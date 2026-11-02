Карпаты - Кудровка 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
02 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
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Составы команд
Карпаты
Львов
Кудровка
Главные тренеры
|Франсиско Фернандес
История личных встреч
|08.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|11
|28
| 2
Лига конференций
|Полесье
|10
|25
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|9
|21
|4
|Динамо К
|9
|19
|5
|Карпаты
|10
|16
|6
|ЛНЗ Черкассы
|10
|15
|7
|Заря
|10
|15
|8
|Колос
|9
|11
|9
|Черноморец
|10
|9
|10
|Эпицентр
|10
|9
|11
|Буковина
|10
|9
|12
|Верес
|11
|9
| 13
Стыковая зона
|Левый Берег
|9
|8
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|10
|5
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