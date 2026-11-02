Пахтакор - Аль-Наср 02 Ноября прямая трансляция

02 Ноября 2026 года в 16:45 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК , Западный регион. 4-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Пахтакор Ташкент, Узбекистан Аль-Наср Эр-Рияд, Саудовская Аравия Главные тренеры Ангелос Постекоглу История личных встреч 30.10.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 26-й тур 0 : 1 26.10.2026 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 3-й тур 1 : 0 23.10.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 25-й тур 1 : 3 17.10.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 24-й тур 1 : 1 12.10.2026 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 2-й тур 1 : 1 Турнирная таблица Западный регион № Команда И О 1 Аль-Айн 3 9 2 Шабаб Аль-Ахли 3 9 3 Аль-Ахли 3 7 4 Эстегляль 3 6 5 Аль-Хиляль 3 6 6 Эш-Шамаль 3 5 7 Аль-Кадисия 3 5 8 Аль-Иттихад 3 4 9 Аль-Наср 2 3 10 Нефтчи Ф 3 3 11 Аль-Кува 3 3 12 Пахтакор 3 2 13 Трактор 3 1 14 Аль-Садд 3 1 15 Аль-Гарафа 3 0 16 Аль-Васл 2 0 Восточный регион № Команда И О 1 Касима Антлерс 3 9 2 Виссел Кобе 3 9 3 Гамба Осака 3 7 4 Джохор Дарул Тазим 3 7 5 Бэйцзин Гоань 3 7 6 Киото Санга 3 6 7 Касива Рейсол 3 4 8 Шанхай Порт 3 4 9 Тэджон Хана Ситизен 3 4 10 Чонбук Хёндэ Моторс 3 4 11 Конган Ханой 3 3 12 Бурирам Юнайтед 3 2 13 Ратчабури 3 1 14 Пхохан Стилерс 3 0 15 Порт 3 0 16 Ньюкасл Джетс 3 0