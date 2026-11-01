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Барселона - Алавес 31 октября обзор матча

Дата публикации: 01-11-2026
Барселона
Барселона
6 : 1
Алавес
Алавес
События матча ФК Барселона - Алавес
8'
Рафинья (1 - 0)
23'
Фермин Лопес (2 - 0)
27'
Карлос Бенавидес
40'
Педри
41'
Рафинья (3 - 0)
45+1'
Ламин Ямаль (4 - 0)
45+3'
Анхель Перес
46'
Марк Берналь / Педри
46'
Тони Мартинес / Карлос Бенавидес
55'
Пабло Ибаньес / Денис Суарес
55'
Айтор Маньяс / Абдерраман Реббах
57'
Жуан Канселу
60'
Пабло Ибаньес
62'
Алехандро Бальде / Жуан Канселу
62'
Габриэл Жезус / Рафинья
64'
Ламин Ямаль (5 - 0)
74'
Энтони Гордон / Ламин Ямаль
74'
Уго Новоа / Анхель Перес
74'
Мариано Диас / Лукас Бойе
81'
Энтони Гордон (6 - 0)
82'
Жерар / Фрэнки де Йонг
84'
Мариано Диас (6 - 1)
Составы команд
Барселона
Барселона
Алавес
Витория
1ИспанияврЖоан Гарсия
2ПортугалиязщЖоау Канселу
62'
5ИспаниязщПау Кубарси
16Испанияпз Родри
8Испанияпз Педри
46'
10ИспанияпзЛамин Ямаль
74'
7ИспанияпзФермин Лопес
11Бразилияпз Рафинья
62'
4ИспанияпзБрайан Фариньяс
21НидерландыпзФренки де Йонг
82'
14ГерманияпзКарим Адейеми
22ИспанияпзМарк Берналь
46'
3ИспаниязщАлекс Бальде
62'
9БразилиянпГабриэл Жезус
62'
17АнглияпзЭнтони Гордон
74'
18ИспаниязщХерард Мартин
82'
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Теналья
16ФинляндиязщВилле Коски
7ИспаниязщАнхель Перес
74'
3МароккозщЮссеф Энрикес
17ИспаниязщХонни Отто
6ИспанияпзАндер Гевара
23УругвайпзКарлос Протесони
46'
4ИспанияпзДенис Суарес
55'
21АлжирнпАбде Реббаш
55'
15АргентинанпЛукас Бойе
74'
11ИспаниянпТони Мартинес
46'
19ИспанияпзПабло Ибаньес
55'
20ИспаниянпАйтор Маньяс
55'
12ИспаниязщУго Новоа
74'
9Доминиканская РеспубликанпМариано Диас
74'
Запасные
25ХорватияврДоминик Ливакович
13ПольшаврВойцех Щенсны
40ИспаниязщГиллем Виктор
41ИспаниязщАлекс Кампос
6Испанияпз Гави
30ИспанияпзЭбрима Тункара
29ЕгипетнпХамза Абделькарим
13АргентинаврАдриан Родригес
2АргентиназщНиколас Валентини
27ИспаниязщХанет Олайс
8ИспанияпзАнтонио Бланко
10ИспанияпзКарлес Аленья
24ГвинеяпзСелу Диалло
22ИспанияпзМигель Родригес
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияКике Санчес Флорес
Голы
Рафинья
Фермин Лопес
1:0
8'
Фермин Лопес
Ламин Ямаль
2:0
23'
Рафинья
Фермин Лопес
3:0
41'
Ламин Ямаль
Жоау Канселу
4:0
45+1'
Ламин Ямаль
Габриэл Жезус
5:0
64'
Энтони Гордон
Родри
6:0
81'
Мариано Диас
6:1
84'
Наказания
Карлос Протесони
27'
Педри
40'
Анхель Перес
45+3'
Жоау Канселу
58'
Пабло Ибаньес
60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Алавес, который состоялся 31 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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