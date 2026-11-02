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Крылья Советов - Зенит 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
02 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Крылья Советов
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Булатов
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
19.08.2026 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Крылья Советов0 : 0 3 : 5Зенит
04.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Зенит2 : 1Крылья Советов
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов1 : 1Зенит
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Зенит2 : 3Крылья Советов
20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Крылья Советов0 : 4Зенит
30.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Крылья Советов1 : 1Зенит
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит1 : 0Крылья Советов
22.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Зенит3 : 1Крылья Советов
09.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 1Зенит
29.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Крылья Советов1 : 5Зенит
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1328
2 Зенит1227
3 ЦСКА1326
4 Краснодар1323
5 Спартак М1223
6 Ростов1318
7 Балтика1317
8 Оренбург1317
9 Крылья Советов1215
10 Рубин1315
11 Динамо Мх1313
12 Родина1312
13
Стыковая зона
Акрон1312
14
Стыковая зона
Локомотив М1211
15
Зона вылета
Ахмат1311
16
Зона вылета
Факел136
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Крылья Советов
0%
Ничья
0%
Зенит
100%

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