Ньюкасл Юнайтед - Эвертон 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
02 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Эвертон
Ливерпуль
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Даниэль Бёрн
|3
|зщ
|Льюис Холл
|37
|зщ
|Амар Дедич
|6
|пз
|Нико Гонсалес
|11
|пз
|Харви Барнс
|9
|пз
|Йоан Висса
|28
|пз
|Джо Уиллок
|7
|пз
|Жоэлинтон
|19
|пз
|Энтони Эланга
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|19
|пз
|Тайрик Джордж
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|11
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Маттиас Яйссле
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|29.10.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|12.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 3
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 3
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 4
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|21
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|8
|15
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|9
|14
| 7
Лига конференций
|Борнмут
|9
|12
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|12
|9
|Астон Вилла
|9
|12
|10
|Халл Сити
|9
|11
|11
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|13
|Ипсвич Таун
|9
|11
|14
|Эвертон
|8
|10
|15
|Фулхэм
|9
|9
|16
|Ковентри Сити
|9
|9
|17
|Манчестер Юнайтед
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|9
|5
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