Оренбург - ЦСКА 1 ноября обзор матча Дата публикации: 01-11-2026 Оренбург 0 : 0 ЦСКА События матча Оренбург - ЦСКА Москва -5' Ildar Akhmetzyanov 12' Джон Паласиос 31' Руслан Куль 34' Матвей Лукин 39' Дамиан Пуэбла 56' ⇄ Лусиано Гонду / Тамерлан Мусаев 59' Евгений Болотов 60' Данил Круговой 78' Джорди Томпсон 78' Иван Олейников 79' Богдан Овсянников 79' ⇄ Андрей Касаджиков / Дамиан Пуэбла 81' ⇄ Матеус Алвес / Иван Олейников 82' ⇄ Ренат Голыбин / Джорди Томпсон 82' ⇄ Антон Лукашов / Дмитрий Рыбчинский 87' Гедеон Гузина 88' ⇄ Энрике / Кирилл Глебов 90+3' ⇄ Егор Назаренко / Гедеон Гузина Составы команд Оренбург Оренбург ЦСКА Москва 1 вр Богдан Овсянников 5 зщ Алексей Татаев 6 зщ Джон Паласиос 24 зщ Максим Сивис 26 зщ Эмил Ценов 57 пз Евгений Болотов 8 пз Дамиан Пуэбла 79' 20 пз Дмитрий Рыбчинский 82' 78 нп Руслан Куль 10 нп Хорди Томпсон 82' 30 нп Гедеон Гузина 90+3' 77 нп Андрей Касаджиков 79' 22 зщ Антон Лукашов 82' 27 пз Ренат Голыбин 82' 11 пз Егор Назаренко 90+3' 39 вр Максим Бориско 21 зщ Мохамед Аззи 23 зщ Джамалутдин Абдулкадыров 79 зщ Кирилл Данилов 90 зщ Матвей Лукин 3 пз Данил Круговой 10 пз Иван Обляков 31 пз Матвей Кисляк 17 нп Кирилл Глебов 88' 19 нп Иван Олейников 81' 11 нп Тамерлан Мусаев 56' 32 нп Лусиано Гонду 56' 7 пз Матеус Алвес 81' 37 нп Энрике Кармо 88' Запасные 35 вр Александр Дёгтев 3 зщ Данила Ведерников 4 зщ Данила Хотулёв 38 зщ Артём Касимов 44 зщ Жоау Силва 80 пз Михаил Пыхчеев 7 пз Херссон Гонсалес 63 нп Осман Минатулаев 49 вр Владислав Тороп 85 вр Егор Бесаев 68 зщ Саркис Тверитнев 18 пз Данила Козлов 52 пз Артём Бандикян 84 пз Александр Вакулич 20 пз Матия Попович 62 нп Имран Фиров 97 нп Максим Воронов Главные тренеры Ильдар Раушанович Ахметзянов Дмитрий Игоревич Игдисамов Наказания Джон Паласиос 12' Руслан Куль 31' Матвей Лукин 34' Дамиан Пуэбла 39' Евгений Болотов 59' Данил Круговой 60' Хорди Томпсон 78' Иван Олейников 78' Гедеон Гузина 87' Артём Бандикян 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - ЦСКА, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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