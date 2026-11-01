Расинг - Реал Мадрид 1 ноября обзор матча
Дата публикации: 01-11-2026
Расинг
0 : 3
Реал Мадрид
События матча Расинг - Реал Мадрид
11'
⚽
Килиан Мбаппе (0 - 1)Пенальти
21'
⚽
Джуд Беллингем (0 - 2)
29'
⇄
Педро Фелипе / Альваро Мантилья
34'
Жануэль Белосиан
36'
⚽
Ян Диоманде (0 - 3)
45+1'
Икер Луке
60'
⇄
Иньиго Сайнс-Маса / Пабло Рамон
61'
⇄
Пабло Гарсия / Яссир Забири
67'
⇄
Браим Диас / Арда Гюлер
77'
⇄
Эдуарду Камавинга / Бернарду Силва
82'
⇄
Георгий Гулиашвили / Иньиго Висенте
82'
⇄
Андре Алмейда / Иван Мартин
85'
⇄
Эндрик / Ян Диоманде
Составы команд
Расинг
Сантандер
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|2
|зщ
|Альваро Мантилья
29'
|5
|зщ
|Пабло Рамон
61'
|24
|зщ
|Жануэль Белосьян
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|23
|пз
|Иван Мартин
82'
|20
|пз
|Серхио Каналес
|10
|пз
|Иньиго Висенте
82'
|18
|пз
|Маттео Прати
|21
|нп
|Яссир Забири
61'
|19
|нп
|Икер Луке
|22
|зщ
|Педро Фелипе
29'
|15
|пз
|Пабло Гарсия
61'
|6
|пз
|Иньиго Сайнс Маса Серна
61'
|8
|пз
|Андре Алмейда
82'
|7
|нп
|Георгий Гулиашвили
82'
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|15
|пз
|Арда Гюлер
67'
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|25
|пз
|Ян Диоманде
85'
|20
|пз
|Бернарду Силва
77'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|21
|нп
|Браим Диас
67'
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
77'
|9
|нп
|Эндрик
85'
Запасные
|1
|вр
|Симон Эрикссон
|4
|зщ
|Ману
|16
|зщ
|Факундо Гонсалес
|14
|пз
|Магетт Гейе
|9
|нп
|Хуан Карлос Арана
|12
|нп
|Асьер Вильялибре
|13
|вр
|Андрей Лунин
|26
|вр
|Серхио Местре
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|18
|зщ
|Альваро Каррерас
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|19
|пз
|Карлос Эспи
|27
|пз
|Тьяго Питарч
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
Голы
Килиан Мбаппе
0:1
11'
Джуд Беллингем
Арда Гюлер
0:2
21'
Ян Диоманде
0:3
36'
Наказания
Жануэль Белосьян
34'
Икер Луке
45+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Расинг - Реал Мадрид, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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