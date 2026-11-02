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Аталанта - Парма 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
02 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Аталанта
Парма

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Аталанта
Бергамо
Парма
Парма
29 Италия вр Марко Карнезекки
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
40 Словения зщ Реля Обрич
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
13 Бразилия пз Эдерсон
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
8 Хорватия пз Марио Пашалич
11 Англия пз Джонатан Роу
90 Черногория нп Никола Крстович
99 Северная Македония нп Элиф Элмас
30 Италия вр Джованни Даффара
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
37 Аргентина зщ Марьяно Тройло
27 Швейцария зщ Саша Бричги
14 Италия зщ Эмануэле Валери
34 Бразилия зщ Диего Карлос
10 Испания пз Адриан Бернабе
16 Бельгия пз Мандела Кейта
41 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
9 Аргентина нп Давид Ромеро
76 Италия нп Симоне Лонтани
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Испания Карлос Куэста
Италия Альберто Джилардино
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Аталанта4 : 0Парма
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Парма1 : 1Аталанта
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Аталанта2 : 3Парма
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Парма1 : 3Аталанта
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Парма2 : 5Аталанта
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Аталанта3 : 0Парма
28.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Парма1 : 2Аталанта
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Аталанта5 : 0Парма
31.03.2019 Италия - Серия А 29-й тур Парма1 : 3Аталанта
27.10.2018 Италия - Серия А 10-й тур Аталанта3 : 0Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио1028
2
Лига чемпионов
Интер М1025
3
Лига чемпионов
Рома1024
4
Лига чемпионов
Комо1023
5
Лига Европы
Милан1021
6
Лига конференций
Фрозиноне1020
7 Наполи914
8 Ювентус914
9 Болонья1014
10 Торино1013
11 Кальяри1013
12 Аталанта911
13 Дженоа910
14 Лечче99
15 Сассуоло98
16 Монца107
17 Парма95
18
Зона вылета
Удинезе105
19
Зона вылета
Фиорентина95
20
Зона вылета
Венеция103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аталанта
0%
Ничья
0%
Парма
0%

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