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Расинг - Реал Мадрид 1 ноября обзор матча

Дата публикации: 01-11-2026
Расинг
Расинг
0 : 3
Реал Мадрид
Реал Мадрид
События матча Расинг - Реал Мадрид
11'
Килиан Мбаппе (0 - 1)Пенальти
21'
Джуд Беллингем (0 - 2)
29'
Педро Фелипе / Альваро Мантилья
34'
Жануэль Белосиан
36'
Ян Диоманде (0 - 3)
45+1'
Икер Луке
60'
Иньиго Сайнс-Маса / Пабло Рамон
61'
Пабло Гарсия / Яссир Забири
67'
Браим Диас / Арда Гюлер
77'
Эдуарду Камавинга / Бернарду Силва
82'
Георгий Гулиашвили / Иньиго Висенте
82'
Андре Алмейда / Иван Мартин
85'
Эндрик / Ян Диоманде
Составы команд
Расинг
Сантандер
Реал Мадрид
Мадрид
13ИспанияврХулен Ахирресабала
2ИспаниязщАльваро Мантилья
29'
5ИспаниязщПабло Рамон
61'
24ФранциязщЖануэль Белосьян
3ИспаниязщАарон Мартин
23ИспанияпзИван Мартин
82'
20ИспанияпзСерхио Каналес
10ИспанияпзИньиго Висенте
82'
18ИталияпзМаттео Прати
21МарокконпЯссир Забири
61'
19ИспаниянпИкер Луке
22БразилиязщПедро Фелипе
29'
15ИспанияпзПабло Гарсия
61'
6ИспанияпзИньиго Сайнс Маса Серна
61'
8ПортугалияпзАндре Алмейда
82'
7ГрузиянпГеоргий Гулиашвили
82'
1БельгияврТибо Куртуа
16ФранциязщИбраима Конате
17ИспаниязщМарк Кукурелья
14ФранциязщОрельен Тчуамени
4ИспаниязщДин Хёйсен
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
15ТурцияпзАрда Гюлер
67'
5АнглияпзДжуд Беллингем
25Кот-д&#039;ИвуарпзЯн Диоманде
85'
20ПортугалияпзБернарду Силва
77'
10ФранциянпКилиан Мбаппе
21МарокконпБраим Диас
67'
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
77'
9Бразилиянп Эндрик
85'
Запасные
1ШвецияврСимон Эрикссон
4Испаниязщ Ману
16УругвайзщФакундо Гонсалес
14СенегалпзМагетт Гейе
9ИспаниянпХуан Карлос Арана
12ИспаниянпАсьер Вильялибре
13УкраинаврАндрей Лунин
26ИспанияврСерхио Местре
3БразилиязщЭдер Милитао
18ИспаниязщАльваро Каррерас
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
24НидерландызщДензел Думфрис
19ИспанияпзКарлос Эспи
27ИспанияпзТьяго Питарч
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
Голы
Килиан Мбаппе
0:1
11'
Джуд Беллингем
Арда Гюлер
0:2
21'
Ян Диоманде
0:3
36'
Наказания
Жануэль Белосьян
34'
Икер Луке
45+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Расинг - Реал Мадрид, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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