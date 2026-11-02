Заглембе Л - Корона 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
02 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Заглембе Л
Любин
Корона
Кельце
Главные тренеры
|Яцек Зелински
История личных встреч
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Польша - Экстракласса
|23-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Польша - Экстракласса
|6-й тур
|2 : 0
|23.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 1
|26.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 3-й тур
|2 : 1
|09.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Легия
|13
|24
| 4
Лига конференций
|Погонь
|11
|24
|5
|Пяст
|13
|21
|6
|Висла Кр
|13
|21
|7
|ГКС Катовице
|13
|21
|8
|Заглембе Л
|12
|19
|9
|Ягеллония
|12
|18
|10
|Корона
|12
|18
|11
|Мотор
|13
|16
|12
|Висла Плоцк
|12
|15
|13
|Краковия
|13
|12
|14
|Видзев
|13
|11
|15
|Шлёнск
|12
|9
| 16
Зона вылета
|Радомяк
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Ракув
|12
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков