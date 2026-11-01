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Эльче - Валенсия 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
01 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 11-й тур
Эльче
Валенсия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Эльче
Эльче
Валенсия
Валенсия
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
23 Испания зщ Виктор Чуст
3 Израиль зщ Рой Ревиво
2 Испания пз Буба Сангаре
5 Аргентина пз Федерико Редондо
12 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле
47 Испания пз Хави Морсильо
18 Франция пз Тома Лемар
11 Испания пз Херман Валера
21 Чили нп Лукас Сепеда
24 Аргентина нп Абьель Осорио
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
24 Аргентина зщ Пабло Маффео
5 Испания зщ Сесар Таррега
12 Нидерланды зщ Юстин де Хас
21 Испания зщ Хесус Васкес
18 Испания зщ Пепелу
2 Аргентина пз Гвидо Родригес
8 Испания пз Хави Герра
11 Испания нп Луис Риоха
39 Япония нп Рюносукэ Сато
7 Нидерланды нп Арно Данжума
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
Мексика Хавьер Агирре
История личных встреч
11.04.2026 Испания — Примера 31-й тур Эльче1 : 0Валенсия
10.01.2026 Испания — Примера 19-й тур Валенсия1 : 1Эльче
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Эльче0 : 2Валенсия
15.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Валенсия2 : 2Эльче
19.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Эльче0 : 1Валенсия
11.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Валенсия2 : 1Эльче
30.01.2021 Испания - Примера 21-й тур Валенсия1 : 0Эльче
23.10.2020 Испания - Примера 7-й тур Эльче2 : 1Валенсия
20.03.2015 Испания - Примера 28-й тур Эльче0 : 4Валенсия
25.10.2014 Испания - Примера 9-й тур Валенсия3 : 1Эльче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М1128
2
Лига чемпионов
Барселона1027
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
4
Лига чемпионов
Бетис1020
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1019
6
Лига конференций
Севилья1017
7 Атлетик Б912
8 Алавес1012
9 Сельта1012
10 Вильярреал1112
11 Эспаньол1111
12 Осасуна1011
13 Расинг1011
14 Депортиво1011
15 Эльче1010
16 Леванте1110
17 Райо Вальекано99
18
Зона вылета
Хетафе109
19
Зона вылета
Валенсия106
20
Зона вылета
Малага105
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эльче
0%
Ничья
0%
Валенсия
0%

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