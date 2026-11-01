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Ювентус - Наполи 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
01 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Ювентус
Наполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Ювентус
Турин
Наполи
Неаполь
25 Италия вр Гульельмо Викарио
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
3 Бразилия зщ Бремер
15 Франция зщ Пьер Калюлю
6 Англия зщ Ллойд Келли
12 Бразилия пз Дуглас Луис
22 США пз Уэстон Маккенни
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
13 Кот-д&#039;Ивуар пз Жереми Бога
9 Франция нп Рандаль Коло Муани
11 Косово нп Эдон Жегрова
1 Италия вр Алекс Мерет
13 Косово зщ Амир Ррахмани
16 Испания зщ Рафа Марин
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Франк Ангисса
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
11 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
21 Италия нп Маттео Политано
70 Нидерланды нп Ноа Ланг
19 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Ювентус3 : 0Наполи
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Наполи2 : 1Ювентус
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Наполи2 : 1Ювентус
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Ювентус0 : 0Наполи
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Наполи2 : 1Ювентус
08.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Ювентус1 : 0Наполи
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Ювентус0 : 1Наполи
13.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Наполи5 : 1Ювентус
06.01.2022 Италия - Серия А 20-й тур Ювентус1 : 1Наполи
11.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Наполи2 : 1Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М925
2
Лига чемпионов
Лацио925
3
Лига чемпионов
Рома921
4
Лига чемпионов
Комо920
5
Лига Европы
Милан918
6
Лига конференций
Фрозиноне917
7 Наполи914
8 Ювентус914
9 Болонья1014
10 Торино913
11 Кальяри913
12 Аталанта911
13 Дженоа910
14 Лечче99
15 Сассуоло98
16 Монца107
17 Удинезе95
18
Зона вылета
Парма95
19
Зона вылета
Фиорентина95
20
Зона вылета
Венеция93
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ювентус
100%
Ничья
0%
Наполи
0%

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