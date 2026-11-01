Расинг - Реал Мадрид 1 ноября обзор матча Дата публикации: 01-11-2026 Расинг 0 : 3 Реал Мадрид События матча Расинг - Реал Мадрид 11' ⚽ Килиан Мбаппе (0 - 1) Пенальти 21' ⚽ Джуд Беллингем (0 - 2) 29' ⇄ Педро Фелипе / Альваро Мантилья 34' Жануэль Белосиан 36' ⚽ Ян Диоманде (0 - 3) 45+1' Икер Луке 60' ⇄ Иньиго Сайнс-Маса / Пабло Рамон 61' ⇄ Пабло Гарсия / Яссир Забири 67' ⇄ Браим Диас / Арда Гюлер 77' ⇄ Эдуарду Камавинга / Бернарду Силва 82' ⇄ Георгий Гулиашвили / Иньиго Висенте 82' ⇄ Андре Алмейда / Иван Мартин 85' ⇄ Эндрик / Ян Диоманде Составы команд Расинг Сантандер Реал Мадрид Мадрид 13 вр Хулен Ахирресабала 2 зщ Альваро Мантилья 29' 5 зщ Пабло Рамон 61' 24 зщ Жануэль Белосьян 3 зщ Аарон Мартин 23 пз Иван Мартин 82' 20 пз Серхио Каналес 10 пз Иньиго Висенте 82' 18 пз Маттео Прати 21 нп Яссир Забири 61' 19 нп Икер Луке 22 зщ Педро Фелипе 29' 15 пз Пабло Гарсия 61' 6 пз Иньиго Сайнс Маса Серна 61' 8 пз Андре Алмейда 82' 7 нп Георгий Гулиашвили 82' 1 вр Тибо Куртуа 16 зщ Ибраима Конате 17 зщ Марк Кукурелья 14 зщ Орельен Тчуамени 4 зщ Дин Хёйсен 12 зщ Трент Александер-Арнольд 15 пз Арда Гюлер 67' 5 пз Джуд Беллингем 25 пз Ян Диоманде 85' 20 пз Бернарду Силва 77' 10 нп Килиан Мбаппе 21 нп Браим Диас 67' 6 пз Эдуарду Камавинга 77' 9 нп Эндрик 85' Запасные 1 вр Симон Эрикссон 4 зщ Ману 16 зщ Факундо Гонсалес 14 пз Магетт Гейе 9 нп Хуан Карлос Арана 12 нп Асьер Вильялибре 13 вр Андрей Лунин 26 вр Серхио Местре 3 зщ Эдер Милитао 18 зщ Альваро Каррерас 22 зщ Антонио Рюдигер 24 зщ Дензел Думфрис 19 пз Карлос Эспи 27 пз Тьяго Питарч Главные тренеры Жозе Моуринью Голы Килиан Мбаппе 0:1 11' Джуд Беллингем Арда Гюлер 0:2 21' Ян Диоманде 0:3 36' Наказания Жануэль Белосьян 34' Икер Луке 45+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Расинг - Реал Мадрид, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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