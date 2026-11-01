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Лион - Анже 31 октября обзор матча

Дата публикации: 01-11-2026
Лион
Лион
2 : 0
Анже
Анже
События матча Олимпик Лион - Анже
38'
Эрнест Нуама (1 - 0)
63'
Каиль Будаш / Жюльен Дюранвиль
69'
Джибирин Харуна / Харис Белькебла
69'
Мамаду Усман Симбаколи / Проспер Питер
75'
Ноа Нартеи / Мадс Бидструп
75'
Халис Мерах / Эрнест Нуама
84'
Луи Мутон / Бранко ван ден Бомен
84'
Джим Аллевина / Лильян Раолизоа
84'
Антони Бермон / Амин Сбаи
86'
Корентен Толиссо (2 - 0)
88'
Николас Тальяфико / Корентен Толиссо
88'
Жордан Лефор
Составы команд
Лион
Лион
Анже
Анже
1СловакияврДоминик Грейф
13ШвейцариязщЗакари Атекаме
20АвстриязщФеликс Бахер
19СенегалзщМусса Ньякате
16Бразилиязщ Абнер
6СШАпзТаннер Тессманн
7ГанапзЭрнест Нуама
75'
2ДанияпзМадс Бидструп
75'
8ФранцияпзКорентин Толиссо
88'
11ЯпониянпКэито Накамура
24БельгиянпЖюльен Дюранвиль
63'
26АлжирнпКаиль Будаш
63'
99ДанияпзНоа Нарти
75'
18ФранцияпзХалис Мера
75'
3АргентиназщНиколас Тальяфико
88'
1ПортугалияврАнтони Лопеш
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
84'
4МализщУсман Камара
21МавританиязщЖордан Лефор
17ФранцияпзJoseph Kalulu
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
84'
10МароккопзМохамед Амин Сбаи
84'
2ГаитипзКарлан Аркюс
93АлжирпзХарис Белькебла
69'
14МароккопзЯссин Белькдим
9ФранциянпПроспер Питер
69'
11КамеруннпХаруна Джибирин
69'
7ФранциянпMamadou Usman Simbakoli
69'
6ФранцияпзЛуи Мутон
84'
18ГабоннпДжим Аллевина
84'
26ФранциянпАнтони Бермон
84'
Запасные
40ФранцияврРеми Дескамп
21НидерландызщРубен Клюйверт
22АнголазщКлинтон Мата
32АнглиянпАлехандро Гомес Родригес
33ДР КонгоCluver Sambi Mbungu
16КонговрМельвен Зинга
34ФранциязщМаэль Гернигон
20ФранциязщМариус Луэр
24ФранциязщЭмманюэль Бьюмла
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияСтефан Жийи
Голы
Эрнест Нуама
Корентин Толиссо
1:0
38'
Корентин Толиссо
Феликс Бахер
2:0
86'
Наказания
Жордан Лефор
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лион - Анже, который состоялся 31 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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