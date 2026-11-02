Крылья Советов - Зенит 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
02 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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на матч
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Сергей Александрович Булатов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|19.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|0 : 0 3 : 5
|04.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 3
|20.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|30.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|22.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 1
|29.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|13
|28
|2
|Зенит
|12
|27
|3
|ЦСКА
|13
|26
|4
|Краснодар
|13
|23
|5
|Спартак М
|12
|23
|6
|Ростов
|13
|18
|7
|Балтика
|13
|17
|8
|Оренбург
|13
|17
|9
|Крылья Советов
|12
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Динамо Мх
|13
|13
|12
|Родина
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|13
|12
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|12
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|13
|6
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