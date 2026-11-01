Атлетик Б - Реал Сосьедад 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289 01 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 11-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Атлетик Б Бильбао Реал Сосьедад Сан-Себастьян 1 вр Унай Симон 15 зщ Уго Ринкон 3 зщ Дани Вивьян 17 зщ Юри Берчиче 14 зщ Эмерик Лапорт 7 пз Алекс Беренгер 9 пз Иньяки Уильямс 10 пз Нико Уильямс 18 пз Микель Хаурехисар 24 пз Беньят Херенабаррена 21 нп Мароан Саннади 1 вр Алекс Ремиро 22 зщ Эктор Форт 6 зщ Хон Мартин 17 зщ Серхио Гомес 19 зщ Мамаду Сарр 4 пз Хон Горрочатеги 24 пз Лука Сучич 7 пз Андер Барренечеа 18 пз Карлос Солер 10 нп Микель Оярсабаль 11 нп Гонсалу Гедеш Главные тренеры Эдин Терзич Пеллегрино Матараццо История личных встреч 04.03.2026 Кубок Испании 1/2 финала 1 : 0 11.02.2026 Кубок Испании 1/2 финала 0 : 1 01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур 1 : 1 01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 3 : 2 04.05.2025 Испания — Примера 34-й тур 0 : 0 24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 1 : 0 13.01.2024 Испания - Примера 20-й тур 2 : 1 30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур 3 : 0 15.04.2023 Испания - Примера 29-й тур 2 : 0 14.01.2023 Испания - Примера 17-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Атлетико М 11 28 2 Лига чемпионов Барселона 10 27 3 Лига чемпионов Реал Мадрид 10 24 4 Лига чемпионов Бетис 10 20 5 Лига Европы Реал Сосьедад 10 19 6 Лига конференций Севилья 10 17 7 Атлетик Б 9 12 8 Алавес 10 12 9 Сельта 10 12 10 Вильярреал 11 12 11 Эспаньол 11 11 12 Осасуна 10 11 13 Расинг 10 11 14 Депортиво 10 11 15 Эльче 10 10 16 Леванте 11 10 17 Райо Вальекано 9 9 18 Зона вылета Хетафе 10 9 19 Зона вылета Валенсия 10 6 20 Зона вылета Малага 10 5