04:11 ()
Свернуть список

Радомяк - Шлёнск 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
02 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 13-й тур
Радомяк
Шлёнск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Радомяк
Радом
Шлёнск
Вроцлав
Главные тренеры
Словения Анте Шимунджа
История личных встреч
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Радомяк1 : 1Шлёнск
14.12.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Шлёнск1 : 2Радомяк
18.05.2024 Польша - Экстракласса 33-й тур Шлёнск2 : 0Радомяк
27.11.2023 Польша - Экстракласса 16-й тур Радомяк0 : 1Шлёнск
30.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Шлёнск0 : 1Радомяк
15.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Радомяк2 : 0Шлёнск
13.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Шлёнск0 : 0Радомяк
18.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Радомяк1 : 1Шлёнск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П1231
2
Лига чемпионов
Гурник З1328
3
Лига Европы
Легия1324
4
Лига конференций
Погонь1124
5 Пяст1321
6 Висла Кр1321
7 ГКС Катовице1321
8 Заглембе Л1219
9 Ягеллония1218
10 Корона1218
11 Мотор1316
12 Висла Плоцк1215
13 Краковия1312
14 Видзев1311
15 Шлёнск129
16
Зона вылета
Радомяк128
17
Зона вылета
Вечиста Краков138
18
Зона вылета
Ракув126
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Радомяк
0%
Ничья
0%
Шлёнск
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close