Айнтрахт - Гамбург 1 ноября обзор матча
Дата публикации: 01-11-2026
Айнтрахт Ф
3 : 1
Гамбург
События матча Айнтрахт Франкфурт - Гамбург
-5'
Adolf Hütter
10'
⚽
Вармед Омари (1 - 0)Автогол
14'
⚽
Терем Моффи (1 - 1)
33'
Шафик Нанджа
46'
⇄
Ансгар Кнауфф / Кейта Косуги
47'
⚽
Рафаэль Оньедика (2 - 1)
63'
⇄
Закария Эль-Уахди / Луи Лемке
63'
⇄
Патсон Дака / Терем Моффи
69'
⚽
Юнес Эбнуталиб (3 - 1)
70'
Мартен Аделин
74'
⇄
Йонатан Буркардт / Юнес Эбнуталиб
76'
Вармед Омари
80'
⇄
Кофи Джереми Амоако / Альбер Самби Локонга
80'
⇄
Александр Рёссинг-Лелесиит / Мартен Аделин
85'
Элиас Баум
88'
⇄
Отто Штанге / Альберт Грёнбек
90'
⇄
Марио Гётце / Ноэль Асеко
90'
⇄
Нико Иличевич / Джан Узун
90+8'
Робин Кох
90+8'
Отто Штанге
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Гамбург
Гамбург
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Элиас Баум
|26
|зщ
|Кэйта Косуги
46'
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|15
|пз
|Ноэль Асеко-Нкили
90'
|42
|пз
|Джан Узун
90'
|20
|нп
|Рицу Доан
|11
|нп
|Юнес Эбнуталиб
74'
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
46'
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
74'
|27
|пз
|Марио Гётце
90'
|23
|Niko Ilicevic
90'
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|43
|зщ
|Шафик Нанджа
|17
|зщ
|Варме Омари
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|23
|зщ
|Джордан Торунарига
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
80'
|3
|пз
|Давид Мёллер Вольфе
|5
|пз
|Мартен Аделин
80'
|11
|пз
|Альберт Грёнбек
88'
|37
|пз
|Луис Лемке
63'
|9
|нп
|Теремас Моффи
63'
|7
|пз
|Закария Эль-Уахди
63'
|27
|нп
|Патсон Дака
63'
|22
|пз
|Кофи Амоако
80'
|38
|нп
|Александер Рёссинг-Лелесиит
80'
|19
|нп
|Отто Штанге
88'
Запасные
|40
|вр
|Кауа Сантос
|22
|зщ
|Тимоти Чендлер
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|37
|зщ
|Jeremiaha Maluze
|29
|пз
|Аюб Амаймуни-Эчгуяб
|12
|вр
|Сандер Тангвик
|10
|пз
|Иммануэль Ферай
|18
|пз
|Бейкери Джатта
|48
|Jason Dean Bissi Mouelle
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
Голы
Варме Омари
1:0
10'
Теремас Моффи
Альберт Грёнбек
1:1
14'
Рафаэль Оньедика
2:1
47'
Юнес Эбнуталиб
Джан Узун
3:1
69'
Наказания
Шафик Нанджа
33'
Мартен Аделин
69'
Варме Омари
76'
Элиас Баум
85'
Робин Кох
90+8'
Отто Штанге
90+8'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Айнтрахт - Гамбург, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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