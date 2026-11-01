Лион - Анже 31 октября обзор матча
Дата публикации: 01-11-2026
Лион
2 : 0
Анже
События матча Олимпик Лион - Анже
38'
⚽
Эрнест Нуама (1 - 0)
63'
⇄
Каиль Будаш / Жюльен Дюранвиль
69'
⇄
Джибирин Харуна / Харис Белькебла
69'
⇄
Мамаду Усман Симбаколи / Проспер Питер
75'
⇄
Ноа Нартеи / Мадс Бидструп
75'
⇄
Халис Мерах / Эрнест Нуама
84'
⇄
Луи Мутон / Бранко ван ден Бомен
84'
⇄
Джим Аллевина / Лильян Раолизоа
84'
⇄
Антони Бермон / Амин Сбаи
86'
⚽
Корентен Толиссо (2 - 0)
88'
⇄
Николас Тальяфико / Корентен Толиссо
88'
Жордан Лефор
Составы команд
Лион
Лион
Анже
Анже
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|7
|пз
|Эрнест Нуама
75'
|2
|пз
|Мадс Бидструп
75'
|8
|пз
|Корентин Толиссо
88'
|11
|нп
|Кэито Накамура
|24
|нп
|Жюльен Дюранвиль
63'
|26
|нп
|Каиль Будаш
63'
|99
|пз
|Ноа Нарти
75'
|18
|пз
|Халис Мера
75'
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
88'
|1
|вр
|Антони Лопеш
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
84'
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|17
|пз
|Joseph Kalulu
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
84'
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
84'
|2
|пз
|Карлан Аркюс
|93
|пз
|Харис Белькебла
69'
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|9
|нп
|Проспер Питер
69'
|11
|нп
|Харуна Джибирин
69'
|7
|нп
|Mamadou Usman Simbakoli
69'
|6
|пз
|Луи Мутон
84'
|18
|нп
|Джим Аллевина
84'
|26
|нп
|Антони Бермон
84'
Запасные
|40
|вр
|Реми Дескамп
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|32
|нп
|Алехандро Гомес Родригес
|33
|Cluver Sambi Mbungu
|16
|вр
|Мельвен Зинга
|34
|зщ
|Маэль Гернигон
|20
|зщ
|Мариус Луэр
|24
|зщ
|Эмманюэль Бьюмла
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
Голы
Эрнест Нуама
Корентин Толиссо
1:0
38'
Корентин Толиссо
Феликс Бахер
2:0
86'
Наказания
Жордан Лефор
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лион - Анже, который состоялся 31 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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