Сассуоло - Фиорентина 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717 02 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А , 10-й тур Главный судья: Маттео Марченаро (Генуя, Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Сассуоло Сассуоло Фиорентина Флоренция 80 вр Стефано Турати 46 зщ Симоне Чинквеграно 26 зщ Кас Одентал 15 зщ Дуе Чалета-Цар 3 зщ Джош Дойг 50 пз Дэррил Баколя 18 пз Неманья Матич 17 пз Василие Аджич 94 нп Себастьяно Эспозито 45 нп Арман Лорьенте 10 нп Доменико Берарди 43 вр Давид де Хеа 33 зщ Виери 20 зщ Алехандро Хименес 3 зщ Раду Дрэгушин 17 зщ Жоау Мариу 27 пз Шер Ндур 4 пз Марко Брешианини 42 пз Крист Инао Улаи 25 нп Альё Нжие 30 нп Франко Мастантуоно 32 нп Матео Пельегрино Главные тренеры Фабио Гроссо Паоло Ваноли История личных встреч 26.04.2026 Италия — Серия А 34-й тур 0 : 0 06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 1 28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 5 : 1 06.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур 1 : 0 02.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 1 : 3 07.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур 2 : 1 26.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур 2 : 1 19.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур 2 : 2 17.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур 3 : 1 16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лацио 10 28 2 Лига чемпионов Интер М 10 25 3 Лига чемпионов Рома 10 24 4 Лига чемпионов Комо 10 23 5 Лига Европы Милан 10 21 6 Лига конференций Фрозиноне 10 20 7 Наполи 9 14 8 Ювентус 9 14 9 Болонья 10 14 10 Торино 10 13 11 Кальяри 10 13 12 Аталанта 9 11 13 Дженоа 9 10 14 Лечче 9 9 15 Сассуоло 9 8 16 Монца 10 7 17 Парма 9 5 18 Зона вылета Удинезе 10 5 19 Зона вылета Фиорентина 9 5 20 Зона вылета Венеция 10 3