Брага - Фамаликан 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286 01 Ноября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра , 10-й тур Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Брага Брага Фамаликан Вила-Нова-ди-Фамаликан 31 вр Bernardo Fontes 14 зщ Густаф Лагербильке 22 зщ Серхио Барсия 26 зщ Брайт Арри-Мби 2 пз Виктор Гомес 29 пз Жан-Батист Горби 16 пз Томми Маркес 11 пз Габриэл Силва 21 пз Рикарду Орта 10 нп Пау Виктор 17 нп Йован Милошевич 25 вр Лазар Царевич 17 зщ Родригу Пиньейру 15 зщ Виктор Рофино 3 зщ Леонардо Реальпе 2 зщ Густаво Гарсия дос Сантос 6 пз Томми ван Де Лои 18 пз Ромео Беней 21 пз Тамаш Сюч 14 пз Матиаш Де Аморим 7 пз Соррисо 70 нп Георгиос Куциас Главные тренеры Карлуш Карвальял История личных встреч 19.04.2026 Португалия — Примейра 30-й тур 2 : 2 06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 2 25.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур 1 : 1 16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 3 18.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур 1 : 2 11.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 2 05.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур 4 : 1 12.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур 0 : 3 15.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур 3 : 2 09.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур 2 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 9 27 2 Лига чемпионов Бенфика 9 22 3 Лига чемпионов Спортинг 10 21 4 Лига Европы Санта-Клара 9 18 5 Лига конференций Арока 9 17 6 Академику 9 17 7 Жил Висенте 9 14 8 Брага 9 11 9 Морейренсе 9 11 10 Алверка 9 11 11 Фамаликан 9 10 12 Эштрела 9 10 13 Витория Гимарайнш 9 8 14 Маритиму 9 8 15 Риу Аве 9 7 16 Стыковая зона Каза Пия 10 7 17 Зона вылета Насьонал 9 7 18 Зона вылета Эшторил 9 2