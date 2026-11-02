Ракув - Погонь 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
02 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Ракув
Ченстохова
Погонь
Щецин
Главные тренеры
|Давид Шварга
|Давид Шварга
История личных встреч
|08.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|19.04.2025
|Польша — Экстракласса
|29-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Польша - Экстракласса
|32-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Польша - Экстракласса
|15-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|0 : 2
|31.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|1 : 0
|20.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Легия
|13
|24
| 4
Лига конференций
|Погонь
|11
|24
|5
|Пяст
|13
|21
|6
|Висла Кр
|13
|21
|7
|ГКС Катовице
|13
|21
|8
|Заглембе Л
|12
|19
|9
|Ягеллония
|12
|18
|10
|Корона
|12
|18
|11
|Мотор
|13
|16
|12
|Висла Плоцк
|12
|15
|13
|Краковия
|13
|12
|14
|Видзев
|13
|11
|15
|Шлёнск
|12
|9
| 16
Зона вылета
|Радомяк
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Ракув
|12
|6
Кто победит?
1 голосов болельщиков