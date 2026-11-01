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Академику - Риу Аве 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Академику
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Академику
Визеу
Риу Аве
Вила-ду-Конде
История личных встреч
25.10.2026 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 2Академику
10.10.2026 Португалия — Примейра 8-й тур Академику2 : 1
20.09.2026 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 2Академику
12.09.2026 Португалия — Примейра 6-й тур Академику2 : 1
06.09.2026 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 1Академику
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту927
2
Лига чемпионов
Бенфика922
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Санта-Клара918
5
Лига конференций
Арока917
6 Академику917
7 Жил Висенте914
8 Брага911
9 Морейренсе911
10 Алверка911
11 Фамаликан910
12 Эштрела910
13 Витория Гимарайнш98
14 Маритиму98
15 Риу Аве97
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал97
18
Зона вылета
Эшторил92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Академику
0%
Ничья
0%
Риу Аве
0%

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