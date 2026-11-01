«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» и укрепился на первом месте в АПЛ 

Лондонский «Арсенал» добился выездной победы над «Ливерпулем» в центральном матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит ещё в первой половине игры.

Решающим оказался эпизод на 16-й минуте. Кай Хаверц оказался в нужной позиции у дальней штанги и замкнул передачу Деклана Райса, отправив мяч в ворота хозяев. Этот гол позволил «канонирам» повести в счёте и в итоге стал единственным в матче.

После пропущенного мяча «Ливерпуль» пытался отыграться, однако оборона лондонцев справилась с давлением соперника. Мерсисайдцы так и не смогли восстановить равновесие, а команда Микеля Артеты сохранила минимальное преимущество до финального свистка.

Победа на «Энфилде» стала для «Арсенала» особенной ещё и с исторической точки зрения: лондонцы впервые с 2012 года выиграли на поле «Ливерпуля». Три очка позволили команде довести свой актив до 24 баллов и сохранить лидерство в чемпионате.

«Ливерпуль» после поражения остался с 15 очками и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре мерсисайдцы 8 ноября встретятся на выезде с «Кристал Пэлас». «Арсенал» днём ранее примет «Халл Сити» и постарается продолжить победную серию.