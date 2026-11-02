Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джиллетт (Фоксборо, США), вместимость: 68756
02 Ноября 2026 года в 03:00 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
1-й тайм, 45'
0 : 0
0'
45'
90'
- 25'Гонсало Лухан
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
3
Удары
1
0
Нарушения
2
5
Угловые
0
Удары
3
Всего
1
1
Удары мимо ворот
1
2
Заблокировано
0
3
Удары из штрафной
0
0
Удары из-за штрафной
1
43%
Владение мячом
57%
Пасы
101
Всего
140
91
Точные
128
90%
Точные %
91%
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Интер Майами
Майами
|30
|вр
|Мэтт Тёрнер
|12
|зщ
|Илай Фейнгольд
|22
|зщ
|Итан Колер
|66
|зщ
|Джошуа Уиндер
|23
|зщ
|Уилл Сэндс
|25
|зщ
|Peyton Miller
|10
|пз
|Карлес Хиль
|8
|пз
|Мэтт Польстер
|21
|пз
|Бруклин Рэйнс
|99
|пз
|Дор Тургеман
|16
|пз
|Даниэль Газдаг
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|16
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|2
|зщ
|Гонсало Лухан
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|42
|пз
|Янник Брайт
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|10
|пз
|Лионель Месси
|19
|нп
|Херман Бертераме
|11
|нп
|Riquelme Fillipi
Запасные
|88
|зщ
|Andrew Farrell
|4
|зщ
|Таннер Бисон
|2
|зщ
|Мамаду Фофана
|77
|пз
|Диего Фагундес
|14
|пз
|Джексон Юилл
|7
|пз
|Гриффин Йоу
|41
|пз
|Лука Лангони
|80
|пз
|Альхассан Юсуф
|33
|Donovan Parisian
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|4
|зщ
|Факундо Мура
|22
|пз
|Давид Айяла
|20
|пз
|Сантьяго Моралес
|80
|пз
|Матиас Галарса
|9
|нп
|Луис Суарес
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
Главные тренеры
|Марко Митрович
|Хавьер Маскерано
История личных встреч
|26.04.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|05.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 1
|10.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|20.10.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|6 : 2
|28.04.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
|11.06.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|3 : 1
|14.05.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|01.05.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|09.04.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 2
|07.11.2021
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 1
Турнирная таблица
МЛС
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|33
|74
|2
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|61
|3
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|58
|4
|Интер Майами
|32
|56
|5
|Чикаго Файр
|33
|55
|6
|Даллас
|33
|55
|7
|Шарлотт
|33
|53
|8
|Сан-Хосе Эртквейкс
|33
|52
|9
|Сент-Луис Сити
|33
|51
|10
|Хьюстон Динамо
|32
|51
|11
|Филадельфия Юнион
|33
|47
|12
|Лос-Анджелес
|32
|47
|13
|Цинциннати
|33
|46
|14
|Коламбус Крю
|33
|44
|15
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|44
|16
|Колорадо Рэпидз
|33
|43
|17
|Орландо Сити
|33
|43
|18
|Сиэтл Саундерс
|33
|43
|19
|Реал Солт-Лейк
|33
|42
|20
|Портленд Тимберс
|32
|40
|21
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|39
|22
|Нью-Йорк Сити
|33
|39
|23
|Торонто
|33
|39
|24
|Сан-Диего
|33
|38
|25
|Миннесота Юнайтед
|32
|38
|26
|Остин
|33
|34
|27
|Атланта Юнайтед
|33
|33
|28
|Ди-Си Юнайтед
|33
|33
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|26
|30
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|23
Западная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|61
|2
|Даллас
|33
|55
|3
|Сан-Хосе Эртквейкс
|33
|52
|4
|Сент-Луис Сити
|33
|51
|5
|Хьюстон Динамо
|32
|51
|6
|Лос-Анджелес
|32
|47
|7
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|44
|8
|Колорадо Рэпидз
|33
|43
|9
|Сиэтл Саундерс
|33
|43
|10
|Реал Солт-Лейк
|33
|42
|11
|Портленд Тимберс
|32
|40
|12
|Сан-Диего
|33
|38
|13
|Миннесота Юнайтед
|32
|38
|14
|Остин
|33
|34
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|23
Восточная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|33
|74
|2
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|58
|3
|Интер Майами
|32
|56
|4
|Чикаго Файр
|33
|55
|5
|Шарлотт
|33
|53
|6
|Филадельфия Юнион
|33
|47
|7
|Цинциннати
|33
|46
|8
|Коламбус Крю
|33
|44
|9
|Орландо Сити
|33
|43
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|39
|11
|Нью-Йорк Сити
|33
|39
|12
|Торонто
|33
|39
|13
|Атланта Юнайтед
|33
|33
|14
|Ди-Си Юнайтед
|33
|33
|15
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|26
Кто победит?
Голосование закрыто
8 голосов болельщиков