Беньямин Нюгрен 63' 22 пз Мика Баур 71' 11 нп Камило Дуран 9 нп Каспер Хёг 13 нп Ян Хюн Чун 63' 17 пз Себастьян Тунекти 63' 41 пз Рео Хататэ 63' 5 зщ Лиам Скэйлз 71' 14 пз Люк Маккоуэн 71' 47 зщ Дейн Маррей 74' 56 зщ Энтони Ралстон 91' Голы Каллум Макгрегор Ян Хюн Чун 0:1 21' Мозес Усор 1:1 32' Роберт Любичич Мозес Усор 2:1 48' Samuel Adeniran Саша Хорват 3:1 58' Флориан Флеккер 4:1 90' Samuel Adeniran Крыштоф Данек 5:1 109' Наказания Мозес Усор 71' Alemao 90+3' Люк Маккоуэн 103'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛАСК - Селтик, который состоялся 25 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, Раунд плей-офф. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.