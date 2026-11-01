Барселона - Алавес 31 октября обзор матча
Дата публикации: 01-11-2026
Барселона
6 : 1
Алавес
События матча ФК Барселона - Алавес
8'
⚽
Рафинья (1 - 0)
23'
⚽
Фермин Лопес (2 - 0)
27'
Карлос Бенавидес
40'
Педри
41'
⚽
Рафинья (3 - 0)
45+1'
⚽
Ламин Ямаль (4 - 0)
45+3'
Анхель Перес
46'
⇄
Марк Берналь / Педри
46'
⇄
Тони Мартинес / Карлос Бенавидес
55'
⇄
Пабло Ибаньес / Денис Суарес
55'
⇄
Айтор Маньяс / Абдерраман Реббах
57'
Жуан Канселу
60'
Пабло Ибаньес
62'
⇄
Алехандро Бальде / Жуан Канселу
62'
⇄
Габриэл Жезус / Рафинья
64'
⚽
Ламин Ямаль (5 - 0)
74'
⇄
Энтони Гордон / Ламин Ямаль
74'
⇄
Уго Новоа / Анхель Перес
74'
⇄
Мариано Диас / Лукас Бойе
81'
⚽
Энтони Гордон (6 - 0)
82'
⇄
Жерар / Фрэнки де Йонг
84'
⚽
Мариано Диас (6 - 1)
Составы команд
Барселона
Барселона
Алавес
Витория
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Жоау Канселу
62'
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Педри
46'
|10
|пз
|Ламин Ямаль
74'
|7
|пз
|Фермин Лопес
|11
|пз
|Рафинья
62'
|4
|пз
|Брайан Фариньяс
|21
|пз
|Френки де Йонг
82'
|14
|пз
|Карим Адейеми
|22
|пз
|Марк Берналь
46'
|3
|зщ
|Алекс Бальде
62'
|9
|нп
|Габриэл Жезус
62'
|17
|пз
|Энтони Гордон
74'
|18
|зщ
|Херард Мартин
82'
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|16
|зщ
|Вилле Коски
|7
|зщ
|Анхель Перес
74'
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|17
|зщ
|Хонни Отто
|6
|пз
|Андер Гевара
|23
|пз
|Карлос Протесони
46'
|4
|пз
|Денис Суарес
55'
|21
|нп
|Абде Реббаш
55'
|15
|нп
|Лукас Бойе
74'
|11
|нп
|Тони Мартинес
46'
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
55'
|20
|нп
|Айтор Маньяс
55'
|12
|зщ
|Уго Новоа
74'
|9
|нп
|Мариано Диас
74'
Запасные
|25
|вр
|Доминик Ливакович
|13
|вр
|Войцех Щенсны
|40
|зщ
|Гиллем Виктор
|41
|зщ
|Алекс Кампос
|6
|пз
|Гави
|30
|пз
|Эбрима Тункара
|29
|нп
|Хамза Абделькарим
|13
|вр
|Адриан Родригес
|2
|зщ
|Николас Валентини
|27
|зщ
|Ханет Олайс
|8
|пз
|Антонио Бланко
|10
|пз
|Карлес Аленья
|24
|пз
|Селу Диалло
|22
|пз
|Мигель Родригес
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Кике Санчес Флорес
Голы
Рафинья
Фермин Лопес
1:0
8'
Фермин Лопес
Ламин Ямаль
2:0
23'
Рафинья
Фермин Лопес
3:0
41'
Ламин Ямаль
Жоау Канселу
4:0
45+1'
Ламин Ямаль
Габриэл Жезус
5:0
64'
Энтони Гордон
Родри
6:0
81'
Мариано Диас
6:1
84'
Наказания
Карлос Протесони
27'
Педри
40'
Анхель Перес
45+3'
Жоау Канселу
58'
Пабло Ибаньес
60'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Алавес, который состоялся 31 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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