Лорьян - Брест 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970 02 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1 , 9-й тур Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Лорьян Лорьян Брест Брест 38 вр Ивон Мвого 32 зщ Натаниэль Аджей 20 зщ Дембо Силла 8 зщ Ноа Кадиу 43 зщ Арсен Куасси 95 зщ Сулейман Туре 3 зщ Монтассар Тальби 17 пз Жан-Виктор Макенго 62 пз Артур Эбонг 33 пз Габен Бернардо 18 нп Ибраима Бальде 1 вр Эгиль Сельвик 70 зщ Кенни Лала 4 зщ Готье Льорис 2 зщ Брэдли Локо 29 пз Лука Тусар 13 пз Жорис Шотар 8 пз Юго Маньетти 23 пз Камори Думбия 9 пз Пате Мбуп 17 нп Мама Бальде 19 нп Людовик Ажорк Главные тренеры Оливье Панталони История личных встреч 07.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 2 : 0 19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур 3 : 3 31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 1 20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур 4 : 0 07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1 09.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур 1 : 2 27.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур 0 : 1 07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур 1 : 2 04.04.2021 Франция - Лига 1 31-й тур 1 : 0 20.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур 3 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов ПСЖ 9 20 2 Лига чемпионов Лилль 9 18 3 Лига чемпионов Ренн 9 16 4 Лига чемпионов Монако 8 15 5 Лига Европы Лион 8 14 6 Лига конференций Париж 8 14 7 Ницца 9 14 8 Ланс 9 13 9 Марсель 8 12 10 Лорьян 8 12 11 Тулуза 8 10 12 Страсбург 9 10 13 Осер 9 10 14 Брест 8 9 15 Анже 8 8 16 Стыковая зона Труа 9 8 17 Зона вылета Ле-Ман 9 7 18 Зона вылета Гавр 9 2