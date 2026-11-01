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Порту - Эшторил 31 октября обзор матча

Дата публикации: 01-11-2026
Порту
Порту
4 : 0
Эшторил
Эшторил
События матча Порту - Эшторил-Прая
4'
Виктор Фрохолдт (1 - 0)
34'
Ян Беднарек
46'
Соуза / Зайду Сануси
50'
Наил Омерович / Пейшиньо
62'
Аксель Камблан / Джордан Арнолин
62'
Шека / Хави Синтес
62'
Сэмюэл Амисса / Стелиос Андреу
64'
Борха Сайнс (2 - 0)
67'
Андре Силва / Сэмюэл Агехова
70'
Андре Силва (3 - 0)
73'
Габри Вейга (4 - 0)
74'
Джордан Холсгроув / Ферру
74'
Алан Варела / Ян Беднарек
74'
Секо Фофана / Габри Вейга
78'
Габриэль Мек / Пепе
90'
Рикард Санчес / Педру Карвалью
90+2'
Неуэн Перес / Альберто Байо
Составы команд
Порту
Порту
Эшторил
Эшторил
99ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщАлберту Кошта
90+1'
5ПольшазщЯн Беднарек
74'
4ПольшазщЯкуб Кивёр
12НигериязщЗайду Занузи
46'
8ДанияпзВиктор Фрохольдт
13НидерландыпзПабло Паулино Росарио
10ИспанияпзГабриэль Вейга
74'
11Бразилиянп Пепе
78'
9ИспаниянпСамуэль Агехова
67'
17ИспаниянпБорха Сайнс
33Бразилиязщ Соуза
46'
19ПортугалиянпАндре Силва
67'
42Кот-д&#039;ИвуарпзСеко Фофана
74'
22АргентинапзАлан Варела
74'
37БразилияпзГабриэл Мек
78'
18АргентиназщПатрисио Перес
90+1'
16СловенияврМартин Турк
4ПортугалиязщФрансишку Феррейра
74'
5БельгиязщАнтеф Тсунги
42ПортугалиязщJordan Arnolin
61'
25КипрзщСтелиос Андреу
61'
19ПортугалиязщТьягу Паренте
6ИспанияпзХави Синтес
61'
99ФранцияпзРафик Гюйтан
22ПортугалияпзPedro Carvalho
90'
7ПортугалиянпAndre Lacximicant
17Португалиянп Peixinho
50'
11Босния и ГерцеговинапзНаил Омерович
50'
35АнглиязщСэм Амисса
61'
8Португалияпз Шека
61'
9ФранциянпАксель Камблан
61'
10ШотландиязщДжордан Холсгров
74'
2ИспаниязщРикард Санчес
90'
Запасные
14ПортугалияврКлаудиу Рамуш
24ПортугалияврЖоау Кошта
21ХорватиязщДоминик Прпич
74ПортугалиязщФрансишку Моура
16Южная КореяпзХван Ин Бём
29МексиканпСантьяго Хименес
43ЮАРврFletcher Lowe
3ИспаниязщФернандо Медрано
12ПортугалияпзЖоау Карвалью
15ИспанияпзИсмаэль Сиерра
44ФранцияпзМилан Робин
41Бразилия Kazim
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
Голы
Виктор Фрохольдт
Пепе
1:0
4'
Борха Сайнс
Габриэль Вейга
2:0
64'
Андре Силва
3:0
70'
Габриэль Вейга
Борха Сайнс
4:0
73'
Наказания
Ян Беднарек
34'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Эшторил, который состоялся 31 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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