Локомотив - Спартак Москва 1 ноября обзор матча
Дата публикации: 01-11-2026
Локомотив М
0 : 4
Спартак М
События матча Локомотив Москва - ФК Спартак Москва
11'
⚽
Александр Руденко (0 - 1)Автогол
30'
⇄
Виктор Парада / Игорь Дмитриев
33'
⚽
Виктор Парада (0 - 2)
45'
⚽
Манфред Угальде (0 - 3)
46'
⇄
Александр Коваленко / Зелимхан Бакаев
55'
⇄
Сергей Пиняев / Александр Руденко
72'
⇄
Данил Пруцев / Роман Зобнин
72'
⇄
Жозе Маркос Маркиньос / Пабло Солари
73'
⇄
Мирлинд Даку / Манфред Угальде
76'
⚽
Эсекьель Барко (0 - 4)Пенальти
77'
⇄
Даниил Денисов / Руслан Литвинов
80'
⇄
Вадим Раков / Андрей Мостовой
80'
⇄
Михаил Щетинин / Сергей Бабкин
84'
Михаил Щетинин
86'
Вадим Раков
90'
Николай Комличенко
90'
Наиль Умяров
Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
|1
|вр
|Антон Митрюшкин
|24
|зщ
|Максим Ненахов
|85
|зщ
|Евгений Морозов
|45
|зщ
|Александр Сильянов
|6
|зщ
|Сергей Бабкин
80'
|47
|пз
|Данила Годяев
|18
|пз
|Николай Титков
|7
|нп
|Зелимхан Бакаев
46'
|19
|нп
|Александр Руденко
55'
|77
|нп
|Андрей Мостовой
80'
|27
|нп
|Николай Комличенко
|8
|пз
|Александр Коваленко
46'
|9
|нп
|Сергей Пиняев
55'
|88
|пз
|Михаил Щетинин
80'
|11
|нп
|Вадим Раков
80'
|98
|вр
|Александр Максименко
|6
|зщ
|Срджан Бабич
|3
|зщ
|Кристофер Ву
|68
|зщ
|Руслан Литвинов
77'
|47
|пз
|Роман Зобнин
72'
|5
|пз
|Эсекьель Барко
|18
|пз
|Наиль Умяров
|83
|пз
|Жедсон Фернандеш
|27
|нп
|Игорь Дмитриев
30'
|9
|нп
|Манфред Угальде
73'
|7
|нп
|Пабло Солари
72'
|33
|зщ
|Виктор Парада
30'
|25
|пз
|Данил Пруцев
72'
|10
|нп
|Маркиньос
72'
|19
|нп
|Мирлинд Даку
73'
|97
|зщ
|Даниил Денисов
77'
Запасные
|22
|вр
|Илья Лантратов
|16
|вр
|Даниил Веселов
|3
|зщ
|Лукас Фассон
|5
|зщ
|Жерзино Ньямси
|14
|зщ
|Георгий Джикия
|74
|пз
|Даниил Чевардин
|75
|пз
|Илья Еремеев
|99
|нп
|Руслан Мялковский
|1
|вр
|Илья Помазун
|56
|вр
|Александр Довбня
|4
|зщ
|Александер Джику
|17
|пз
|Владислав Саусь
|40
|пз
|Иван Сорокин
|24
|нп
|Никита Массалыга
|62
|нп
|Павел Полех
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Хуан Карлос Карседо
Голы
Александр Руденко
0:1
11'
Виктор Парада
Жедсон Фернандеш
0:2
33'
Манфред Угальде
Руслан Литвинов
0:3
45'
Эсекьель Барко
0:4
76'
Наказания
Михаил Щетинин
84'
Вадим Раков
86'
Николай Комличенко
90'
Наиль Умяров
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Локомотив - Спартак Москва, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Айнтрахт - Гамбург 1 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Париж - Монако 1 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Лион - Анже 31 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Расинг - Реал Мадрид 1 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Унион - Кёльн 1 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...