Депортиво - Осасуна 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания), вместимость: 34611
02 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Лео Роман
|20
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Мигель Лоурейро
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|8
|пз
|Диего Вильярес
|21
|пз
|Марио Сориано
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|19
|пз
|Луисми Крус
|32
|нп
|Бил Нсонго
|10
|нп
|Еремай Эрнандес
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|19
|зщ
|Валентин Розье
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|23
|зщ
|Абель Бретонес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|16
|пз
|Мой Гомес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|6
|пз
|Лукас Торро
|17
|нп
|Анте Будимир
|9
|нп
|Рауль Гарсия
Главные тренеры
|Антонио Идальго Морилья
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|16.12.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|13.04.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|2 : 1
|24.11.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|2 : 0
|30.04.2017
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|18.12.2016
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 0
|20.01.2013
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 1
|20.08.2012
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 0
|02.03.2011
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 0
|17.10.2010
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|05.05.2010
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|11
|23
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|11
|17
|7
|Алавес
|11
|12
|8
|Атлетик Б
|9
|12
|9
|Райо Вальекано
|10
|12
|10
|Сельта
|11
|12
|11
|Хетафе
|11
|12
|12
|Вильярреал
|11
|12
|13
|Эспаньол
|11
|11
|14
|Осасуна
|10
|11
|15
|Расинг
|11
|11
|16
|Депортиво
|10
|11
|17
|Эльче
|10
|10
| 18
Зона вылета
|Леванте
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|11
|5
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