Сассуоло - Фиорентина 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
02 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Генуя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фиорентина
Флоренция
|80
|вр
|Стефано Турати
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|26
|зщ
|Кас Одентал
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Джош Дойг
|50
|пз
|Дэррил Баколя
|18
|пз
|Неманья Матич
|17
|пз
|Василие Аджич
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|10
|нп
|Доменико Берарди
|43
|вр
|Давид де Хеа
|33
|зщ
|Виери
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|17
|зщ
|Жоау Мариу
|27
|пз
|Шер Ндур
|4
|пз
|Марко Брешианини
|42
|пз
|Крист Инао Улаи
|25
|нп
|Альё Нжие
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
|32
|нп
|Матео Пельегрино
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|26.04.2026
|Италия — Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|5 : 1
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|02.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|1 : 3
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 1
|26.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|17.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|10
|23
| 5
Лига Европы
|Милан
|10
|21
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|10
|20
|7
|Наполи
|9
|14
|8
|Ювентус
|9
|14
|9
|Болонья
|10
|14
|10
|Торино
|10
|13
|11
|Кальяри
|10
|13
|12
|Аталанта
|9
|11
|13
|Дженоа
|9
|10
|14
|Лечче
|9
|9
|15
|Сассуоло
|9
|8
|16
|Монца
|10
|7
|17
|Парма
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|10
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|10
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков