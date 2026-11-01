Атлетик Б - Реал Сосьедад 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
01 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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на матч
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Унай Симон
|15
|зщ
|Уго Ринкон
|3
|зщ
|Дани Вивьян
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|10
|пз
|Нико Уильямс
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
|21
|нп
|Мароан Саннади
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|22
|зщ
|Эктор Форт
|6
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
|4
|пз
|Хон Горрочатеги
|24
|пз
|Лука Сучич
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|18
|пз
|Карлос Солер
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|04.03.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|11.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 2
|04.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|0 : 0
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|13.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|15.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|27
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|10
|20
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|10
|17
|7
|Атлетик Б
|9
|12
|8
|Алавес
|10
|12
|9
|Сельта
|10
|12
|10
|Вильярреал
|11
|12
|11
|Эспаньол
|11
|11
|12
|Осасуна
|10
|11
|13
|Расинг
|10
|11
|14
|Депортиво
|10
|11
|15
|Эльче
|10
|10
|16
|Леванте
|11
|10
|17
|Райо Вальекано
|9
|9
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|10
|5
Кто победит?
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