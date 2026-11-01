Академику - Риу Аве 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра , 10-й тур Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Академику Визеу Риу Аве Вила-ду-Конде История личных встреч 25.10.2026 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 2 10.10.2026 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 1 20.09.2026 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 2 12.09.2026 Португалия — Примейра 6-й тур 2 : 1 06.09.2026 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 9 27 2 Лига чемпионов Бенфика 9 22 3 Лига чемпионов Спортинг 10 21 4 Лига Европы Санта-Клара 9 18 5 Лига конференций Арока 9 17 6 Академику 9 17 7 Жил Висенте 9 14 8 Брага 9 11 9 Морейренсе 9 11 10 Алверка 9 11 11 Фамаликан 9 10 12 Эштрела 9 10 13 Витория Гимарайнш 9 8 14 Маритиму 9 8 15 Риу Аве 9 7 16 Стыковая зона Каза Пия 10 7 17 Зона вылета Насьонал 9 7 18 Зона вылета Эшторил 9 2