Крылья Советов - Зенит 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918 02 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 13-й тур Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Крылья Советов Самара Зенит Санкт-Петербург Главные тренеры Сергей Александрович Булатов Сергей Богданович Семак История личных встреч 19.08.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 0 : 0 3 : 5 04.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 2 : 1 09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1 01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 2 : 3 20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 4 30.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 1 : 1 31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C 1 : 0 22.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 3 : 1 09.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C 0 : 1 29.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 5 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 13 28 2 Зенит 12 27 3 ЦСКА 13 26 4 Краснодар 13 23 5 Спартак М 12 23 6 Ростов 13 18 7 Балтика 13 17 8 Оренбург 13 17 9 Крылья Советов 12 15 10 Рубин 13 15 11 Динамо Мх 13 13 12 Родина 13 12 13 Стыковая зона Акрон 13 12 14 Стыковая зона Локомотив М 12 11 15 Зона вылета Ахмат 13 11 16 Зона вылета Факел 13 6