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Лечче - Дженоа 1 ноября обзор матча

Дата публикации: 01-11-2026
Лечче
Лечче
1 : 2
Дженоа
Дженоа
События матча Лечче - Дженоа
-5'
Eusebio Di Francesco
11'
Милутин Осмаич (0 - 1)
28'
Жуниор Мессиас (0 - 2)
40'
Юссеф Мале (1 - 2)
56'
Мохамед Каба / Олаф Гортер
59'
Мохамед Каба
59'
Амар Фатах / Жоэль Монтейру
60'
Кингсли Эхизибу / Сэмюэль Виафе
60'
Витинья / Стефан Эль-Шаарави
62'
Хамед Жуниор Траоре
70'
Джамиль Зиберт
75'
Омри Гандельман / Юссеф Мале
75'
Али Дембеле / Никола Штулич
75'
Пако Эстебан / Конан Н’Дри
80'
Джибриль Соу / Хамед Жуниор Траоре
86'
Лоренцо Коломбо / Милутин Осмаич
86'
Франц-Итан Мейхтри / Жуниор Мессиас
Составы команд
Лечче
Лечче
Дженоа
Генуя
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ПортугалиязщДанилу Вейга
25ИталиязщАнтонино Галло
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
5ГерманиязщДжамиль Зиберт
79МавританияпзУмар Нгом
14МароккопзЮссеф Мале
75'
28НидерландыпзОлаф Гортер
56'
99ШвейцариянпЖоэль Монтейру
60'
9СербиянпНикола Штулич
75'
11Кот-д&#039;ИвуарнпКонан Н'Дри
75'
77ФранцияпзМохамед Каба
56'
7ШвециянпАмар Фатах
60'
2ФранциязщАли Дембеле
75'
16ИзраильнпОмри Гандельман
75'
22ИспаниянпPaco Esteban
75'
1НидерландыврЮстин Бейло
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
22МексиказщХоан Васкес
5НорвегиязщЛео Эстигор
18ЧерногорияпзМилутин Осмаич
86'
32ДанияпзМортен Френнруп
25Кот-д&#039;ИвуарпзХамед Жуниор Траоре
80'
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
71ИталияпзСамуэль Виафе
61'
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
60'
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
86'
9ПортугалиянпВитор Оливейра
60'
3НидерландызщКингсли Эхизибуэ
61'
97ШвейцарияпзДжибриль Соу
80'
11ШвейцарияпзФранц-Этан Майхтри
86'
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
86'
Запасные
1ИталияврМарко Блеве
32РумынияврАлександру Борбей
3ИрландиязщКорри Ндаба
8ГерманиязщСадик Фофана
18ФранциязщГаби Жан
31ГерманияЭлайджа Скотт
39ИталияврДаниэле Соммарива
99АвстрияврФранц Штольц
2АлбаниязщМарио Митай
16АнглиязщКоди Драмех
31АвстриязщДавид Пучка
34ДаниязщСебастьян Отоа
4Бразилияпз Аморим
8ИталияпзТоммазо Бальданци
20ИталияпзСтефано Сабелли
14ЛитваLukas Klisys
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияДаниэле Де Росси
Голы
Милутин Осмаич
Жуниор Мессьяс
0:1
11'
Жуниор Мессьяс
Стефан Эль-Шаарави
0:2
28'
Юссеф Мале
1:2
40'
Наказания
Мохамед Каба
59'
Хамед Жуниор Траоре
62'
Джамиль Зиберт
70'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лечче - Дженоа, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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