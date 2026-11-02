Аталанта - Парма 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
02 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Парма
Парма
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|40
|зщ
|Реля Обрич
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|8
|пз
|Марио Пашалич
|11
|пз
|Джонатан Роу
|90
|нп
|Никола Крстович
|99
|нп
|Элиф Элмас
|30
|вр
|Джованни Даффара
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|27
|зщ
|Саша Бричги
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|34
|зщ
|Диего Карлос
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|41
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|9
|нп
|Давид Ромеро
|76
|нп
|Симоне Лонтани
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Карлос Куэста
|Альберто Джилардино
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|4 : 0
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 5
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 0
|28.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|5 : 0
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|27.10.2018
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|10
|23
| 5
Лига Европы
|Милан
|10
|21
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|10
|20
|7
|Наполи
|9
|14
|8
|Ювентус
|9
|14
|9
|Болонья
|10
|14
|10
|Торино
|10
|13
|11
|Кальяри
|10
|13
|12
|Аталанта
|9
|11
|13
|Дженоа
|9
|10
|14
|Лечче
|9
|9
|15
|Сассуоло
|9
|8
|16
|Монца
|10
|7
|17
|Парма
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|10
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|10
|3
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