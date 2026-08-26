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Сабах - Хапоэль Б-Ш 25 августа обзор матча

Дата публикации: 26-08-2026
Сабах
Сабах
5 : 2ДВ
Хапоэль Б-Ш
Хапоэль Б-Ш
Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
92КазахстанврСтас Покатилов
3ГваделупазщСтив Сольве
80АлжирзщАким Зедадка
87'
5АзербайджанзщРахман Дашдамиров
27ПольшазщТимотеуш Пухач
91'
7УзбекистанпзУмарали Рахмоналиев
80'
13ХорватияпзИван Лепиница
8НигерияпзChristian Nwachukwu
63'
11ЯмайканпКахим Пэррис
63'
21СербиянпВелько Шимич
87'
20РуанданпДжой-Лэнс Миккельс
10АзербайджанпзАлексей Исаев
63'
99ГабоннпОрфе Мбина
63'
34КюрасаонпКсандер Северина
80'
17АзербайджанзщТеллур Мютеллимов
87'
6АзербайджанпзАбдулла Хайбулаев
87'
4ЮАРзщЭйден Маккарти
91'
1ИзраильврОфир Марсиано
2ИзраильзщГай Мизрахи
78'
4ИзраильзщМигел Витор
46'
12ИзраильзщИтай Ротман
101'
5ПортугалиязщПедру Амадор
28ИзраильпзНив Иеошуа
73'
25Бразилияпз Нонока
7ИзраильпзЭлиэль Перец
20ЯмайканпJavon East
78'
66СербиянпИгор Златанович
35'
9ИзраильнпЗахи Ахмед
45ИзраильпзМохаммед Абу Руми
35'
44СенегалзщДжибриль Диоп
46'
18ИзраильзщРой Леви
73'
3ИзраильзщМатан Балтакса
78'
14ИзраильнпЙонас Маледе
78'
13ИзраильзщОфир Давидзада
101'
Запасные
1АзербайджанврАмин Рамазанов
94АзербайджанврРеван Мирземмедов
33БразилиязщЖуниор Алмейда
16АзербайджанпзРауф Рюстемли
88ПортугалияпзРодригу Фернандеш
23ФранциянпЮнес Лашааб
34АргентинаврМарко Вольф
8ИзраильпзМохаммад Кнаан
11ИзраильпзАмир Ганах
27БолгарияпзЙоан Стоянов
70БразилиянпJoão Victor Vieira Ferreira Sousa
19ИзраильAmit Ohana
Главные тренеры
ЛитваВалдас Дамбраускас
ИзраильРан Козух
Голы
Игор Златанович
0:1
10'
Christian Nwachukwu
1:1
38'
Гай Мизрахи
1:2
61'
Умарали Рахмоналиев
Орфе Мбина
2:2
74'
Теллур Мютеллимов
Тимотеуш Пухач
3:2
90+4'
Орфе Мбина
Алексей Исаев
4:2
101'
Джой-Лэнс Миккельс
5:2
115'
Наказания
Кахим Пэррис
21'
Иван Лепиница
73'
Элиэль Перец
83'
Джибриль Диоп
89'
Йонас Маледе
92'
Джибриль Диоп
100'
Элиэль Перец
116'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сабах - Хапоэль Б-Ш, который состоялся 25 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, Раунд плей-офф. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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