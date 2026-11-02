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Жил Висенте - Витория Гимарайнш 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
02 Ноября 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Жил Висенте
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
18.04.2026 Португалия — Примейра 30-й тур Жил Висенте0 : 1Витория Гимарайнш
08.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Витория Гимарайнш0 : 0Жил Висенте
11.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Жил Висенте0 : 1Витория Гимарайнш
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш4 : 0Жил Висенте
08.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала Витория Гимарайнш3 : 1Жил Висенте
28.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Жил Висенте1 : 0Витория Гимарайнш
19.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Жил Висенте
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Жил Висенте
17.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Жил Висенте2 : 1Витория Гимарайнш
15.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Витория Гимарайнш5 : 0Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1030
2
Лига чемпионов
Бенфика922
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Арока1020
5
Лига конференций
Санта-Клара918
6 Академику917
7 Жил Висенте914
8 Морейренсе1014
9 Брага911
10 Алверка911
11 Фамаликан910
12 Эштрела1010
13 Витория Гимарайнш98
14 Маритиму98
15 Риу Аве97
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал107
18
Зона вылета
Эшторил102
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Жил Висенте
0%
Ничья
0%
Витория
0%

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