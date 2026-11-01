Барселона - Алавес 31 октября обзор матча Дата публикации: 01-11-2026 Барселона 6 : 1 Алавес События матча ФК Барселона - Алавес 8' ⚽ Рафинья (1 - 0) 23' ⚽ Фермин Лопес (2 - 0) 27' Карлос Бенавидес 40' Педри 41' ⚽ Рафинья (3 - 0) 45+1' ⚽ Ламин Ямаль (4 - 0) 45+3' Анхель Перес 46' ⇄ Марк Берналь / Педри 46' ⇄ Тони Мартинес / Карлос Бенавидес 55' ⇄ Пабло Ибаньес / Денис Суарес 55' ⇄ Айтор Маньяс / Абдерраман Реббах 57' Жуан Канселу 60' Пабло Ибаньес 62' ⇄ Алехандро Бальде / Жуан Канселу 62' ⇄ Габриэл Жезус / Рафинья 64' ⚽ Ламин Ямаль (5 - 0) 74' ⇄ Энтони Гордон / Ламин Ямаль 74' ⇄ Уго Новоа / Анхель Перес 74' ⇄ Мариано Диас / Лукас Бойе 81' ⚽ Энтони Гордон (6 - 0) 82' ⇄ Жерар / Фрэнки де Йонг 84' ⚽ Мариано Диас (6 - 1) Составы команд Барселона Барселона Алавес Витория 1 вр Жоан Гарсия 2 зщ Жоау Канселу 62' 5 зщ Пау Кубарси 16 пз Родри 8 пз Педри 46' 10 пз Ламин Ямаль 74' 7 пз Фермин Лопес 11 пз Рафинья 62' 4 пз Брайан Фариньяс 21 пз Френки де Йонг 82' 14 пз Карим Адейеми 22 пз Марк Берналь 46' 3 зщ Алекс Бальде 62' 9 нп Габриэл Жезус 62' 17 пз Энтони Гордон 74' 18 зщ Херард Мартин 82' 1 вр Антонио Сивера 14 зщ Науэль Теналья 16 зщ Вилле Коски 7 зщ Анхель Перес 74' 3 зщ Юссеф Энрикес 17 зщ Хонни Отто 6 пз Андер Гевара 23 пз Карлос Протесони 46' 4 пз Денис Суарес 55' 21 нп Абде Реббаш 55' 15 нп Лукас Бойе 74' 11 нп Тони Мартинес 46' 19 пз Пабло Ибаньес 55' 20 нп Айтор Маньяс 55' 12 зщ Уго Новоа 74' 9 нп Мариано Диас 74' Запасные 25 вр Доминик Ливакович 13 вр Войцех Щенсны 40 зщ Гиллем Виктор 41 зщ Алекс Кампос 6 пз Гави 30 пз Эбрима Тункара 29 нп Хамза Абделькарим 13 вр Адриан Родригес 2 зщ Николас Валентини 27 зщ Ханет Олайс 8 пз Антонио Бланко 10 пз Карлес Аленья 24 пз Селу Диалло 22 пз Мигель Родригес Главные тренеры Ханс-Дитер Флик Кике Санчес Флорес Голы Рафинья Фермин Лопес 1:0 8' Фермин Лопес Ламин Ямаль 2:0 23' Рафинья Фермин Лопес 3:0 41' Ламин Ямаль Жоау Канселу 4:0 45+1' Ламин Ямаль Габриэл Жезус 5:0 64' Энтони Гордон Родри 6:0 81' Мариано Диас 6:1 84' Наказания Карлос Протесони 27' Педри 40' Анхель Перес 45+3' Жоау Канселу 58' Пабло Ибаньес 60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Алавес, который состоялся 31 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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