Лорьян - Брест 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
02 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Лорьян
Лорьян
Брест
Брест
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|20
|зщ
|Дембо Силла
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|62
|пз
|Артур Эбонг
|33
|пз
|Габен Бернардо
|18
|нп
|Ибраима Бальде
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|70
|зщ
|Кенни Лала
|4
|зщ
|Готье Льорис
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|29
|пз
|Лука Тусар
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|23
|пз
|Камори Думбия
|9
|пз
|Пате Мбуп
|17
|нп
|Мама Бальде
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Оливье Панталони
История личных встреч
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|9
|16
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Париж
|8
|14
|7
|Ницца
|9
|14
|8
|Ланс
|9
|13
|9
|Марсель
|8
|12
|10
|Лорьян
|8
|12
|11
|Тулуза
|8
|10
|12
|Страсбург
|9
|10
|13
|Осер
|9
|10
|14
|Брест
|8
|9
|15
|Анже
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|Труа
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Ле-Ман
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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