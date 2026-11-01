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Маритиму - Санта-Клара 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Маритиму
Санта-Клара

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Маритиму
Фуншал
Санта-Клара
Понта-Делгада
30 Испания вр Франсиско Вьейтес
2 Бразилия зщ Игор Жулиано
22 Венгрия зщ Габор Шалай
44 Португалия зщ Romain Correia
23 Португалия зщ Паулу Энрике
6 Португалия пз Rodrigo Andrade
14 Португалия пз Рафаэл Гуззу
15 Португалия пз Томаш Тавареш
8 Швейцария пз Максим Домингес
10 Испания пз Мартин Техон
17 Испания нп Адриан Буцке
1 Бразилия вр Лукас
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
4 Португалия зщ Педру Пашеку
21 Португалия зщ Emanuel Moreira
5 Бразилия зщ Гильерме Ромао
6 Португалия пз Педру Феррейра
41 Бразилия пз Daniel Borges
20 Португалия пз Тьягу Рибейру
10 Бразилия пз Brenner
70 Бразилия нп Vinicius
73 Бразилия нп Leo Jaco
Главные тренеры
Нидерланды Митчелл ван дер Гаг
История личных встреч
25.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Маритиму3 : 1Санта-Клара
04.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Санта-Клара2 : 1Маритиму
23.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур Санта-Клара2 : 2Маритиму
11.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Маритиму4 : 1Санта-Клара
08.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур Маритиму1 : 2Санта-Клара
20.09.2020 Португалия - Примейра 1-й тур Санта-Клара2 : 0Маритиму
03.07.2020 Португалия - Примейра 30-й тур Санта-Клара0 : 1Маритиму
07.12.2019 Португалия - Примейра 13-й тур Маритиму2 : 2Санта-Клара
19.01.2019 Португалия - Примейра 18-й тур Санта-Клара0 : 1Маритиму
12.08.2018 Португалия - Примейра 1-й тур Маритиму1 : 0Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту927
2
Лига чемпионов
Бенфика922
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Санта-Клара918
5
Лига конференций
Арока917
6 Академику917
7 Жил Висенте914
8 Брага911
9 Морейренсе911
10 Алверка911
11 Фамаликан910
12 Эштрела910
13 Витория Гимарайнш98
14 Маритиму98
15 Риу Аве97
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал97
18
Зона вылета
Эшторил92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Маритиму
0%
Ничья
0%
Санта-Клара
0%

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