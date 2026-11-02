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Бенфика - Алверка 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
02 Ноября 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Бенфика
Алверка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
24 Португалия вр Самуэл Суареш
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
2 Франция зщ Клеман Лангле
26 Швеция зщ Самуэль Даль
36 Португалия пз Жоау Пальинья
27 Португалия пз Рафаэл Силва
10 Украина пз Георгий Судаков
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
31 Бразилия вр Матеус Мендес
21 Испания зщ Серхи Гомес
4 Гамбия зщ Яя Боджанг
20 Португалия зщ Диогу Спенсер
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
12 Нигерия пз Айзек Джеймс
6 Кот-д&#039;Ивуар пз Davy Gui
35 Бразилия пз Райан Лукас
10 Португалия нп Шикинью
22 Бразилия нп Lucas Figueiredo
19 Испания нп Дауда Камара
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
История личных встреч
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Бенфика2 : 1Алверка
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Алверка1 : 2Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1030
2
Лига чемпионов
Бенфика922
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Арока1020
5
Лига конференций
Санта-Клара918
6 Академику917
7 Жил Висенте914
8 Морейренсе1014
9 Брага911
10 Алверка911
11 Фамаликан910
12 Эштрела1010
13 Витория Гимарайнш98
14 Маритиму98
15 Риу Аве97
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал107
18
Зона вылета
Эшторил102
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Бенфика
100%
Ничья
0%
Алверка
0%

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