Бенфика - Алверка 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
02 Ноября 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|36
|пз
|Жоау Пальинья
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|10
|пз
|Георгий Судаков
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|31
|вр
|Матеус Мендес
|21
|зщ
|Серхи Гомес
|4
|зщ
|Яя Боджанг
|20
|зщ
|Диогу Спенсер
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|12
|пз
|Айзек Джеймс
|6
|пз
|Davy Gui
|35
|пз
|Райан Лукас
|10
|нп
|Шикинью
|22
|нп
|Lucas Figueiredo
|19
|нп
|Дауда Камара
Главные тренеры
|Марку Силва
История личных встреч
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Арока
|10
|20
| 5
Лига конференций
|Санта-Клара
|9
|18
|6
|Академику
|9
|17
|7
|Жил Висенте
|9
|14
|8
|Морейренсе
|10
|14
|9
|Брага
|9
|11
|10
|Алверка
|9
|11
|11
|Фамаликан
|9
|10
|12
|Эштрела
|10
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|9
|8
|14
|Маритиму
|9
|8
|15
|Риу Аве
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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