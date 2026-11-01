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Париж - Монако 1 ноября обзор матча

Дата публикации: 01-11-2026
Париж
Париж
3 : 1
Монако
Монако
События матча Париж - АС Монако
38'
Лассин Синайоко (1 - 0)
44'
Лассин Синайоко (2 - 0)
46'
Мустафа Мбоу / Самир Шерги
46'
Кристиан Мависса / Эдан Диоп
46'
Фоларин Балогун / Парис Бруннер
55'
Такуми Минамино / Денис Закария
64'
Матис Детюрбе / Назиньо
65'
Фоларин Балогун (2 - 1)
68'
Вандерсон
73'
Руди Матондо / Мозес Саймон
73'
Элож Патрик Заби / Илан Кеббаль
74'
Пабло Пагис (3 - 1)
75'
Джордан Тезе / Садибу Сане
79'
Омар Сиссоко / Лассин Синайоко
84'
Пабло Пагис
85'
Амари Траоре
88'
Ламин Камара
89'
Эммануэль Мбемба / Амари Траоре
Составы команд
Париж
Париж
Монако
Монако
1ГерманияврКевин Трапп
6Бразилиязщ Отавио
42ИталиязщДиего Коппола
14МализщАмари Траоре
89'
31АлжирзщСамир Шерги
46'
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
20ФранцияпзМаксим Лопес
7ФранцияпзПабло Пажи
10АлжирпзИлан Кеббаль
73'
27НигерияпзМозес Саймон
73'
9МалинпЛассин Синайоко
79'
5СенегалзщМустафа Мбов
46'
23ФранцияпзРуди Матондо
73'
8Кот-д&#039;ИвуарпзЗаби Гуэу
73'
18ФранциянпOmar Sissoko
79'
3ФранциязщEmmanuel Mbemba
89'
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
72СенегалзщСадибу Сане
76'
20ПортугалиязщФлавиу Назинью
64'
15АнглиязщЭрик Дайер
6ШвейцарияпзДенис Закария
55'
10РоссияпзАлександр Головин
8СенегалпзЛамин Камара
37ФранцияпзЭдан Диоп
46'
29ГерманиянпПарис Бруннер
46'
11ФранциянпМаттис Аблин
13ФранциязщКристиан Мависса
46'
9СШАнпФоларин Балогун
46'
18ЯпониянпТакуми Минамино
55'
7ФранциянпМатис Детурбе
64'
4НидерландызщДжордан Тезе
76'
Запасные
16ФранцияврОбед Нкамбадио
28БельгиязщТибо де Смет
4ФранцияпзВенсан Маршетти
11Кот-д&#039;ИвуарнпЖан-Филипп Крассо
16ШвейцарияврФилипп Кён
49ФранцияпзИлан Туре
19ФранцияпзПап Кабраль
28ФранцияпзМамаду Кулибали
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
БразилияФилипе Луис
Голы
Лассин Синайоко
Максим Лопес
1:0
38'
Лассин Синайоко
Мозес Саймон
2:0
44'
Фоларин Балогун
Вандерсон
2:1
66'
Пабло Пажи
Лассин Синайоко
3:1
74'
Наказания
Вандерсон
68'
Пабло Пажи
84'
Амари Траоре
86'
Ламин Камара
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Париж - Монако, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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