Париж - Монако 1 ноября обзор матча
Дата публикации: 01-11-2026
Париж
3 : 1
Монако
События матча Париж - АС Монако
38'
⚽
Лассин Синайоко (1 - 0)
44'
⚽
Лассин Синайоко (2 - 0)
46'
⇄
Мустафа Мбоу / Самир Шерги
46'
⇄
Кристиан Мависса / Эдан Диоп
46'
⇄
Фоларин Балогун / Парис Бруннер
55'
⇄
Такуми Минамино / Денис Закария
64'
⇄
Матис Детюрбе / Назиньо
65'
⚽
Фоларин Балогун (2 - 1)
68'
Вандерсон
73'
⇄
Руди Матондо / Мозес Саймон
73'
⇄
Элож Патрик Заби / Илан Кеббаль
74'
⚽
Пабло Пагис (3 - 1)
75'
⇄
Джордан Тезе / Садибу Сане
79'
⇄
Омар Сиссоко / Лассин Синайоко
84'
Пабло Пагис
85'
Амари Траоре
88'
Ламин Камара
89'
⇄
Эммануэль Мбемба / Амари Траоре
Составы команд
Париж
Париж
Монако
Монако
|1
|вр
|Кевин Трапп
|6
|зщ
|Отавио
|42
|зщ
|Диего Коппола
|14
|зщ
|Амари Траоре
89'
|31
|зщ
|Самир Шерги
46'
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|20
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Пабло Пажи
|10
|пз
|Илан Кеббаль
73'
|27
|пз
|Мозес Саймон
73'
|9
|нп
|Лассин Синайоко
79'
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
46'
|23
|пз
|Руди Матондо
73'
|8
|пз
|Заби Гуэу
73'
|18
|нп
|Omar Sissoko
79'
|3
|зщ
|Emmanuel Mbemba
89'
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
76'
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
64'
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|6
|пз
|Денис Закария
55'
|10
|пз
|Александр Головин
|8
|пз
|Ламин Камара
|37
|пз
|Эдан Диоп
46'
|29
|нп
|Парис Бруннер
46'
|11
|нп
|Маттис Аблин
|13
|зщ
|Кристиан Мависса
46'
|9
|нп
|Фоларин Балогун
46'
|18
|нп
|Такуми Минамино
55'
|7
|нп
|Матис Детурбе
64'
|4
|зщ
|Джордан Тезе
76'
Запасные
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|28
|зщ
|Тибо де Смет
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
|16
|вр
|Филипп Кён
|49
|пз
|Илан Туре
|19
|пз
|Пап Кабраль
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Филипе Луис
Голы
Лассин Синайоко
Максим Лопес
1:0
38'
Лассин Синайоко
Мозес Саймон
2:0
44'
Фоларин Балогун
Вандерсон
2:1
66'
Пабло Пажи
Лассин Синайоко
3:1
74'
Наказания
Вандерсон
68'
Пабло Пажи
84'
Амари Траоре
86'
Ламин Камара
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Париж - Монако, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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