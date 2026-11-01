Ювентус - Наполи 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666 01 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А , 10-й тур Главный судья: Симоне Содза (Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Ювентус Турин Наполи Неаполь 25 вр Гульельмо Викарио 26 зщ Джон Лукуми 3 зщ Бремер 15 зщ Пьер Калюлю 6 зщ Ллойд Келли 12 пз Дуглас Луис 22 пз Уэстон Маккенни 8 пз Тён Копмейнерс 13 пз Жереми Бога 9 нп Рандаль Коло Муани 11 нп Эдон Жегрова 1 вр Алекс Мерет 13 зщ Амир Ррахмани 16 зщ Рафа Марин 22 зщ Джованни Ди Лоренцо 17 зщ Матиас Оливера 99 пз Франк Ангисса 8 пз Скотт Мактоминей 11 пз Кевин Де Брёйне 21 нп Маттео Политано 70 нп Ноа Ланг 19 нп Расмус Хойлунд Главные тренеры Лучано Спаллетти Массимилиано Аллегри История личных встреч 25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 3 : 0 07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 2 : 1 25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 2 : 1 21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 0 : 0 03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 2 : 1 08.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 1 : 0 23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур 0 : 1 13.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур 5 : 1 06.01.2022 Италия - Серия А 20-й тур 1 : 1 11.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Интер М 9 25 2 Лига чемпионов Лацио 9 25 3 Лига чемпионов Рома 9 21 4 Лига чемпионов Комо 9 20 5 Лига Европы Милан 9 18 6 Лига конференций Фрозиноне 9 17 7 Наполи 9 14 8 Ювентус 9 14 9 Болонья 10 14 10 Торино 9 13 11 Кальяри 9 13 12 Аталанта 9 11 13 Дженоа 9 10 14 Лечче 9 9 15 Сассуоло 9 8 16 Монца 10 7 17 Удинезе 9 5 18 Зона вылета Парма 9 5 19 Зона вылета Фиорентина 9 5 20 Зона вылета Венеция 9 3