Трактор - Нефтчи Фергана 02 Ноября прямая трансляция
02 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Западный регион. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Трактор
Тебриз, Иран
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
История личных встреч
|26.10.2026
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 3-й тур
|2 : 1
|12.10.2026
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 2-й тур
|0 : 0
|14.09.2026
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 1-й тур
|1 : 0
|14.04.2026
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|17.02.2026
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 8-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
Западный регион
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Айн
|3
|9
|2
|Шабаб Аль-Ахли
|3
|9
|3
|Аль-Ахли
|3
|7
|4
|Эстегляль
|3
|6
|5
|Аль-Хиляль
|3
|6
|6
|Эш-Шамаль
|3
|5
|7
|Аль-Кадисия
|3
|5
|8
|Аль-Иттихад
|3
|4
|9
|Аль-Наср
|2
|3
|10
|Нефтчи Ф
|3
|3
|11
|Аль-Кува
|3
|3
|12
|Пахтакор
|3
|2
|13
|Трактор
|3
|1
|14
|Аль-Садд
|3
|1
|15
|Аль-Гарафа
|3
|0
|16
|Аль-Васл
|2
|0
Восточный регион
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Касима Антлерс
|3
|9
|2
|Виссел Кобе
|3
|9
|3
|Гамба Осака
|3
|7
|4
|Джохор Дарул Тазим
|3
|7
|5
|Бэйцзин Гоань
|3
|7
|6
|Киото Санга
|3
|6
|7
|Касива Рейсол
|3
|4
|8
|Шанхай Порт
|3
|4
|9
|Тэджон Хана Ситизен
|3
|4
|10
|Чонбук Хёндэ Моторс
|3
|4
|11
|Конган Ханой
|3
|3
|12
|Бурирам Юнайтед
|3
|2
|13
|Ратчабури
|3
|1
|14
|Пхохан Стилерс
|3
|0
|15
|Порт
|3
|0
|16
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
Кто победит?
1 голосов болельщиков