«Спартак» не оставил шансов «Локомотиву» в матче 13-го тура РПЛ 

Московский «Спартак» одержал крупную победу над «Локомотивом» в центральном матче 13-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Красно-белые отправили в ворота соперника четыре безответных мяча. Встреча прошла на «РЖД Арене», а главным арбитром выступил Артём Чистяков из Азова.

Счёт был открыт уже на 11-й минуте, причём отличился футболист хозяев. Вингер железнодорожников Александр Руденко отправил мяч в собственные ворота, позволив «Спартаку» повести в дерби.

На 34-й минуте преимущество гостей увеличил Виктор Парада. Для испанского защитника этот гол стал особенно примечательным: всего за три минуты до этого он появился на поле, заменив получившего повреждение Игоря Дмитриева. Парада быстро воспользовался своим шансом и укрепил позиции красно-белых.

Перед самым перерывом команда продолжила наращивать преимущество. На 45-й минуте Манфред Угальде воспользовался подачей с углового и забил третий мяч «Спартака». После первого тайма положение «Локомотива» стало крайне сложным.

Во второй половине встречи красно-белые довели счёт до разгромного. На 76-й минуте арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. Итоговый счёт — 4:0 в пользу «Спартака».

После этой победы красно-белые набрали 26 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Динамо» команду отделяют два балла. «Локомотив» с 11 очками занимает 14-ю строчку и находится в зоне переходных матчей.