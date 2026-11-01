Ливерпуль - Арсенал 1 ноября обзор матча Дата публикации: 01-11-2026 Ливерпуль 0 : 1 Арсенал События матча Ливерпуль ФК - Арсенал 16' ⚽ Кай Хаверц (0 - 1) 45+2' Брэдли Баркола 55' Нони Мадуэке 59' ⇄ Доминик Собослаи / Трей Ньони 62' ⇄ Майлз Льюис-Скелли / Бруно Гимарайнс 67' Милош Керкез 67' ⇄ Рио Нгумоха / Коди Гакпо 72' Майлз Льюис-Скелли 80' Юрриен Тимбер 80' Алексис Мак Аллистер 81' ⇄ Костас Цимикас / Милош Керкез 81' ⇄ Виктор Муньос / Рональд Араухо 81' ⇄ Льюис Кумас / Флориан Вирц 84' ⇄ Пьеро Инкапье / Христос Дзолис 84' ⇄ Виктор Дьёкереш / Кай Хаверц 88' ⇄ Микель Мерино / Мартин Эдегор 90+3' Давид Рая Составы команд Ливерпуль Ливерпуль Арсенал Лондон 1 вр Алисон Бекер 33 зщ Рональд Араухо 81' 4 зщ Вирджил ван Дейк 6 зщ Милош Керкез 81' 5 зщ Жереми Жаке 7 пз Флориан Вирц 81' 10 пз Алексис Мак Аллистер 18 пз Коди Гакпо 67' 42 пз Трейморис Ньони 59' 29 нп Брэдли Баркола 9 нп Александер Исак 8 пз Доминик Собослаи 59' 73 пз Рио Нгумоа 67' 21 зщ Константинос Цимикас 81' 67 нп Льюис Кумас 81' 23 нп Виктор Муньос 81' 1 вр Давид Райя 15 зщ Эзри Конса 6 зщ Габриэл Магальяйнс 33 зщ Риккардо Калафьори 12 зщ Юрриен Тимбер 8 пз Мартин Эдегор 88' 41 пз Деклан Райс 39 пз Бруно Гимарайнс 62' 29 нп Кай Хаверц 84' 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 17 нп Христос Цолис 84' 49 пз Майлз Льюис-Скелли 62' 5 зщ Пьеро Инкапье 84' 14 нп Виктор Дьёкереш 84' 23 пз Микель Мерино 88' Запасные 25 вр Георгий Мамардашвили 2 зщ Джозеф Гомес 3 пз Ватару Эндо 38 пз Райан Гравенберх 13 вр Кепа Аррисабалага 3 зщ Кристьян Москера 4 зщ Бен Уайт 10 пз Эберечи Эзе 36 пз Мартин Субименди Главные тренеры Андони Ираола Микель Артета Голы Кай Хаверц Деклан Райс 0:1 16' Наказания Брэдли Баркола 45+2' Чуквунонсо Мадуэке 55' Милош Керкез 67' Майлз Льюис-Скелли 72' Алексис Мак Аллистер 80' Юрриен Тимбер 80' Давид Райя 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Арсенал, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Локомотив - Спартак Москва 1 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...

Айнтрахт - Гамбург 1 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...

Париж - Монако 1 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Лион - Анже 31 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...