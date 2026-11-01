Академику - Риу Аве 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Академику
Визеу
Риу Аве
Вила-ду-Конде
История личных встреч
|25.10.2026
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|10.10.2026
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|20.09.2026
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 2
|12.09.2026
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|06.09.2026
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|9
|18
| 5
Лига конференций
|Арока
|9
|17
|6
|Академику
|9
|17
|7
|Жил Висенте
|9
|14
|8
|Брага
|9
|11
|9
|Морейренсе
|9
|11
|10
|Алверка
|9
|11
|11
|Фамаликан
|9
|10
|12
|Эштрела
|9
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|9
|8
|14
|Маритиму
|9
|8
|15
|Риу Аве
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|9
|2
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