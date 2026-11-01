Брага - Фамаликан 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
01 Ноября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Брага
Брага
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|22
|зщ
|Серхио Барсия
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|2
|пз
|Виктор Гомес
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|16
|пз
|Томми Маркес
|11
|пз
|Габриэл Силва
|21
|пз
|Рикарду Орта
|10
|нп
|Пау Виктор
|17
|нп
|Йован Милошевич
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|15
|зщ
|Виктор Рофино
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|2
|зщ
|Густаво Гарсия дос Сантос
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|18
|пз
|Ромео Беней
|21
|пз
|Тамаш Сюч
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|7
|пз
|Соррисо
|70
|нп
|Георгиос Куциас
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|19.04.2026
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|25.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 3
|18.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|11.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|05.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|4 : 1
|12.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|15.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 2
|09.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|9
|18
| 5
Лига конференций
|Арока
|9
|17
|6
|Академику
|9
|17
|7
|Жил Висенте
|9
|14
|8
|Брага
|9
|11
|9
|Морейренсе
|9
|11
|10
|Алверка
|9
|11
|11
|Фамаликан
|9
|10
|12
|Эштрела
|9
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|9
|8
|14
|Маритиму
|9
|8
|15
|Риу Аве
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|9
|2
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