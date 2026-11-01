Локомотив - Спартак Москва 1 ноября обзор матча Дата публикации: 01-11-2026 Локомотив М 0 : 4 Спартак М События матча Локомотив Москва - ФК Спартак Москва 11' ⚽ Александр Руденко (0 - 1) Автогол 30' ⇄ Виктор Парада / Игорь Дмитриев 33' ⚽ Виктор Парада (0 - 2) 45' ⚽ Манфред Угальде (0 - 3) 46' ⇄ Александр Коваленко / Зелимхан Бакаев 55' ⇄ Сергей Пиняев / Александр Руденко 72' ⇄ Данил Пруцев / Роман Зобнин 72' ⇄ Жозе Маркос Маркиньос / Пабло Солари 73' ⇄ Мирлинд Даку / Манфред Угальде 76' ⚽ Эсекьель Барко (0 - 4) Пенальти 77' ⇄ Даниил Денисов / Руслан Литвинов 80' ⇄ Вадим Раков / Андрей Мостовой 80' ⇄ Михаил Щетинин / Сергей Бабкин 84' Михаил Щетинин 86' Вадим Раков 90' Николай Комличенко 90' Наиль Умяров Составы команд Локомотив М Москва Спартак М Москва 1 вр Антон Митрюшкин 24 зщ Максим Ненахов 85 зщ Евгений Морозов 45 зщ Александр Сильянов 6 зщ Сергей Бабкин 80' 47 пз Данила Годяев 18 пз Николай Титков 7 нп Зелимхан Бакаев 46' 19 нп Александр Руденко 55' 77 нп Андрей Мостовой 80' 27 нп Николай Комличенко 8 пз Александр Коваленко 46' 9 нп Сергей Пиняев 55' 88 пз Михаил Щетинин 80' 11 нп Вадим Раков 80' 98 вр Александр Максименко 6 зщ Срджан Бабич 3 зщ Кристофер Ву 68 зщ Руслан Литвинов 77' 47 пз Роман Зобнин 72' 5 пз Эсекьель Барко 18 пз Наиль Умяров 83 пз Жедсон Фернандеш 27 нп Игорь Дмитриев 30' 9 нп Манфред Угальде 73' 7 нп Пабло Солари 72' 33 зщ Виктор Парада 30' 25 пз Данил Пруцев 72' 10 нп Маркиньос 72' 19 нп Мирлинд Даку 73' 97 зщ Даниил Денисов 77' Запасные 22 вр Илья Лантратов 16 вр Даниил Веселов 3 зщ Лукас Фассон 5 зщ Жерзино Ньямси 14 зщ Георгий Джикия 74 пз Даниил Чевардин 75 пз Илья Еремеев 99 нп Руслан Мялковский 1 вр Илья Помазун 56 вр Александр Довбня 4 зщ Александер Джику 17 пз Владислав Саусь 40 пз Иван Сорокин 24 нп Никита Массалыга 62 нп Павел Полех Главные тренеры Михаил Михайлович Галактионов Хуан Карлос Карседо Голы Александр Руденко 0:1 11' Виктор Парада Жедсон Фернандеш 0:2 33' Манфред Угальде Руслан Литвинов 0:3 45' Эсекьель Барко 0:4 76' Наказания Михаил Щетинин 84' Вадим Раков 86' Николай Комличенко 90' Наиль Умяров 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Локомотив - Спартак Москва, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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