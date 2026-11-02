Депортиво - Осасуна 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания), вместимость: 34611 02 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 11-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Депортиво Ла-Корунья Осасуна Памплона 13 вр Лео Роман 20 зщ Хосе Хименес 15 зщ Мигель Лоурейро 2 зщ Адрия Альтимира 12 пз Джакомо Квальята 8 пз Диего Вильярес 21 пз Марио Сориано 16 пз Лоренцо Аматуччи 19 пз Луисми Крус 32 нп Бил Нсонго 10 нп Еремай Эрнандес 13 вр Айтор Фернандес 19 зщ Валентин Розье 24 зщ Алехандро Катена 22 зщ Флавьен Бойомо 23 зщ Абель Бретонес 7 пз Хон Монкайола 16 пз Мой Гомес 14 пз Рубен Гарсия 6 пз Лукас Торро 17 нп Анте Будимир 9 нп Рауль Гарсия Главные тренеры Антонио Идальго Морилья Хагоба Аррасате История личных встреч 16.12.2021 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2 13.04.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 34-й тур 2 : 1 24.11.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 15-й тур 2 : 0 30.04.2017 Испания - Примера 35-й тур 2 : 2 18.12.2016 Испания - Примера 16-й тур 2 : 0 20.01.2013 Испания - Примера 20-й тур 2 : 1 20.08.2012 Испания - Примера 1-й тур 2 : 0 02.03.2011 Испания - Примера 26-й тур 0 : 0 17.10.2010 Испания - Примера 7-й тур 0 : 0 05.05.2010 Испания - Примера 36-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 11 30 2 Лига чемпионов Атлетико М 11 28 3 Лига чемпионов Реал Мадрид 11 27 4 Лига чемпионов Бетис 11 23 5 Лига Европы Реал Сосьедад 10 19 6 Лига конференций Севилья 11 17 7 Алавес 11 12 8 Атлетик Б 9 12 9 Райо Вальекано 10 12 10 Сельта 11 12 11 Хетафе 11 12 12 Вильярреал 11 12 13 Эспаньол 11 11 14 Осасуна 10 11 15 Расинг 11 11 16 Депортиво 10 11 17 Эльче 10 10 18 Зона вылета Леванте 11 10 19 Зона вылета Валенсия 10 6 20 Зона вылета Малага 11 5