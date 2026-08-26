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ЛАСК - Селтик 25 августа обзор матча

Дата публикации: 26-08-2026
ЛАСК
ЛАСК
5 : 1ДВ
Селтик
Селтик
Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Селтик
Глазго, Шотландия
1АвстрияврЛукас Юнгвирт
4НидерландызщКсавье Мбуямба
43Бразилиязщ Alemao
99'
16ПанамазщАндрес Андраде
6СуринамзщМелайро Богард
20ДанияпзКаспер Йоргенсен
86'
10АвстрияпзРоберт Любичич
81'
30АвстрияпзСаша Хорват
99'
2СШАпзДжордж Белло
8НигериянпМозес Усор
99'
7СШАнпSamuel Adeniran
18АвстрияпзАлессандро Шёпф
81'
29АвстриянпФлориан Флеккер
86'99'
3АнглиязщMiguel Freckleton
99'
25КамерунзщИван Дибанго
99'
9ЧехияпзКрыштоф Данек
99'
27АвстриянпКристоф Ланг
99'
1ФинляндияврВильями Синисало
51ШотландиязщКолби Донован
74'
20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
91'
6СШАзщОстон Трасти
63ШотландиязщКиран Тирни
71'
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
8ШвецияпзБеньямин Нюгрен
63'
22ГерманияпзМика Баур
71'
11КолумбиянпКамило Дуран
9ДаниянпКаспер Хёг
13Южная КореянпЯн Хюн Чун
63'
17ТуниспзСебастьян Тунекти
63'
41ЯпонияпзРео Хататэ
63'
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
71'
14ШотландияпзЛюк Маккоуэн
71'
47ШотландиязщДейн Маррей
74'
56ШотландиязщЭнтони Ралстон
91'
Голы
Каллум Макгрегор
Ян Хюн Чун
0:1
21'
Мозес Усор
1:1
32'
Роберт Любичич
Мозес Усор
2:1
48'
Samuel Adeniran
Саша Хорват
3:1
58'
Флориан Флеккер
4:1
90'
Samuel Adeniran
Крыштоф Данек
5:1
109'
Наказания
Мозес Усор
71'
Alemao
90+3'
Люк Маккоуэн
103'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЛАСК - Селтик, который состоялся 25 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, Раунд плей-офф. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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