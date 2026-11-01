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Оренбург - ЦСКА 1 ноября обзор матча

Дата публикации: 01-11-2026
Оренбург
Оренбург
0 : 0
ЦСКА
ЦСКА
События матча Оренбург - ЦСКА Москва
-5'
Ildar Akhmetzyanov
12'
Джон Паласиос
31'
Руслан Куль
34'
Матвей Лукин
39'
Дамиан Пуэбла
56'
Лусиано Гонду / Тамерлан Мусаев
59'
Евгений Болотов
60'
Данил Круговой
78'
Джорди Томпсон
78'
Иван Олейников
79'
Богдан Овсянников
79'
Андрей Касаджиков / Дамиан Пуэбла
81'
Матеус Алвес / Иван Олейников
82'
Ренат Голыбин / Джорди Томпсон
82'
Антон Лукашов / Дмитрий Рыбчинский
87'
Гедеон Гузина
88'
Энрике / Кирилл Глебов
90+3'
Егор Назаренко / Гедеон Гузина
Составы команд
Оренбург
Оренбург
ЦСКА
Москва
1РоссияврБогдан Овсянников
5РоссиязщАлексей Татаев
6КолумбиязщДжон Паласиос
24ФранциязщМаксим Сивис
26БолгариязщЭмил Ценов
57РоссияпзЕвгений Болотов
8АргентинапзДамиан Пуэбла
79'
20РоссияпзДмитрий Рыбчинский
82'
78РоссиянпРуслан Куль
10ЧилинпХорди Томпсон
82'
30Босния и ГерцеговинанпГедеон Гузина
90+3'
77РоссиянпАндрей Касаджиков
79'
22БеларусьзщАнтон Лукашов
82'
27РоссияпзРенат Голыбин
82'
11РоссияпзЕгор Назаренко
90+3'
39РоссияврМаксим Бориско
21АлжирзщМохамед Аззи
23РоссиязщДжамалутдин Абдулкадыров
79РоссиязщКирилл Данилов
90РоссиязщМатвей Лукин
3РоссияпзДанил Круговой
10РоссияпзИван Обляков
31РоссияпзМатвей Кисляк
17РоссиянпКирилл Глебов
88'
19РоссиянпИван Олейников
81'
11РоссиянпТамерлан Мусаев
56'
32АргентинанпЛусиано Гонду
56'
7БразилияпзМатеус Алвес
81'
37БразилиянпЭнрике Кармо
88'
Запасные
35РоссияврАлександр Дёгтев
3РоссиязщДанила Ведерников
4РоссиязщДанила Хотулёв
38РоссиязщАртём Касимов
44ПортугалиязщЖоау Силва
80РоссияпзМихаил Пыхчеев
7КолумбияпзХерссон Гонсалес
63РоссиянпОсман Минатулаев
49РоссияврВладислав Тороп
85РоссияврЕгор Бесаев
68РоссиязщСаркис Тверитнев
18РоссияпзДанила Козлов
52АрменияпзАртём Бандикян
84РоссияпзАлександр Вакулич
20СербияпзМатия Попович
62РоссиянпИмран Фиров
97РоссиянпМаксим Воронов
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияДмитрий Игоревич Игдисамов
Наказания
Джон Паласиос
12'
Руслан Куль
31'
Матвей Лукин
34'
Дамиан Пуэбла
39'
Евгений Болотов
59'
Данил Круговой
60'
Хорди Томпсон
78'
Иван Олейников
78'
Гедеон Гузина
87'
Артём Бандикян
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - ЦСКА, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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