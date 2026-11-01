Ливерпуль - Арсенал 1 ноября обзор матча
Дата публикации: 01-11-2026
Ливерпуль
0 : 1
Арсенал
События матча Ливерпуль ФК - Арсенал
16'
⚽
Кай Хаверц (0 - 1)
45+2'
Брэдли Баркола
55'
Нони Мадуэке
59'
⇄
Доминик Собослаи / Трей Ньони
62'
⇄
Майлз Льюис-Скелли / Бруно Гимарайнс
67'
Милош Керкез
67'
⇄
Рио Нгумоха / Коди Гакпо
72'
Майлз Льюис-Скелли
80'
Юрриен Тимбер
80'
Алексис Мак Аллистер
81'
⇄
Костас Цимикас / Милош Керкез
81'
⇄
Виктор Муньос / Рональд Араухо
81'
⇄
Льюис Кумас / Флориан Вирц
84'
⇄
Пьеро Инкапье / Христос Дзолис
84'
⇄
Виктор Дьёкереш / Кай Хаверц
88'
⇄
Микель Мерино / Мартин Эдегор
90+3'
Давид Рая
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
81'
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
81'
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|7
|пз
|Флориан Вирц
81'
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|18
|пз
|Коди Гакпо
67'
|42
|пз
|Трейморис Ньони
59'
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|9
|нп
|Александер Исак
|8
|пз
|Доминик Собослаи
59'
|73
|пз
|Рио Нгумоа
67'
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
81'
|67
|нп
|Льюис Кумас
81'
|23
|нп
|Виктор Муньос
81'
|1
|вр
|Давид Райя
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|8
|пз
|Мартин Эдегор
88'
|41
|пз
|Деклан Райс
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
62'
|29
|нп
|Кай Хаверц
84'
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|17
|нп
|Христос Цолис
84'
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
62'
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
84'
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
84'
|23
|пз
|Микель Мерино
88'
Запасные
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|3
|пз
|Ватару Эндо
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|4
|зщ
|Бен Уайт
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|36
|пз
|Мартин Субименди
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Микель Артета
Голы
Кай Хаверц
Деклан Райс
0:1
16'
Наказания
Брэдли Баркола
45+2'
Чуквунонсо Мадуэке
55'
Милош Керкез
67'
Майлз Льюис-Скелли
72'
Алексис Мак Аллистер
80'
Юрриен Тимбер
80'
Давид Райя
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Арсенал, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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