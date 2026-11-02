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Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джиллетт (Фоксборо, США), вместимость: 68756
02 Ноября 2026 года в 03:00 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Нью-Инглэнд Революшн
1-й тайм, 45'
0 : 0
Интер Майами

    0'
    45'
    90'
    • 25'
      Гонсало Лухан
    Нью-Инглэнд Революшн
    Интер Майами
    3
    Удары
    1
    0
    Нарушения
    2
    5
    Угловые
    0
    Удары
    3
    Всего
    1
    1
    Удары мимо ворот
    1
    2
    Заблокировано
    0
    3
    Удары из штрафной
    0
    0
    Удары из-за штрафной
    1
    43%
    Владение мячом
    57%
    Пасы
    101
    Всего
    140
    91
    Точные
    128
    90%
    Точные %
    91%
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    на матч
    Составы команд
    Нью-Инглэнд Революшн
    Фоксборо
    Интер Майами
    Майами
    30СШАврМэтт Тёрнер
    12ИзраильзщИлай Фейнгольд
    22СШАзщИтан Колер
    66СШАзщДжошуа Уиндер
    23СШАзщУилл Сэндс
    25СШАзщPeyton Miller
    10ИспанияпзКарлес Хиль
    8СШАпзМэтт Польстер
    21СШАпзБруклин Рэйнс
    99ИзраильпзДор Тургеман
    16ВенгрияпзДаниэль Газдаг
    97КанадаврДейн Сент-Клэр
    17ЯмайказщЙен Фрэй
    16БразилиязщМикаэл дос Сантос Силва
    2АргентиназщГонсало Лухан
    5Бразилияпз Каземиро
    7АргентинапзРодриго Де Пауль
    42ИталияпзЯнник Брайт
    8ВенесуэлапзТеласко Сеговия
    10АргентинапзЛионель Месси
    19АргентинанпХерман Бертераме
    11БразилиянпRiquelme Fillipi
    Запасные
    88СШАзщAndrew Farrell
    4СШАзщТаннер Бисон
    2МализщМамаду Фофана
    77УругвайпзДиего Фагундес
    14СШАпзДжексон Юилл
    7СШАпзГриффин Йоу
    41АргентинапзЛука Лангони
    80НигерияпзАльхассан Юсуф
    33СШАDonovan Parisian
    34АргентинаврРокко Риос Ново
    37УругвайзщМаксимилиано Фалькон
    3ИспаниязщСерхио Регилон
    4АргентиназщФакундо Мура
    22АргентинапзДавид Айяла
    20СШАпзСантьяго Моралес
    80ПарагвайпзМатиас Галарса
    9УругвайнпЛуис Суарес
    56СШАнпДаниэль Пинтер
    Главные тренеры
    СербияМарко Митрович
    АргентинаХавьер Маскерано
    История личных встреч
    26.04.2026 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 1Нью-Инглэнд Революшн
    05.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами4 : 1Нью-Инглэнд Революшн
    10.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Нью-Инглэнд Революшн1 : 2Интер Майами
    20.10.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами6 : 2Нью-Инглэнд Революшн
    28.04.2024 США — Major League Soccer МЛС Нью-Инглэнд Революшн1 : 4Интер Майами
    11.06.2023 США — Major League Soccer США - MLS Нью-Инглэнд Революшн3 : 1Интер Майами
    14.05.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 1Нью-Инглэнд Революшн
    01.05.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн2 : 0Интер Майами
    09.04.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами3 : 2Нью-Инглэнд Революшн
    07.11.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн0 : 1Интер Майами
    Турнирная таблица
    МЛС
    КомандаИО
    1 Нэшвилл3374
    2 Ванкувер Уайткэпс3361
    3 Нью-Инглэнд Революшн3258
    4 Интер Майами3256
    5 Чикаго Файр3355
    6 Даллас3355
    7 Шарлотт3353
    8 Сан-Хосе Эртквейкс3352
    9 Сент-Луис Сити3351
    10 Хьюстон Динамо3251
    11 Филадельфия Юнион3347
    12 Лос-Анджелес3247
    13 Цинциннати3346
    14 Коламбус Крю3344
    15 Лос-Анджелес Гэлакси3344
    16 Колорадо Рэпидз3343
    17 Орландо Сити3343
    18 Сиэтл Саундерс3343
    19 Реал Солт-Лейк3342
    20 Портленд Тимберс3240
    21 Нью-Йорк Ред Буллз3339
    22 Нью-Йорк Сити3339
    23 Торонто3339
    24 Сан-Диего3338
    25 Миннесота Юнайтед3238
    26 Остин3334
    27 Атланта Юнайтед3333
    28 Ди-Си Юнайтед3333
    29 Клёб де Фут Монреаль3326
    30 Спортинг Канзас-Сити3323
    Западная конференция
    КомандаИО
    1 Ванкувер Уайткэпс3361
    2 Даллас3355
    3 Сан-Хосе Эртквейкс3352
    4 Сент-Луис Сити3351
    5 Хьюстон Динамо3251
    6 Лос-Анджелес3247
    7 Лос-Анджелес Гэлакси3344
    8 Колорадо Рэпидз3343
    9 Сиэтл Саундерс3343
    10 Реал Солт-Лейк3342
    11 Портленд Тимберс3240
    12 Сан-Диего3338
    13 Миннесота Юнайтед3238
    14 Остин3334
    15 Спортинг Канзас-Сити3323
    Восточная конференция
    КомандаИО
    1 Нэшвилл3374
    2 Нью-Инглэнд Революшн3258
    3 Интер Майами3256
    4 Чикаго Файр3355
    5 Шарлотт3353
    6 Филадельфия Юнион3347
    7 Цинциннати3346
    8 Коламбус Крю3344
    9 Орландо Сити3343
    10 Нью-Йорк Ред Буллз3339
    11 Нью-Йорк Сити3339
    12 Торонто3339
    13 Атланта Юнайтед3333
    14 Ди-Си Юнайтед3333
    15 Клёб де Фут Монреаль3326
    Кто победит?
    Голосование закрыто
    8 голосов болельщиков
    Нью-Инглэнд
    0%
    Ничья
    0%
    Интер Майами
    100%

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