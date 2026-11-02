Аталанта - Парма 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000 02 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А , 10-й тур Главный судья: Валерио Креццини (Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Аталанта Бергамо Парма Парма 29 вр Марко Карнезекки 42 зщ Джорджио Скальвини 40 зщ Реля Обрич 77 зщ Давиде Дзаппакоста 13 пз Эдерсон 17 пз Шарль Де Кетеларе 47 пз Лоренцо Бернаскони 8 пз Марио Пашалич 11 пз Джонатан Роу 90 нп Никола Крстович 99 нп Элиф Элмас 30 вр Джованни Даффара 15 зщ Энрико Дель Прато 37 зщ Марьяно Тройло 27 зщ Саша Бричги 14 зщ Эмануэле Валери 34 зщ Диего Карлос 10 пз Адриан Бернабе 16 пз Мандела Кейта 41 пз Ханс Николусси Кавилья 9 нп Давид Ромеро 76 нп Симоне Лонтани Главные тренеры Маурицио Сарри Карлос Куэста Альберто Джилардино Альберто Джилардино История личных встреч 25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 4 : 0 30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 1 25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 2 : 3 23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 3 09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 5 06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур 3 : 0 28.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур 1 : 2 06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур 5 : 0 31.03.2019 Италия - Серия А 29-й тур 1 : 3 27.10.2018 Италия - Серия А 10-й тур 3 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лацио 10 28 2 Лига чемпионов Интер М 10 25 3 Лига чемпионов Рома 10 24 4 Лига чемпионов Комо 10 23 5 Лига Европы Милан 10 21 6 Лига конференций Фрозиноне 10 20 7 Наполи 9 14 8 Ювентус 9 14 9 Болонья 10 14 10 Торино 10 13 11 Кальяри 10 13 12 Аталанта 9 11 13 Дженоа 9 10 14 Лечче 9 9 15 Сассуоло 9 8 16 Монца 10 7 17 Парма 9 5 18 Зона вылета Удинезе 10 5 19 Зона вылета Фиорентина 9 5 20 Зона вылета Венеция 10 3