Сабах - Хапоэль Б-Ш 25 августа обзор матча Дата публикации: 26-08-2026 Сабах 5 : 2 ДВ Хапоэль Б-Ш Составы команд Сабах Баку, Азербайджан Хапоэль Б-Ш Беэр-Шева, Израиль 92 вр Стас Покатилов 3 зщ Стив Сольве 80 зщ Аким Зедадка 87' 5 зщ Рахман Дашдамиров 27 зщ Тимотеуш Пухач 91' 7 пз Умарали Рахмоналиев 80' 13 пз Иван Лепиница 8 пз Christian Nwachukwu 63' 11 нп Кахим Пэррис 63' 21 нп Велько Шимич 87' 20 нп Джой-Лэнс Миккельс 10 пз Алексей Исаев 63' 99 нп Орфе Мбина 63' 34 нп Ксандер Северина 80' 17 зщ Теллур Мютеллимов 87' 6 пз Абдулла Хайбулаев 87' 4 зщ Эйден Маккарти 91' 1 вр Офир Марсиано 2 зщ Гай Мизрахи 78' 4 зщ Мигел Витор 46' 12 зщ Итай Ротман 101' 5 зщ Педру Амадор 28 пз Нив Иеошуа 73' 25 пз Нонока 7 пз Элиэль Перец 20 нп Javon East 78' 66 нп Игор Златанович 35' 9 нп Захи Ахмед 45 пз Мохаммед Абу Руми 35' 44 зщ Джибриль Диоп 46' 18 зщ Рой Леви 73' 3 зщ Матан Балтакса 78' 14 нп Йонас Маледе 78' 13 зщ Офир Давидзада 101' Запасные 1 вр Амин Рамазанов 94 вр Реван Мирземмедов 33 зщ Жуниор Алмейда 16 пз Рауф Рюстемли 88 пз Родригу Фернандеш 23 нп Юнес Лашааб 34 вр Марко Вольф 8 пз Мохаммад Кнаан 11 пз Амир Ганах 27 пз Йоан Стоянов 70 нп João Victor Vieira Ferreira Sousa 19 Amit Ohana Главные тренеры Валдас Дамбраускас Ран Козух Голы Игор Златанович 0:1 10' Christian Nwachukwu 1:1 38' Гай Мизрахи 1:2 61' Умарали Рахмоналиев Орфе Мбина 2:2 74' Теллур Мютеллимов Тимотеуш Пухач 3:2 90+4' Орфе Мбина Алексей Исаев 4:2 101' Джой-Лэнс Миккельс 5:2 115' Наказания Кахим Пэррис 21' Иван Лепиница 73' Элиэль Перец 83' Джибриль Диоп 89' Йонас Маледе 92' Джибриль Диоп 100' Элиэль Перец 116'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сабах - Хапоэль Б-Ш, который состоялся 25 августа 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, Раунд плей-офф. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.