Жил Висенте - Витория Гимарайнш 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046 02 Ноября 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра , 10-й тур Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Жил Висенте Барселуш Витория Гимарайнш Гимарайнш История личных встреч 18.04.2026 Португалия — Примейра 30-й тур 0 : 1 08.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 0 : 0 11.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур 0 : 1 02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0 08.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала 3 : 1 28.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0 19.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур 2 : 1 21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0 17.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур 2 : 1 15.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур 5 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 10 30 2 Лига чемпионов Бенфика 9 22 3 Лига чемпионов Спортинг 10 21 4 Лига Европы Арока 10 20 5 Лига конференций Санта-Клара 9 18 6 Академику 9 17 7 Жил Висенте 9 14 8 Морейренсе 10 14 9 Брага 9 11 10 Алверка 9 11 11 Фамаликан 9 10 12 Эштрела 10 10 13 Витория Гимарайнш 9 8 14 Маритиму 9 8 15 Риу Аве 9 7 16 Стыковая зона Каза Пия 10 7 17 Зона вылета Насьонал 10 7 18 Зона вылета Эшторил 10 2