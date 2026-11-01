Айнтрахт - Гамбург 1 ноября обзор матча Дата публикации: 01-11-2026 Айнтрахт Ф 3 : 1 Гамбург События матча Айнтрахт Франкфурт - Гамбург -5' Adolf Hütter 10' ⚽ Вармед Омари (1 - 0) Автогол 14' ⚽ Терем Моффи (1 - 1) 33' Шафик Нанджа 46' ⇄ Ансгар Кнауфф / Кейта Косуги 47' ⚽ Рафаэль Оньедика (2 - 1) 63' ⇄ Закария Эль-Уахди / Луи Лемке 63' ⇄ Патсон Дака / Терем Моффи 69' ⚽ Юнес Эбнуталиб (3 - 1) 70' Мартен Аделин 74' ⇄ Йонатан Буркардт / Юнес Эбнуталиб 76' Вармед Омари 80' ⇄ Кофи Джереми Амоако / Альбер Самби Локонга 80' ⇄ Александр Рёссинг-Лелесиит / Мартен Аделин 85' Элиас Баум 88' ⇄ Отто Штанге / Альберт Грёнбек 90' ⇄ Марио Гётце / Ноэль Асеко 90' ⇄ Нико Иличевич / Джан Узун 90+8' Робин Кох 90+8' Отто Штанге Составы команд Айнтрахт Ф Франкфурт-на-Майне Гамбург Гамбург 1 вр Ноа Атуболу 4 зщ Робин Кох 3 зщ Лилиан Брассье 2 зщ Элиас Баум 26 зщ Кэйта Косуги 46' 8 пз Фарес Шаиби 25 пз Рафаэль Оньедика 15 пз Ноэль Асеко-Нкили 90' 42 пз Джан Узун 90' 20 нп Рицу Доан 11 нп Юнес Эбнуталиб 74' 7 нп Ансгар Кнауфф 46' 9 нп Жонатан Буркардт 74' 27 пз Марио Гётце 90' 23 Niko Ilicevic 90' 1 вр Даниэл Хойер 43 зщ Шафик Нанджа 17 зщ Варме Омари 28 зщ Миро Мухайм 23 зщ Джордан Торунарига 6 пз Альберт-Самби Локонга 80' 3 пз Давид Мёллер Вольфе 5 пз Мартен Аделин 80' 11 пз Альберт Грёнбек 88' 37 пз Луис Лемке 63' 9 нп Теремас Моффи 63' 7 пз Закария Эль-Уахди 63' 27 нп Патсон Дака 63' 22 пз Кофи Амоако 80' 38 нп Александер Рёссинг-Лелесиит 80' 19 нп Отто Штанге 88' Запасные 40 вр Кауа Сантос 22 зщ Тимоти Чендлер 34 зщ Ннамди Коллинз 37 зщ Jeremiaha Maluze 29 пз Аюб Амаймуни-Эчгуяб 12 вр Сандер Тангвик 10 пз Иммануэль Ферай 18 пз Бейкери Джатта 48 Jason Dean Bissi Mouelle Главные тренеры Адольф Хюттер Голы Варме Омари 1:0 10' Теремас Моффи Альберт Грёнбек 1:1 14' Рафаэль Оньедика 2:1 47' Юнес Эбнуталиб Джан Узун 3:1 69' Наказания Шафик Нанджа 33' Мартен Аделин 69' Варме Омари 76' Элиас Баум 85' Робин Кох 90+8' Отто Штанге 90+8'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Айнтрахт - Гамбург, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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