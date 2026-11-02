Ньюкасл Юнайтед - Эвертон 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758 02 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 9-й тур Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл-апон-Тайн Эвертон Ливерпуль 21 вр Лукаш Горничек 5 зщ Фабиан Шер 33 зщ Даниэль Бёрн 3 зщ Льюис Холл 37 зщ Амар Дедич 6 пз Нико Гонсалес 11 пз Харви Барнс 9 пз Йоан Висса 28 пз Джо Уиллок 7 пз Жоэлинтон 19 пз Энтони Эланга 1 вр Джордан Пикфорд 6 зщ Джеймс Тарковски 16 зщ Виталий Миколенко 4 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 45 пз Харрисон Армстронг 34 пз Мерлин Рёль 8 пз Кирнан Дьюсбери-Холл 19 пз Тайрик Джордж 37 пз Джеймс Гарнер 22 пз Бреннан Джонсон 11 нп Тьерно Барри Главные тренеры Эдди Хау Маттиас Яйссле Дэвид Мойес История личных встреч 29.10.2026 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 3 : 1 12.08.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 3 28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 3 29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 4 25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 0 : 1 05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0 02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1 07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 3 : 0 27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 4 19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Манчестер Сити 9 21 2 Лига чемпионов Арсенал 8 21 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 9 19 4 Лига чемпионов Челси 9 16 5 Лига Европы Ливерпуль 8 15 6 Лига Европы Брентфорд 9 14 7 Лига конференций Борнмут 9 12 8 Тоттенхэм Хотспур 9 12 9 Астон Вилла 9 12 10 Халл Сити 9 11 11 Лидс Юнайтед 9 11 12 Ньюкасл Юнайтед 8 11 13 Ипсвич Таун 9 11 14 Эвертон 8 10 15 Фулхэм 9 9 16 Ковентри Сити 9 9 17 Манчестер Юнайтед 9 7 18 Зона вылета Кристал Пэлас 9 7 19 Зона вылета Ноттингем Форест 9 6 20 Зона вылета Сандерленд 9 5