Эльче - Валенсия 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388 01 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига , 11-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Эльче Эльче Валенсия Валенсия 1 вр Матиас Дитуро 23 зщ Виктор Чуст 3 зщ Рой Ревиво 2 пз Буба Сангаре 5 пз Федерико Редондо 12 пз Гонсало Вильяр дель Фрайле 47 пз Хави Морсильо 18 пз Тома Лемар 11 пз Херман Валера 21 нп Лукас Сепеда 24 нп Абьель Осорио 1 вр Столе Димитриевски 24 зщ Пабло Маффео 5 зщ Сесар Таррега 12 зщ Юстин де Хас 21 зщ Хесус Васкес 18 зщ Пепелу 2 пз Гвидо Родригес 8 пз Хави Герра 11 нп Луис Риоха 39 нп Рюносукэ Сато 7 нп Арно Данжума Главные тренеры Мартин Ансельми Хавьер Агирре История личных встреч 11.04.2026 Испания — Примера 31-й тур 1 : 0 10.01.2026 Испания — Примера 19-й тур 1 : 1 23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 0 : 2 15.10.2022 Испания - Примера 9-й тур 2 : 2 19.03.2022 Испания - Примера 29-й тур 0 : 1 11.12.2021 Испания - Примера 17-й тур 2 : 1 30.01.2021 Испания - Примера 21-й тур 1 : 0 23.10.2020 Испания - Примера 7-й тур 2 : 1 20.03.2015 Испания - Примера 28-й тур 0 : 4 25.10.2014 Испания - Примера 9-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Атлетико М 11 28 2 Лига чемпионов Барселона 10 27 3 Лига чемпионов Реал Мадрид 10 24 4 Лига чемпионов Бетис 10 20 5 Лига Европы Реал Сосьедад 10 19 6 Лига конференций Севилья 10 17 7 Атлетик Б 9 12 8 Алавес 10 12 9 Сельта 10 12 10 Вильярреал 11 12 11 Эспаньол 11 11 12 Осасуна 10 11 13 Расинг 10 11 14 Депортиво 10 11 15 Эльче 10 10 16 Леванте 11 10 17 Райо Вальекано 9 9 18 Зона вылета Хетафе 10 9 19 Зона вылета Валенсия 10 6 20 Зона вылета Малага 10 5