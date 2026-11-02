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Пахтакор - Аль-Наср 02 Ноября прямая трансляция

02 Ноября 2026 года в 16:45 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Западный регион. 4-й тур
Пахтакор
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Пахтакор
Ташкент, Узбекистан
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
30.10.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 26-й тур 0 : 1Пахтакор
26.10.2026 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 3-й тур 1 : 0Пахтакор
23.10.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 25-й тур Пахтакор1 : 3
17.10.2026 Узбекистан — ПФЛ 2025 24-й тур 1 : 1Пахтакор
12.10.2026 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 2-й тур Пахтакор1 : 1
Турнирная таблица
Западный регион
КомандаИО
1 Аль-Айн39
2 Шабаб Аль-Ахли39
3 Аль-Ахли37
4 Эстегляль36
5 Аль-Хиляль36
6 Эш-Шамаль35
7 Аль-Кадисия35
8 Аль-Иттихад34
9 Аль-Наср23
10 Нефтчи Ф33
11 Аль-Кува33
12 Пахтакор32
13 Трактор31
14 Аль-Садд31
15 Аль-Гарафа30
16 Аль-Васл20
Восточный регион
КомандаИО
1 Касима Антлерс39
2 Виссел Кобе39
3 Гамба Осака37
4 Джохор Дарул Тазим37
5 Бэйцзин Гоань37
6 Киото Санга36
7 Касива Рейсол34
8 Шанхай Порт34
9 Тэджон Хана Ситизен34
10 Чонбук Хёндэ Моторс34
11 Конган Ханой33
12 Бурирам Юнайтед32
13 Ратчабури31
14 Пхохан Стилерс30
15 Порт30
16 Ньюкасл Джетс30
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Пахтакор
33%
Ничья
0%
Аль-Наср
67%

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