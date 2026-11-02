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Ньюкасл Юнайтед - Эвертон 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
02 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Эвертон
Ливерпуль
21 Чехия вр Лукаш Горничек
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Даниэль Бёрн
3 Англия зщ Льюис Холл
37 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
6 Испания пз Нико Гонсалес
11 Англия пз Харви Барнс
9 ДР Конго пз Йоан Висса
28 Англия пз Джо Уиллок
7 Бразилия пз Жоэлинтон
19 Швеция пз Энтони Эланга
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
16 Украина зщ Виталий Миколенко
4 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
45 Англия пз Харрисон Армстронг
34 Германия пз Мерлин Рёль
8 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
19 Англия пз Тайрик Джордж
37 Англия пз Джеймс Гарнер
22 Уэльс пз Бреннан Джонсон
11 Франция нп Тьерно Барри
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Германия Маттиас Яйссле
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
29.10.2026 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Эвертон3 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Ньюкасл Юнайтед1 : 3Эвертон
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Эвертон
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Эвертон1 : 4Ньюкасл Юнайтед
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Эвертон
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Эвертон0 : 0Ньюкасл Юнайтед
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Эвертон
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Эвертон1 : 4Ньюкасл Юнайтед
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити921
2
Лига чемпионов
Арсенал821
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион919
4
Лига чемпионов
Челси916
5
Лига Европы
Ливерпуль815
6
Лига Европы
Брентфорд914
7
Лига конференций
Борнмут912
8 Тоттенхэм Хотспур912
9 Астон Вилла912
10 Халл Сити911
11 Лидс Юнайтед911
12 Ньюкасл Юнайтед811
13 Ипсвич Таун911
14 Эвертон810
15 Фулхэм99
16 Ковентри Сити99
17 Манчестер Юнайтед97
18
Зона вылета
Кристал Пэлас97
19
Зона вылета
Ноттингем Форест96
20
Зона вылета
Сандерленд95
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ньюкасл Юнайтед
0%
Ничья
0%
Эвертон
100%

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