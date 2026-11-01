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Брага - Фамаликан 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
01 Ноября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия);
Брага
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Брага
Брага
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
22 Испания зщ Серхио Барсия
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
2 Испания пз Виктор Гомес
29 Франция пз Жан-Батист Горби
16 Испания пз Томми Маркес
11 Бразилия пз Габриэл Силва
21 Португалия пз Рикарду Орта
10 Испания нп Пау Виктор
17 Сербия нп Йован Милошевич
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
15 Испания зщ Виктор Рофино
3 Эквадор зщ Леонардо Реальпе
2 Бразилия зщ Густаво Гарсия дос Сантос
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
18 Швейцария пз Ромео Беней
21 Венгрия пз Тамаш Сюч
14 Португалия пз Матиаш Де Аморим
7 Бразилия пз Соррисо
70 Греция нп Георгиос Куциас
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
19.04.2026 Португалия — Примейра 30-й тур Брага2 : 2Фамаликан
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 2Брага
25.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 1Брага
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Брага3 : 3Фамаликан
18.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Фамаликан1 : 2Брага
11.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Брага1 : 2Фамаликан
05.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Брага4 : 1Фамаликан
12.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан0 : 3Брага
15.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Фамаликан3 : 2Брага
09.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Брага2 : 2Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту927
2
Лига чемпионов
Бенфика922
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Санта-Клара918
5
Лига конференций
Арока917
6 Академику917
7 Жил Висенте914
8 Брага911
9 Морейренсе911
10 Алверка911
11 Фамаликан910
12 Эштрела910
13 Витория Гимарайнш98
14 Маритиму98
15 Риу Аве97
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал97
18
Зона вылета
Эшторил92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брага
0%
Ничья
0%
Фамаликан
0%

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