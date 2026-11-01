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Марсель - Тулуза 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
01 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Марсель
Тулуза

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Марсель
Марсель
Тулуза
Тулуза
1 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
22 США зщ Тимоти Веа
4 Англия зщ Си Джей Иган-Райли
21 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон
77 Марокко пз Амин Арит
7 Англия пз Эйнджел Гомес
6 Нигерия пз Точукву Ннади
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
8 Алжир пз Химад Абделли
9 Алжир нп Амин Гуири
16 Франция вр Гийом Рест
94 Франция зщ Ismail Diallo
3 США зщ Марк Маккензи
2 Дания зщ Расмус Николайсен
12 Кот-д&#039;Ивуар зщ Christ Tape
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
14 Канада пз Нико Сигур
8 Дания пз Томас Йёргенсен
37 Франция нп Ильяс Азизи
13 Канада нп Джейсен Расселл-Роу
20 Дания нп Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Дания Йенс Бертел Аску
История личных встреч
07.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур Тулуза0 : 1Марсель
04.03.2026 Кубок Франции 1/4 финала Марсель2 : 2 3 : 4Тулуза
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Марсель2 : 2Тулуза
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Марсель3 : 2Тулуза
31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Тулуза1 : 3Марсель
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Тулуза2 : 2Марсель
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Марсель0 : 0Тулуза
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Тулуза2 : 3Марсель
29.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Марсель6 : 1Тулуза
08.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур Марсель1 : 0Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Ренн916
4
Лига чемпионов
Монако815
5
Лига Европы
Лион814
6
Лига конференций
Париж814
7 Ницца914
8 Ланс913
9 Марсель812
10 Лорьян812
11 Тулуза810
12 Осер810
13 Брест89
14 Анже88
15 Ле-Ман87
16
Стыковая зона
Страсбург87
17
Зона вылета
Труа85
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Марсель
100%
Ничья
0%
Тулуза
0%

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