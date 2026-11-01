Порту - Эшторил 31 октября обзор матча Дата публикации: 01-11-2026 Порту 4 : 0 Эшторил События матча Порту - Эшторил-Прая 4' ⚽ Виктор Фрохолдт (1 - 0) 34' Ян Беднарек 46' ⇄ Соуза / Зайду Сануси 50' ⇄ Наил Омерович / Пейшиньо 62' ⇄ Аксель Камблан / Джордан Арнолин 62' ⇄ Шека / Хави Синтес 62' ⇄ Сэмюэл Амисса / Стелиос Андреу 64' ⚽ Борха Сайнс (2 - 0) 67' ⇄ Андре Силва / Сэмюэл Агехова 70' ⚽ Андре Силва (3 - 0) 73' ⚽ Габри Вейга (4 - 0) 74' ⇄ Джордан Холсгроув / Ферру 74' ⇄ Алан Варела / Ян Беднарек 74' ⇄ Секо Фофана / Габри Вейга 78' ⇄ Габриэль Мек / Пепе 90' ⇄ Рикард Санчес / Педру Карвалью 90+2' ⇄ Неуэн Перес / Альберто Байо Составы команд Порту Порту Эшторил Эшторил 99 вр Диогу Кошта 20 зщ Алберту Кошта 90+1' 5 зщ Ян Беднарек 74' 4 зщ Якуб Кивёр 12 зщ Зайду Занузи 46' 8 пз Виктор Фрохольдт 13 пз Пабло Паулино Росарио 10 пз Габриэль Вейга 74' 11 нп Пепе 78' 9 нп Самуэль Агехова 67' 17 нп Борха Сайнс 33 зщ Соуза 46' 19 нп Андре Силва 67' 42 пз Секо Фофана 74' 22 пз Алан Варела 74' 37 пз Габриэл Мек 78' 18 зщ Патрисио Перес 90+1' 16 вр Мартин Турк 4 зщ Франсишку Феррейра 74' 5 зщ Антеф Тсунги 42 зщ Jordan Arnolin 61' 25 зщ Стелиос Андреу 61' 19 зщ Тьягу Паренте 6 пз Хави Синтес 61' 99 пз Рафик Гюйтан 22 пз Pedro Carvalho 90' 7 нп Andre Lacximicant 17 нп Peixinho 50' 11 пз Наил Омерович 50' 35 зщ Сэм Амисса 61' 8 пз Шека 61' 9 нп Аксель Камблан 61' 10 зщ Джордан Холсгров 74' 2 зщ Рикард Санчес 90' Запасные 14 вр Клаудиу Рамуш 24 вр Жоау Кошта 21 зщ Доминик Прпич 74 зщ Франсишку Моура 16 пз Хван Ин Бём 29 нп Сантьяго Хименес 43 вр Fletcher Lowe 3 зщ Фернандо Медрано 12 пз Жоау Карвалью 15 пз Исмаэль Сиерра 44 пз Милан Робин 41 Kazim Главные тренеры Франческо Фариоли Голы Виктор Фрохольдт Пепе 1:0 4' Борха Сайнс Габриэль Вейга 2:0 64' Андре Силва 3:0 70' Габриэль Вейга Борха Сайнс 4:0 73' Наказания Ян Беднарек 34'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Порту - Эшторил, который состоялся 31 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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