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Лорьян - Брест 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
02 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Лорьян
Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Лорьян
Лорьян
Брест
Брест
38 Швейцария вр Ивон Мвого
32 Гана зщ Натаниэль Аджей
20 Гвинея зщ Дембо Силла
8 Франция зщ Ноа Кадиу
43 Буркина-Фасо зщ Арсен Куасси
95 Франция зщ Сулейман Туре
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
17 Франция пз Жан-Виктор Макенго
62 Камерун пз Артур Эбонг
33 Франция пз Габен Бернардо
18 Франция нп Ибраима Бальде
1 Норвегия вр Эгиль Сельвик
70 Франция зщ Кенни Лала
4 Франция зщ Готье Льорис
2 Франция зщ Брэдли Локо
29 Франция пз Лука Тусар
13 Франция пз Жорис Шотар
8 Франция пз Юго Маньетти
23 Мали пз Камори Думбия
9 Сенегал пз Пате Мбуп
17 Гвинея-Бисау нп Мама Бальде
19 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Франция Оливье Панталони
История личных встреч
07.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Брест2 : 0Лорьян
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Лорьян3 : 3Брест
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Лорьян0 : 1Брест
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Брест4 : 0Лорьян
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лорьян2 : 1Брест
09.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Брест1 : 2Лорьян
27.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Брест0 : 1Лорьян
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Лорьян1 : 2Брест
04.04.2021 Франция - Лига 1 31-й тур Лорьян1 : 0Брест
20.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Брест3 : 2Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Ренн916
4
Лига чемпионов
Монако815
5
Лига Европы
Лион814
6
Лига конференций
Париж814
7 Ницца914
8 Ланс913
9 Марсель812
10 Лорьян812
11 Тулуза810
12 Страсбург910
13 Осер910
14 Брест89
15 Анже88
16
Стыковая зона
Труа98
17
Зона вылета
Ле-Ман97
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лорьян
0%
Ничья
0%
Брест
0%

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