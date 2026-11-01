Марсель - Тулуза 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394 01 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1 , 9-й тур Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Марсель Марсель Тулуза Тулуза 1 вр Жеффри Де Ланге 22 зщ Тимоти Веа 4 зщ Си Джей Иган-Райли 21 зщ Найеф Агер 33 зщ Эмерсон 77 пз Амин Арит 7 пз Эйнджел Гомес 6 пз Точукву Ннади 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 8 пз Химад Абделли 9 нп Амин Гуири 16 вр Гийом Рест 94 зщ Ismail Diallo 3 зщ Марк Маккензи 2 зщ Расмус Николайсен 12 зщ Christ Tape 23 пз Кристиан Кассерес 14 пз Нико Сигур 8 пз Томас Йёргенсен 37 нп Ильяс Азизи 13 нп Джейсен Расселл-Роу 20 нп Каспер Тенгстедт Главные тренеры Бруно Женезио Йенс Бертел Аску История личных встреч 07.03.2026 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 1 04.03.2026 Кубок Франции 1/4 финала 2 : 2 3 : 4 29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 2 : 2 06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 3 : 2 31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 3 21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 2 : 2 17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 0 : 0 19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур 2 : 3 29.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур 6 : 1 08.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов ПСЖ 9 20 2 Лига чемпионов Лилль 9 18 3 Лига чемпионов Ренн 9 16 4 Лига чемпионов Монако 8 15 5 Лига Европы Лион 8 14 6 Лига конференций Париж 8 14 7 Ницца 9 14 8 Ланс 9 13 9 Марсель 8 12 10 Лорьян 8 12 11 Тулуза 8 10 12 Осер 8 10 13 Брест 8 9 14 Анже 8 8 15 Ле-Ман 8 7 16 Стыковая зона Страсбург 8 7 17 Зона вылета Труа 8 5 18 Зона вылета Гавр 9 2