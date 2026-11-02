04:11 ()
Свернуть список

Заглембе Л - Корона 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
02 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Заглембе Л
Корона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Заглембе Л
Любин
Корона
Кельце
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Корона1 : 2Заглембе Л
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Заглембе Л1 : 1Корона
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Заглембе Л1 : 1Корона
15.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур Корона2 : 0Заглембе Л
03.03.2024 Польша - Экстракласса 23-й тур Заглембе Л1 : 0Корона
27.08.2023 Польша - Экстракласса 6-й тур Корона2 : 0Заглембе Л
23.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Корона2 : 2Заглембе Л
09.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Заглембе Л1 : 1Корона
26.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 3-й тур Заглембе Л2 : 1Корона
09.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Заглембе Л1 : 1Корона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П1231
2
Лига чемпионов
Гурник З1328
3
Лига Европы
Легия1324
4
Лига конференций
Погонь1124
5 Пяст1321
6 Висла Кр1321
7 ГКС Катовице1321
8 Заглембе Л1219
9 Ягеллония1218
10 Корона1218
11 Мотор1316
12 Висла Плоцк1215
13 Краковия1312
14 Видзев1311
15 Шлёнск129
16
Зона вылета
Радомяк128
17
Зона вылета
Вечиста Краков138
18
Зона вылета
Ракув126
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Заглембе Л
0%
Ничья
0%
Корона
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close