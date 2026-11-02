Кривбасс - Динамо Киев 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
02 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
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Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
История личных встреч
|26.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|25-й тур
|5 : 6
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|12.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|08.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|03.03.2013
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|03.08.2012
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|11
|28
| 2
Лига конференций
|Полесье
|10
|25
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|9
|21
|4
|Динамо К
|9
|19
|5
|Карпаты
|10
|16
|6
|ЛНЗ Черкассы
|10
|15
|7
|Заря
|10
|15
|8
|Колос
|9
|11
|9
|Черноморец
|10
|9
|10
|Эпицентр
|10
|9
|11
|Буковина
|10
|9
|12
|Верес
|11
|9
| 13
Стыковая зона
|Левый Берег
|9
|8
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|10
|5
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