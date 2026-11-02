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Сассуоло - Фиорентина 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
02 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Генуя, Италия);
Сассуоло
Фиорентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фиорентина
Флоренция
80 Италия вр Стефано Турати
46 Италия зщ Симоне Чинквеграно
26 Нидерланды зщ Кас Одентал
15 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
3 Шотландия зщ Джош Дойг
50 Франция пз Дэррил Баколя
18 Сербия пз Неманья Матич
17 Черногория пз Василие Аджич
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
45 Франция нп Арман Лорьенте
10 Италия нп Доменико Берарди
43 Испания вр Давид де Хеа
33 Бразилия зщ Виери
20 Испания зщ Алехандро Хименес
3 Румыния зщ Раду Дрэгушин
17 Португалия зщ Жоау Мариу
27 Италия пз Шер Ндур
4 Италия пз Марко Брешианини
42 Кот-д&#039;Ивуар пз Крист Инао Улаи
25 Швеция нп Альё Нжие
30 Аргентина нп Франко Мастантуоно
32 Аргентина нп Матео Пельегрино
Главные тренеры
Италия Фабио Гроссо
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
26.04.2026 Италия — Серия А 34-й тур Фиорентина0 : 0Сассуоло
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Сассуоло3 : 1Фиорентина
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Фиорентина5 : 1Сассуоло
06.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Сассуоло1 : 0Фиорентина
02.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Сассуоло1 : 3Фиорентина
07.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Фиорентина2 : 1Сассуоло
26.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Сассуоло2 : 1Фиорентина
19.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Фиорентина2 : 2Сассуоло
17.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Сассуоло3 : 1Фиорентина
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Фиорентина1 : 1Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио1028
2
Лига чемпионов
Интер М1025
3
Лига чемпионов
Рома1024
4
Лига чемпионов
Комо1023
5
Лига Европы
Милан1021
6
Лига конференций
Фрозиноне1020
7 Наполи914
8 Ювентус914
9 Болонья1014
10 Торино1013
11 Кальяри1013
12 Аталанта911
13 Дженоа910
14 Лечче99
15 Сассуоло98
16 Монца107
17 Парма95
18
Зона вылета
Удинезе105
19
Зона вылета
Фиорентина95
20
Зона вылета
Венеция103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сассуоло
0%
Ничья
0%
Фиорентина
0%

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