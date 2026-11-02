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Депортиво - Осасуна 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания), вместимость: 34611
02 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 11-й тур
Депортиво
Осасуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Осасуна
Памплона
13 Испания вр Лео Роман
20 Уругвай зщ Хосе Хименес
15 Испания зщ Мигель Лоурейро
2 Испания зщ Адрия Альтимира
12 Италия пз Джакомо Квальята
8 Испания пз Диего Вильярес
21 Испания пз Марио Сориано
16 Италия пз Лоренцо Аматуччи
19 Испания пз Луисми Крус
32 Камерун нп Бил Нсонго
10 Испания нп Еремай Эрнандес
13 Испания вр Айтор Фернандес
19 Франция зщ Валентин Розье
24 Испания зщ Алехандро Катена
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
23 Испания зщ Абель Бретонес
7 Испания пз Хон Монкайола
16 Испания пз Мой Гомес
14 Испания пз Рубен Гарсия
6 Испания пз Лукас Торро
17 Хорватия нп Анте Будимир
9 Испания нп Рауль Гарсия
Главные тренеры
Испания Антонио Идальго Морилья
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
16.12.2021 Кубок Испании 2-й раунд Депортиво1 : 2Осасуна
13.04.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 34-й тур Осасуна2 : 1Депортиво
24.11.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 15-й тур Депортиво2 : 0Осасуна
30.04.2017 Испания - Примера 35-й тур Осасуна2 : 2Депортиво
18.12.2016 Испания - Примера 16-й тур Депортиво2 : 0Осасуна
20.01.2013 Испания - Примера 20-й тур Осасуна2 : 1Депортиво
20.08.2012 Испания - Примера 1-й тур Депортиво2 : 0Осасуна
02.03.2011 Испания - Примера 26-й тур Осасуна0 : 0Депортиво
17.10.2010 Испания - Примера 7-й тур Депортиво0 : 0Осасуна
05.05.2010 Испания - Примера 36-й тур Осасуна3 : 1Депортиво
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Атлетико М1128
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1127
4
Лига чемпионов
Бетис1123
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1019
6
Лига конференций
Севилья1117
7 Алавес1112
8 Атлетик Б912
9 Райо Вальекано1012
10 Сельта1112
11 Хетафе1112
12 Вильярреал1112
13 Эспаньол1111
14 Осасуна1011
15 Расинг1111
16 Депортиво1011
17 Эльче1010
18
Зона вылета
Леванте1110
19
Зона вылета
Валенсия106
20
Зона вылета
Малага115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Депортиво
0%
Ничья
0%
Осасуна
0%

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