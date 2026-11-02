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Кривбасс - Динамо Киев 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
02 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Кривбасс
Динамо К

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
26.04.2026 Украина — Премьер-лига 25-й тур Кривбасс5 : 6Динамо К
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Динамо К4 : 0Кривбасс
12.04.2025 Украина — Премьер-лига 24-й тур Кривбасс0 : 2Динамо К
06.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур Динамо К2 : 1Кривбасс
18.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур Динамо К3 : 1Кривбасс
12.11.2023 Украина - Премьер-лига 14-й тур Кривбасс0 : 2Динамо К
08.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Кривбасс0 : 1Динамо К
30.10.2022 Украина - Премьер-лига 10-й тур Динамо К3 : 1Кривбасс
03.03.2013 Украина - Премьер-лига 19-й тур Динамо К1 : 1Кривбасс
03.08.2012 Украина - Премьер-лига 4-й тур Кривбасс0 : 1Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1128
2
Лига конференций
Полесье1025
3
Лига конференций
Металлист 1925921
4 Динамо К919
5 Карпаты1016
6 ЛНЗ Черкассы1015
7 Заря1015
8 Колос911
9 Черноморец109
10 Эпицентр109
11 Буковина109
12 Верес119
13
Стыковая зона
Левый Берег98
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар107
15
Зона вылета
Кривбасс86
16
Зона вылета
Кудровка105
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Кривбасс
0%
Ничья
0%
Динамо Киев
100%

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