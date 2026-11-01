Париж - Монако 1 ноября обзор матча Дата публикации: 01-11-2026 Париж 3 : 1 Монако События матча Париж - АС Монако 38' ⚽ Лассин Синайоко (1 - 0) 44' ⚽ Лассин Синайоко (2 - 0) 46' ⇄ Мустафа Мбоу / Самир Шерги 46' ⇄ Кристиан Мависса / Эдан Диоп 46' ⇄ Фоларин Балогун / Парис Бруннер 55' ⇄ Такуми Минамино / Денис Закария 64' ⇄ Матис Детюрбе / Назиньо 65' ⚽ Фоларин Балогун (2 - 1) 68' Вандерсон 73' ⇄ Руди Матондо / Мозес Саймон 73' ⇄ Элож Патрик Заби / Илан Кеббаль 74' ⚽ Пабло Пагис (3 - 1) 75' ⇄ Джордан Тезе / Садибу Сане 79' ⇄ Омар Сиссоко / Лассин Синайоко 84' Пабло Пагис 85' Амари Траоре 88' Ламин Камара 89' ⇄ Эммануэль Мбемба / Амари Траоре Составы команд Париж Париж Монако Монако 1 вр Кевин Трапп 6 зщ Отавио 42 зщ Диего Коппола 14 зщ Амари Траоре 89' 31 зщ Самир Шерги 46' 33 пз Пьер Леэ-Мелу 20 пз Максим Лопес 7 пз Пабло Пажи 10 пз Илан Кеббаль 73' 27 пз Мозес Саймон 73' 9 нп Лассин Синайоко 79' 5 зщ Мустафа Мбов 46' 23 пз Руди Матондо 73' 8 пз Заби Гуэу 73' 18 нп Omar Sissoko 79' 3 зщ Emmanuel Mbemba 89' 1 вр Лукаш Градецки 2 зщ Вандерсон 72 зщ Садибу Сане 76' 20 зщ Флавиу Назинью 64' 15 зщ Эрик Дайер 6 пз Денис Закария 55' 10 пз Александр Головин 8 пз Ламин Камара 37 пз Эдан Диоп 46' 29 нп Парис Бруннер 46' 11 нп Маттис Аблин 13 зщ Кристиан Мависса 46' 9 нп Фоларин Балогун 46' 18 нп Такуми Минамино 55' 7 нп Матис Детурбе 64' 4 зщ Джордан Тезе 76' Запасные 16 вр Обед Нкамбадио 28 зщ Тибо де Смет 4 пз Венсан Маршетти 11 нп Жан-Филипп Крассо 16 вр Филипп Кён 49 пз Илан Туре 19 пз Пап Кабраль 28 пз Мамаду Кулибали Главные тренеры Лиам Росеньор Филипе Луис Голы Лассин Синайоко Максим Лопес 1:0 38' Лассин Синайоко Мозес Саймон 2:0 44' Фоларин Балогун Вандерсон 2:1 66' Пабло Пажи Лассин Синайоко 3:1 74' Наказания Вандерсон 68' Пабло Пажи 84' Амари Траоре 86' Ламин Камара 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Париж - Монако, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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