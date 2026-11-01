Лечче - Дженоа 1 ноября обзор матча
Дата публикации: 01-11-2026
Лечче
1 : 2
Дженоа
События матча Лечче - Дженоа
-5'
Eusebio Di Francesco
11'
⚽
Милутин Осмаич (0 - 1)
28'
⚽
Жуниор Мессиас (0 - 2)
40'
⚽
Юссеф Мале (1 - 2)
56'
⇄
Мохамед Каба / Олаф Гортер
59'
Мохамед Каба
59'
⇄
Амар Фатах / Жоэль Монтейру
60'
⇄
Кингсли Эхизибу / Сэмюэль Виафе
60'
⇄
Витинья / Стефан Эль-Шаарави
62'
Хамед Жуниор Траоре
70'
Джамиль Зиберт
75'
⇄
Омри Гандельман / Юссеф Мале
75'
⇄
Али Дембеле / Никола Штулич
75'
⇄
Пако Эстебан / Конан Н’Дри
80'
⇄
Джибриль Соу / Хамед Жуниор Траоре
86'
⇄
Лоренцо Коломбо / Милутин Осмаич
86'
⇄
Франц-Итан Мейхтри / Жуниор Мессиас
Составы команд
Лечче
Лечче
Дженоа
Генуя
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|25
|зщ
|Антонино Галло
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|79
|пз
|Умар Нгом
|14
|пз
|Юссеф Мале
75'
|28
|пз
|Олаф Гортер
56'
|99
|нп
|Жоэль Монтейру
60'
|9
|нп
|Никола Штулич
75'
|11
|нп
|Конан Н'Дри
75'
|77
|пз
|Мохамед Каба
56'
|7
|нп
|Амар Фатах
60'
|2
|зщ
|Али Дембеле
75'
|16
|нп
|Омри Гандельман
75'
|22
|нп
|Paco Esteban
75'
|1
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|18
|пз
|Милутин Осмаич
86'
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|25
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
80'
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|71
|пз
|Самуэль Виафе
61'
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
60'
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
86'
|9
|нп
|Витор Оливейра
60'
|3
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
61'
|97
|пз
|Джибриль Соу
80'
|11
|пз
|Франц-Этан Майхтри
86'
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
86'
Запасные
|1
|вр
|Марко Блеве
|32
|вр
|Александру Борбей
|3
|зщ
|Корри Ндаба
|8
|зщ
|Садик Фофана
|18
|зщ
|Габи Жан
|31
|Элайджа Скотт
|39
|вр
|Даниэле Соммарива
|99
|вр
|Франц Штольц
|2
|зщ
|Марио Митай
|16
|зщ
|Коди Драмех
|31
|зщ
|Давид Пучка
|34
|зщ
|Себастьян Отоа
|4
|пз
|Аморим
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
|20
|пз
|Стефано Сабелли
|14
|Lukas Klisys
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Даниэле Де Росси
Голы
Милутин Осмаич
Жуниор Мессьяс
0:1
11'
Жуниор Мессьяс
Стефан Эль-Шаарави
0:2
28'
Юссеф Мале
1:2
40'
Наказания
Мохамед Каба
59'
Хамед Жуниор Траоре
62'
Джамиль Зиберт
70'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лечче - Дженоа, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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