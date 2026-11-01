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Атлетик Б - Реал Сосьедад 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
01 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 11-й тур
Атлетик Б
Реал Сосьедад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 Испания вр Унай Симон
15 Испания зщ Уго Ринкон
3 Испания зщ Дани Вивьян
17 Испания зщ Юри Берчиче
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
7 Испания пз Алекс Беренгер
9 Гана пз Иньяки Уильямс
10 Испания пз Нико Уильямс
18 Испания пз Микель Хаурехисар
24 Испания пз Беньят Херенабаррена
21 Марокко нп Мароан Саннади
1 Испания вр Алекс Ремиро
22 Испания зщ Эктор Форт
6 Испания зщ Хон Мартин
17 Испания зщ Серхио Гомес
19 Сенегал зщ Мамаду Сарр
4 Испания пз Хон Горрочатеги
24 Хорватия пз Лука Сучич
7 Испания пз Андер Барренечеа
18 Испания пз Карлос Солер
10 Испания нп Микель Оярсабаль
11 Португалия нп Гонсалу Гедеш
Главные тренеры
Германия Эдин Терзич
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
04.03.2026 Кубок Испании 1/2 финала Реал Сосьедад1 : 0Атлетик Б
11.02.2026 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б0 : 1Реал Сосьедад
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Атлетик Б1 : 1Реал Сосьедад
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Реал Сосьедад3 : 2Атлетик Б
04.05.2025 Испания — Примера 34-й тур Реал Сосьедад0 : 0Атлетик Б
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Атлетик Б1 : 0Реал Сосьедад
13.01.2024 Испания - Примера 20-й тур Атлетик Б2 : 1Реал Сосьедад
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур Реал Сосьедад3 : 0Атлетик Б
15.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Атлетик Б2 : 0Реал Сосьедад
14.01.2023 Испания - Примера 17-й тур Реал Сосьедад3 : 1Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М1128
2
Лига чемпионов
Барселона1027
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
4
Лига чемпионов
Бетис1020
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1019
6
Лига конференций
Севилья1017
7 Атлетик Б912
8 Алавес1012
9 Сельта1012
10 Вильярреал1112
11 Эспаньол1111
12 Осасуна1011
13 Расинг1011
14 Депортиво1011
15 Эльче1010
16 Леванте1110
17 Райо Вальекано99
18
Зона вылета
Хетафе109
19
Зона вылета
Валенсия106
20
Зона вылета
Малага105
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Атлетик Б
50%
Ничья
0%
Реал Сосьедад
50%

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