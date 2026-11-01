Ювентус - Наполи 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
01 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Ювентус
Турин
Наполи
Неаполь
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|3
|зщ
|Бремер
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|12
|пз
|Дуглас Луис
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|13
|пз
|Жереми Бога
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|11
|нп
|Эдон Жегрова
|1
|вр
|Алекс Мерет
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Франк Ангисса
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|21
|нп
|Маттео Политано
|70
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|08.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 1
|13.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|5 : 1
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|9
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|9
|20
| 5
Лига Европы
|Милан
|9
|18
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|9
|17
|7
|Наполи
|9
|14
|8
|Ювентус
|9
|14
|9
|Болонья
|10
|14
|10
|Торино
|9
|13
|11
|Кальяри
|9
|13
|12
|Аталанта
|9
|11
|13
|Дженоа
|9
|10
|14
|Лечче
|9
|9
|15
|Сассуоло
|9
|8
|16
|Монца
|10
|7
|17
|Удинезе
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Парма
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|9
|3
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