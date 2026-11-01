Марсель - Тулуза 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
01 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Марсель
Марсель
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
|77
|пз
|Амин Арит
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
|6
|пз
|Точукву Ннади
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|8
|пз
|Химад Абделли
|9
|нп
|Амин Гуири
|16
|вр
|Гийом Рест
|94
|зщ
|Ismail Diallo
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|зщ
|Christ Tape
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|14
|пз
|Нико Сигур
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
|37
|нп
|Ильяс Азизи
|13
|нп
|Джейсен Расселл-Роу
|20
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Йенс Бертел Аску
История личных встреч
|07.03.2026
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|04.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 4
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 3
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|6 : 1
|08.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|9
|16
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Париж
|8
|14
|7
|Ницца
|9
|14
|8
|Ланс
|9
|13
|9
|Марсель
|8
|12
|10
|Лорьян
|8
|12
|11
|Тулуза
|8
|10
|12
|Осер
|8
|10
|13
|Брест
|8
|9
|14
|Анже
|8
|8
|15
|Ле-Ман
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Труа
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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