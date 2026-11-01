Эльче - Валенсия 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
01 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Эльче
Эльче
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|2
|пз
|Буба Сангаре
|5
|пз
|Федерико Редондо
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|47
|пз
|Хави Морсильо
|18
|пз
|Тома Лемар
|11
|пз
|Херман Валера
|21
|нп
|Лукас Сепеда
|24
|нп
|Абьель Осорио
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|24
|зщ
|Пабло Маффео
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|12
|зщ
|Юстин де Хас
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|18
|зщ
|Пепелу
|2
|пз
|Гвидо Родригес
|8
|пз
|Хави Герра
|11
|нп
|Луис Риоха
|39
|нп
|Рюносукэ Сато
|7
|нп
|Арно Данжума
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|11.04.2026
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 0
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 2
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|19.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|23.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 1
|20.03.2015
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 4
|25.10.2014
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|27
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|10
|20
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|10
|17
|7
|Атлетик Б
|9
|12
|8
|Алавес
|10
|12
|9
|Сельта
|10
|12
|10
|Вильярреал
|11
|12
|11
|Эспаньол
|11
|11
|12
|Осасуна
|10
|11
|13
|Расинг
|10
|11
|14
|Депортиво
|10
|11
|15
|Эльче
|10
|10
|16
|Леванте
|11
|10
|17
|Райо Вальекано
|9
|9
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|10
|5
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