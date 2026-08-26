Сабах - Хапоэль Б-Ш 25 августа обзор матча
Дата публикации: 26-08-2026
Сабах
5 : 2ДВ
Хапоэль Б-Ш
Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
|92
|вр
|Стас Покатилов
|3
|зщ
|Стив Сольве
|80
|зщ
|Аким Зедадка
87'
|5
|зщ
|Рахман Дашдамиров
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
91'
|7
|пз
|Умарали Рахмоналиев
80'
|13
|пз
|Иван Лепиница
|8
|пз
|Christian Nwachukwu
63'
|11
|нп
|Кахим Пэррис
63'
|21
|нп
|Велько Шимич
87'
|20
|нп
|Джой-Лэнс Миккельс
|10
|пз
|Алексей Исаев
63'
|99
|нп
|Орфе Мбина
63'
|34
|нп
|Ксандер Северина
80'
|17
|зщ
|Теллур Мютеллимов
87'
|6
|пз
|Абдулла Хайбулаев
87'
|4
|зщ
|Эйден Маккарти
91'
|1
|вр
|Офир Марсиано
|2
|зщ
|Гай Мизрахи
78'
|4
|зщ
|Мигел Витор
46'
|12
|зщ
|Итай Ротман
101'
|5
|зщ
|Педру Амадор
|28
|пз
|Нив Иеошуа
73'
|25
|пз
|Нонока
|7
|пз
|Элиэль Перец
|20
|нп
|Javon East
78'
|66
|нп
|Игор Златанович
35'
|9
|нп
|Захи Ахмед
|45
|пз
|Мохаммед Абу Руми
35'
|44
|зщ
|Джибриль Диоп
46'
|18
|зщ
|Рой Леви
73'
|3
|зщ
|Матан Балтакса
78'
|14
|нп
|Йонас Маледе
78'
|13
|зщ
|Офир Давидзада
101'
Запасные
|1
|вр
|Амин Рамазанов
|94
|вр
|Реван Мирземмедов
|33
|зщ
|Жуниор Алмейда
|16
|пз
|Рауф Рюстемли
|88
|пз
|Родригу Фернандеш
|23
|нп
|Юнес Лашааб
|34
|вр
|Марко Вольф
|8
|пз
|Мохаммад Кнаан
|11
|пз
|Амир Ганах
|27
|пз
|Йоан Стоянов
|70
|нп
|João Victor Vieira Ferreira Sousa
|19
|Amit Ohana
Главные тренеры
|Валдас Дамбраускас
|Ран Козух
Голы
Игор Златанович
0:1
10'
Christian Nwachukwu
1:1
38'
Гай Мизрахи
1:2
61'
Умарали Рахмоналиев
Орфе Мбина
2:2
74'
Теллур Мютеллимов
Тимотеуш Пухач
3:2
90+4'
Орфе Мбина
Алексей Исаев
4:2
101'
Джой-Лэнс Миккельс
5:2
115'
Наказания
Кахим Пэррис
21'
Иван Лепиница
73'
Элиэль Перец
83'
Джибриль Диоп
89'
Йонас Маледе
92'
Джибриль Диоп
100'
Элиэль Перец
116'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сабах - Хапоэль Б-Ш, который состоялся 25 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, Раунд плей-офф. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.