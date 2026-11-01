Лечче - Дженоа 1 ноября обзор матча Дата публикации: 01-11-2026 Лечче 1 : 2 Дженоа События матча Лечче - Дженоа -5' Eusebio Di Francesco 11' ⚽ Милутин Осмаич (0 - 1) 28' ⚽ Жуниор Мессиас (0 - 2) 40' ⚽ Юссеф Мале (1 - 2) 56' ⇄ Мохамед Каба / Олаф Гортер 59' Мохамед Каба 59' ⇄ Амар Фатах / Жоэль Монтейру 60' ⇄ Кингсли Эхизибу / Сэмюэль Виафе 60' ⇄ Витинья / Стефан Эль-Шаарави 62' Хамед Жуниор Траоре 70' Джамиль Зиберт 75' ⇄ Омри Гандельман / Юссеф Мале 75' ⇄ Али Дембеле / Никола Штулич 75' ⇄ Пако Эстебан / Конан Н’Дри 80' ⇄ Джибриль Соу / Хамед Жуниор Траоре 86' ⇄ Лоренцо Коломбо / Милутин Осмаич 86' ⇄ Франц-Итан Мейхтри / Жуниор Мессиас Составы команд Лечче Лечче Дженоа Генуя 30 вр Владимиро Фальконе 17 зщ Данилу Вейга 25 зщ Антонино Галло 44 зщ Тьягу Габриэл 5 зщ Джамиль Зиберт 79 пз Умар Нгом 14 пз Юссеф Мале 75' 28 пз Олаф Гортер 56' 99 нп Жоэль Монтейру 60' 9 нп Никола Штулич 75' 11 нп Конан Н'Дри 75' 77 пз Мохамед Каба 56' 7 нп Амар Фатах 60' 2 зщ Али Дембеле 75' 16 нп Омри Гандельман 75' 22 нп Paco Esteban 75' 1 вр Юстин Бейло 27 зщ Алессандро Маркандалли 22 зщ Хоан Васкес 5 зщ Лео Эстигор 18 пз Милутин Осмаич 86' 32 пз Мортен Френнруп 25 пз Хамед Жуниор Траоре 80' 77 пз Микаэль-Эгиль Эллертссон 71 пз Самуэль Виафе 61' 92 нп Стефан Эль-Шаарави 60' 10 нп Жуниор Мессьяс 86' 9 нп Витор Оливейра 60' 3 зщ Кингсли Эхизибуэ 61' 97 пз Джибриль Соу 80' 11 пз Франц-Этан Майхтри 86' 29 нп Лоренцо Коломбо 86' Запасные 1 вр Марко Блеве 32 вр Александру Борбей 3 зщ Корри Ндаба 8 зщ Садик Фофана 18 зщ Габи Жан 31 Элайджа Скотт 39 вр Даниэле Соммарива 99 вр Франц Штольц 2 зщ Марио Митай 16 зщ Коди Драмех 31 зщ Давид Пучка 34 зщ Себастьян Отоа 4 пз Аморим 8 пз Томмазо Бальданци 20 пз Стефано Сабелли 14 Lukas Klisys Главные тренеры Эусебио Ди Франческо Даниэле Де Росси Голы Милутин Осмаич Жуниор Мессьяс 0:1 11' Жуниор Мессьяс Стефан Эль-Шаарави 0:2 28' Юссеф Мале 1:2 40' Наказания Мохамед Каба 59' Хамед Жуниор Траоре 62' Джамиль Зиберт 70'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лечче - Дженоа, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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