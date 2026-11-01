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Локомотив - Спартак Москва 1 ноября обзор матча

Дата публикации: 01-11-2026
Локомотив М
Локомотив М
0 : 4
Спартак М
Спартак М
События матча Локомотив Москва - ФК Спартак Москва
11'
Александр Руденко (0 - 1)Автогол
30'
Виктор Парада / Игорь Дмитриев
33'
Виктор Парада (0 - 2)
45'
Манфред Угальде (0 - 3)
46'
Александр Коваленко / Зелимхан Бакаев
55'
Сергей Пиняев / Александр Руденко
72'
Данил Пруцев / Роман Зобнин
72'
Жозе Маркос Маркиньос / Пабло Солари
73'
Мирлинд Даку / Манфред Угальде
76'
Эсекьель Барко (0 - 4)Пенальти
77'
Даниил Денисов / Руслан Литвинов
80'
Вадим Раков / Андрей Мостовой
80'
Михаил Щетинин / Сергей Бабкин
84'
Михаил Щетинин
86'
Вадим Раков
90'
Николай Комличенко
90'
Наиль Умяров
Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
1РоссияврАнтон Митрюшкин
24РоссиязщМаксим Ненахов
85РоссиязщЕвгений Морозов
45РоссиязщАлександр Сильянов
6РоссиязщСергей Бабкин
80'
47РоссияпзДанила Годяев
18РоссияпзНиколай Титков
7РоссиянпЗелимхан Бакаев
46'
19РоссиянпАлександр Руденко
55'
77РоссиянпАндрей Мостовой
80'
27РоссиянпНиколай Комличенко
8РоссияпзАлександр Коваленко
46'
9РоссиянпСергей Пиняев
55'
88РоссияпзМихаил Щетинин
80'
11РоссиянпВадим Раков
80'
98РоссияврАлександр Максименко
6СербиязщСрджан Бабич
3КамерунзщКристофер Ву
68РоссиязщРуслан Литвинов
77'
47РоссияпзРоман Зобнин
72'
5АргентинапзЭсекьель Барко
18РоссияпзНаиль Умяров
83ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
27РоссиянпИгорь Дмитриев
30'
9Коста-РиканпМанфред Угальде
73'
7АргентинанпПабло Солари
72'
33ИспаниязщВиктор Парада
30'
25РоссияпзДанил Пруцев
72'
10Бразилиянп Маркиньос
72'
19АлбаниянпМирлинд Даку
73'
97РоссиязщДаниил Денисов
77'
Запасные
22РоссияврИлья Лантратов
16РоссияврДаниил Веселов
3БразилиязщЛукас Фассон
5КамерунзщЖерзино Ньямси
14РоссиязщГеоргий Джикия
74РоссияпзДаниил Чевардин
75РоссияпзИлья Еремеев
99БеларусьнпРуслан Мялковский
1РоссияврИлья Помазун
56РоссияврАлександр Довбня
4ГаназщАлександер Джику
17РоссияпзВладислав Саусь
40РоссияпзИван Сорокин
24РоссиянпНикита Массалыга
62РоссиянпПавел Полех
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
ИспанияХуан Карлос Карседо
Голы
Александр Руденко
0:1
11'
Виктор Парада
Жедсон Фернандеш
0:2
33'
Манфред Угальде
Руслан Литвинов
0:3
45'
Эсекьель Барко
0:4
76'
Наказания
Михаил Щетинин
84'
Вадим Раков
86'
Николай Комличенко
90'
Наиль Умяров
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Локомотив - Спартак Москва, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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