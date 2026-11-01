Порту - Эшторил 31 октября обзор матча
Дата публикации: 01-11-2026
Порту
4 : 0
Эшторил
События матча Порту - Эшторил-Прая
4'
⚽
Виктор Фрохолдт (1 - 0)
34'
Ян Беднарек
46'
⇄
Соуза / Зайду Сануси
50'
⇄
Наил Омерович / Пейшиньо
62'
⇄
Аксель Камблан / Джордан Арнолин
62'
⇄
Шека / Хави Синтес
62'
⇄
Сэмюэл Амисса / Стелиос Андреу
64'
⚽
Борха Сайнс (2 - 0)
67'
⇄
Андре Силва / Сэмюэл Агехова
70'
⚽
Андре Силва (3 - 0)
73'
⚽
Габри Вейга (4 - 0)
74'
⇄
Джордан Холсгроув / Ферру
74'
⇄
Алан Варела / Ян Беднарек
74'
⇄
Секо Фофана / Габри Вейга
78'
⇄
Габриэль Мек / Пепе
90'
⇄
Рикард Санчес / Педру Карвалью
90+2'
⇄
Неуэн Перес / Альберто Байо
Составы команд
Порту
Порту
Эшторил
Эшторил
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
90+1'
|5
|зщ
|Ян Беднарек
74'
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|12
|зщ
|Зайду Занузи
46'
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|10
|пз
|Габриэль Вейга
74'
|11
|нп
|Пепе
78'
|9
|нп
|Самуэль Агехова
67'
|17
|нп
|Борха Сайнс
|33
|зщ
|Соуза
46'
|19
|нп
|Андре Силва
67'
|42
|пз
|Секо Фофана
74'
|22
|пз
|Алан Варела
74'
|37
|пз
|Габриэл Мек
78'
|18
|зщ
|Патрисио Перес
90+1'
|16
|вр
|Мартин Турк
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
74'
|5
|зщ
|Антеф Тсунги
|42
|зщ
|Jordan Arnolin
61'
|25
|зщ
|Стелиос Андреу
61'
|19
|зщ
|Тьягу Паренте
|6
|пз
|Хави Синтес
61'
|99
|пз
|Рафик Гюйтан
|22
|пз
|Pedro Carvalho
90'
|7
|нп
|Andre Lacximicant
|17
|нп
|Peixinho
50'
|11
|пз
|Наил Омерович
50'
|35
|зщ
|Сэм Амисса
61'
|8
|пз
|Шека
61'
|9
|нп
|Аксель Камблан
61'
|10
|зщ
|Джордан Холсгров
74'
|2
|зщ
|Рикард Санчес
90'
Запасные
|14
|вр
|Клаудиу Рамуш
|24
|вр
|Жоау Кошта
|21
|зщ
|Доминик Прпич
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|16
|пз
|Хван Ин Бём
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|43
|вр
|Fletcher Lowe
|3
|зщ
|Фернандо Медрано
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|15
|пз
|Исмаэль Сиерра
|44
|пз
|Милан Робин
|41
|Kazim
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
Голы
Виктор Фрохольдт
Пепе
1:0
4'
Борха Сайнс
Габриэль Вейга
2:0
64'
Андре Силва
3:0
70'
Габриэль Вейга
Борха Сайнс
4:0
73'
Наказания
Ян Беднарек
34'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Эшторил, который состоялся 31 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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