Маритиму - Санта-Клара 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Маритиму
Фуншал
Санта-Клара
Понта-Делгада
|30
|вр
|Франсиско Вьейтес
|2
|зщ
|Игор Жулиано
|22
|зщ
|Габор Шалай
|44
|зщ
|Romain Correia
|23
|зщ
|Паулу Энрике
|6
|пз
|Rodrigo Andrade
|14
|пз
|Рафаэл Гуззу
|15
|пз
|Томаш Тавареш
|8
|пз
|Максим Домингес
|10
|пз
|Мартин Техон
|17
|нп
|Адриан Буцке
|1
|вр
|Лукас
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|4
|зщ
|Педру Пашеку
|21
|зщ
|Emanuel Moreira
|5
|зщ
|Гильерме Ромао
|6
|пз
|Педру Феррейра
|41
|пз
|Daniel Borges
|20
|пз
|Тьягу Рибейру
|10
|пз
|Brenner
|70
|нп
|Vinicius
|73
|нп
|Leo Jaco
Главные тренеры
|Митчелл ван дер Гаг
История личных встреч
|25.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|3 : 1
|04.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 1
|23.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|11.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|4 : 1
|08.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|20.09.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|03.07.2020
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|19.01.2019
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|12.08.2018
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|9
|18
| 5
Лига конференций
|Арока
|9
|17
|6
|Академику
|9
|17
|7
|Жил Висенте
|9
|14
|8
|Брага
|9
|11
|9
|Морейренсе
|9
|11
|10
|Алверка
|9
|11
|11
|Фамаликан
|9
|10
|12
|Эштрела
|9
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|9
|8
|14
|Маритиму
|9
|8
|15
|Риу Аве
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|9
|2
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