04:11 ()
Свернуть список

Ракув - Погонь 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
02 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Ракув
Погонь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Ракув
Ченстохова
Погонь
Щецин
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
Польша Давид Шварга
История личных встреч
08.03.2026 Польша — Экстракласса 24-й тур Ракув2 : 0Погонь
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Погонь2 : 0Ракув
19.04.2025 Польша — Экстракласса 29-й тур Погонь1 : 0Ракув
20.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Ракув1 : 0Погонь
11.05.2024 Польша - Экстракласса 32-й тур Ракув2 : 1Погонь
12.11.2023 Польша - Экстракласса 15-й тур Погонь1 : 1Ракув
05.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Погонь0 : 2Ракув
31.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Ракув1 : 0Погонь
20.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Погонь1 : 2Ракув
07.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Ракув0 : 0Погонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П1231
2
Лига чемпионов
Гурник З1328
3
Лига Европы
Легия1324
4
Лига конференций
Погонь1124
5 Пяст1321
6 Висла Кр1321
7 ГКС Катовице1321
8 Заглембе Л1219
9 Ягеллония1218
10 Корона1218
11 Мотор1316
12 Висла Плоцк1215
13 Краковия1312
14 Видзев1311
15 Шлёнск129
16
Зона вылета
Радомяк128
17
Зона вылета
Вечиста Краков138
18
Зона вылета
Ракув126
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ракув
0%
Ничья
0%
Погонь
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close