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Ливерпуль - Арсенал 1 ноября обзор матча

Дата публикации: 01-11-2026
Ливерпуль
Ливерпуль
0 : 1
Арсенал
Арсенал
События матча Ливерпуль ФК - Арсенал
16'
Кай Хаверц (0 - 1)
45+2'
Брэдли Баркола
55'
Нони Мадуэке
59'
Доминик Собослаи / Трей Ньони
62'
Майлз Льюис-Скелли / Бруно Гимарайнс
67'
Милош Керкез
67'
Рио Нгумоха / Коди Гакпо
72'
Майлз Льюис-Скелли
80'
Юрриен Тимбер
80'
Алексис Мак Аллистер
81'
Костас Цимикас / Милош Керкез
81'
Виктор Муньос / Рональд Араухо
81'
Льюис Кумас / Флориан Вирц
84'
Пьеро Инкапье / Христос Дзолис
84'
Виктор Дьёкереш / Кай Хаверц
88'
Микель Мерино / Мартин Эдегор
90+3'
Давид Рая
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
1БразилияврАлисон Бекер
33УругвайзщРональд Араухо
81'
4НидерландызщВирджил ван Дейк
6ВенгриязщМилош Керкез
81'
5ФранциязщЖереми Жаке
7ГерманияпзФлориан Вирц
81'
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
18НидерландыпзКоди Гакпо
67'
42АнглияпзТрейморис Ньони
59'
29ФранциянпБрэдли Баркола
9ШвециянпАлександер Исак
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
59'
73АнглияпзРио Нгумоа
67'
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
81'
67УэльснпЛьюис Кумас
81'
23ИспаниянпВиктор Муньос
81'
1ИспанияврДавид Райя
15АнглиязщЭзри Конса
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
12НидерландызщЮрриен Тимбер
8НорвегияпзМартин Эдегор
88'
41АнглияпзДеклан Райс
39БразилияпзБруно Гимарайнс
62'
29ГерманиянпКай Хаверц
84'
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
17ГрециянпХристос Цолис
84'
49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
62'
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
84'
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
84'
23ИспанияпзМикель Мерино
88'
Запасные
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
2АнглиязщДжозеф Гомес
3ЯпонияпзВатару Эндо
38НидерландыпзРайан Гравенберх
13ИспанияврКепа Аррисабалага
3ИспаниязщКристьян Москера
4АнглиязщБен Уайт
10АнглияпзЭберечи Эзе
36ИспанияпзМартин Субименди
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияМикель Артета
Голы
Кай Хаверц
Деклан Райс
0:1
16'
Наказания
Брэдли Баркола
45+2'
Чуквунонсо Мадуэке
55'
Милош Керкез
67'
Майлз Льюис-Скелли
72'
Алексис Мак Аллистер
80'
Юрриен Тимбер
80'
Давид Райя
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ливерпуль - Арсенал, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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