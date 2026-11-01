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Айнтрахт - Гамбург 1 ноября обзор матча

Дата публикации: 01-11-2026
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 : 1
Гамбург
Гамбург
События матча Айнтрахт Франкфурт - Гамбург
-5'
Adolf Hütter
10'
Вармед Омари (1 - 0)Автогол
14'
Терем Моффи (1 - 1)
33'
Шафик Нанджа
46'
Ансгар Кнауфф / Кейта Косуги
47'
Рафаэль Оньедика (2 - 1)
63'
Закария Эль-Уахди / Луи Лемке
63'
Патсон Дака / Терем Моффи
69'
Юнес Эбнуталиб (3 - 1)
70'
Мартен Аделин
74'
Йонатан Буркардт / Юнес Эбнуталиб
76'
Вармед Омари
80'
Кофи Джереми Амоако / Альбер Самби Локонга
80'
Александр Рёссинг-Лелесиит / Мартен Аделин
85'
Элиас Баум
88'
Отто Штанге / Альберт Грёнбек
90'
Марио Гётце / Ноэль Асеко
90'
Нико Иличевич / Джан Узун
90+8'
Робин Кох
90+8'
Отто Штанге
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Гамбург
Гамбург
1ГерманияврНоа Атуболу
4ГерманиязщРобин Кох
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ГерманиязщЭлиас Баум
26ЯпониязщКэйта Косуги
46'
8АлжирпзФарес Шаиби
25НигерияпзРафаэль Оньедика
15ГерманияпзНоэль Асеко-Нкили
90'
42ТурцияпзДжан Узун
90'
20ЯпониянпРицу Доан
11ГерманиянпЮнес Эбнуталиб
74'
7ГерманиянпАнсгар Кнауфф
46'
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
74'
27ГерманияпзМарио Гётце
90'
23ГерманияNiko Ilicevic
90'
1ПортугалияврДаниэл Хойер
43ГерманиязщШафик Нанджа
17ФранциязщВарме Омари
28ШвейцариязщМиро Мухайм
23ГерманиязщДжордан Торунарига
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
80'
3НорвегияпзДавид Мёллер Вольфе
5ФранцияпзМартен Аделин
80'
11ДанияпзАльберт Грёнбек
88'
37ГерманияпзЛуис Лемке
63'
9НигериянпТеремас Моффи
63'
7МароккопзЗакария Эль-Уахди
63'
27ЗамбиянпПатсон Дака
63'
22ГерманияпзКофи Амоако
80'
38НорвегиянпАлександер Рёссинг-Лелесиит
80'
19ГерманиянпОтто Штанге
88'
Запасные
40БразилияврКауа Сантос
22СШАзщТимоти Чендлер
34ГерманиязщНнамди Коллинз
37ГерманиязщJeremiaha Maluze
29МароккопзАюб Амаймуни-Эчгуяб
12НорвегияврСандер Тангвик
10СуринампзИммануэль Ферай
18ГамбияпзБейкери Джатта
48ГерманияJason Dean Bissi Mouelle
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
Голы
Варме Омари
1:0
10'
Теремас Моффи
Альберт Грёнбек
1:1
14'
Рафаэль Оньедика
2:1
47'
Юнес Эбнуталиб
Джан Узун
3:1
69'
Наказания
Шафик Нанджа
33'
Мартен Аделин
69'
Варме Омари
76'
Элиас Баум
85'
Робин Кох
90+8'
Отто Штанге
90+8'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Айнтрахт - Гамбург, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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