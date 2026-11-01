Маритиму - Санта-Клара 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра , 10-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Маритиму Фуншал Санта-Клара Понта-Делгада 30 вр Франсиско Вьейтес 2 зщ Игор Жулиано 22 зщ Габор Шалай 44 зщ Romain Correia 23 зщ Паулу Энрике 6 пз Rodrigo Andrade 14 пз Рафаэл Гуззу 15 пз Томаш Тавареш 8 пз Максим Домингес 10 пз Мартин Техон 17 нп Адриан Буцке 1 вр Лукас 42 зщ Лукас Соарес 4 зщ Педру Пашеку 21 зщ Emanuel Moreira 5 зщ Гильерме Ромао 6 пз Педру Феррейра 41 пз Daniel Borges 20 пз Тьягу Рибейру 10 пз Brenner 70 нп Vinicius 73 нп Leo Jaco Главные тренеры Митчелл ван дер Гаг История личных встреч 25.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур 3 : 1 04.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур 2 : 1 23.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур 2 : 2 11.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур 4 : 1 08.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур 1 : 2 20.09.2020 Португалия - Примейра 1-й тур 2 : 0 03.07.2020 Португалия - Примейра 30-й тур 0 : 1 07.12.2019 Португалия - Примейра 13-й тур 2 : 2 19.01.2019 Португалия - Примейра 18-й тур 0 : 1 12.08.2018 Португалия - Примейра 1-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 9 27 2 Лига чемпионов Бенфика 9 22 3 Лига чемпионов Спортинг 10 21 4 Лига Европы Санта-Клара 9 18 5 Лига конференций Арока 9 17 6 Академику 9 17 7 Жил Висенте 9 14 8 Брага 9 11 9 Морейренсе 9 11 10 Алверка 9 11 11 Фамаликан 9 10 12 Эштрела 9 10 13 Витория Гимарайнш 9 8 14 Маритиму 9 8 15 Риу Аве 9 7 16 Стыковая зона Каза Пия 10 7 17 Зона вылета Насьонал 9 7 18 Зона вылета Эшторил 9 2