Радомяк - Шлёнск 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
02 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Радомяк
Радом
Шлёнск
Вроцлав
Главные тренеры
|Анте Шимунджа
История личных встреч
|08.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Польша - Экстракласса
|33-й тур
|2 : 0
|27.11.2023
|Польша - Экстракласса
|16-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|0 : 1
|15.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|2 : 0
|13.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Легия
|13
|24
| 4
Лига конференций
|Погонь
|11
|24
|5
|Пяст
|13
|21
|6
|Висла Кр
|13
|21
|7
|ГКС Катовице
|13
|21
|8
|Заглембе Л
|12
|19
|9
|Ягеллония
|12
|18
|10
|Корона
|12
|18
|11
|Мотор
|13
|16
|12
|Висла Плоцк
|12
|15
|13
|Краковия
|13
|12
|14
|Видзев
|13
|11
|15
|Шлёнск
|12
|9
| 16
Зона вылета
|Радомяк
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Ракув
|12
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков