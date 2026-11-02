Бенфика - Алверка 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 02 Ноября 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра , 10-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Бенфика Лиссабон Алверка Алверка-ду-Рибатежу 24 вр Самуэл Суареш 6 зщ Александр Бах 44 зщ Томаш Араужу 2 зщ Клеман Лангле 26 зщ Самуэль Даль 36 пз Жоау Пальинья 27 пз Рафаэл Силва 10 пз Георгий Судаков 25 пз Джанлука Престианни 8 нп Фредрик Эурснес 14 нп Вангелис Павлидис 31 вр Матеус Мендес 21 зщ Серхи Гомес 4 зщ Яя Боджанг 20 зщ Диогу Спенсер 55 зщ Франсишку Шиссумба 12 пз Айзек Джеймс 6 пз Davy Gui 35 пз Райан Лукас 10 нп Шикинью 22 нп Lucas Figueiredo 19 нп Дауда Камара Главные тренеры Марку Силва История личных встреч 08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 1 31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 10 30 2 Лига чемпионов Бенфика 9 22 3 Лига чемпионов Спортинг 10 21 4 Лига Европы Арока 10 20 5 Лига конференций Санта-Клара 9 18 6 Академику 9 17 7 Жил Висенте 9 14 8 Морейренсе 10 14 9 Брага 9 11 10 Алверка 9 11 11 Фамаликан 9 10 12 Эштрела 10 10 13 Витория Гимарайнш 9 8 14 Маритиму 9 8 15 Риу Аве 9 7 16 Стыковая зона Каза Пия 10 7 17 Зона вылета Насьонал 10 7 18 Зона вылета Эшторил 10 2