Лион - Анже 31 октября обзор матча Дата публикации: 01-11-2026 Лион 2 : 0 Анже События матча Олимпик Лион - Анже 38' ⚽ Эрнест Нуама (1 - 0) 63' ⇄ Каиль Будаш / Жюльен Дюранвиль 69' ⇄ Джибирин Харуна / Харис Белькебла 69' ⇄ Мамаду Усман Симбаколи / Проспер Питер 75' ⇄ Ноа Нартеи / Мадс Бидструп 75' ⇄ Халис Мерах / Эрнест Нуама 84' ⇄ Луи Мутон / Бранко ван ден Бомен 84' ⇄ Джим Аллевина / Лильян Раолизоа 84' ⇄ Антони Бермон / Амин Сбаи 86' ⚽ Корентен Толиссо (2 - 0) 88' ⇄ Николас Тальяфико / Корентен Толиссо 88' Жордан Лефор Составы команд Лион Лион Анже Анже 1 вр Доминик Грейф 13 зщ Закари Атекаме 20 зщ Феликс Бахер 19 зщ Мусса Ньякате 16 зщ Абнер 6 пз Таннер Тессманн 7 пз Эрнест Нуама 75' 2 пз Мадс Бидструп 75' 8 пз Корентин Толиссо 88' 11 нп Кэито Накамура 24 нп Жюльен Дюранвиль 63' 26 нп Каиль Будаш 63' 99 пз Ноа Нарти 75' 18 пз Халис Мера 75' 3 зщ Николас Тальяфико 88' 1 вр Антони Лопеш 27 зщ Лилиан Раолисоа 84' 4 зщ Усман Камара 21 зщ Жордан Лефор 17 пз Joseph Kalulu 8 пз Бранко ван ден Бомен 84' 10 пз Мохамед Амин Сбаи 84' 2 пз Карлан Аркюс 93 пз Харис Белькебла 69' 14 пз Яссин Белькдим 9 нп Проспер Питер 69' 11 нп Харуна Джибирин 69' 7 нп Mamadou Usman Simbakoli 69' 6 пз Луи Мутон 84' 18 нп Джим Аллевина 84' 26 нп Антони Бермон 84' Запасные 40 вр Реми Дескамп 21 зщ Рубен Клюйверт 22 зщ Клинтон Мата 32 нп Алехандро Гомес Родригес 33 Cluver Sambi Mbungu 16 вр Мельвен Зинга 34 зщ Маэль Гернигон 20 зщ Мариус Луэр 24 зщ Эмманюэль Бьюмла Главные тренеры Паулу Фонсека Александр Дюжо Стефан Жийи Голы Эрнест Нуама Корентин Толиссо 1:0 38' Корентин Толиссо Феликс Бахер 2:0 86' Наказания Жордан Лефор 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лион - Анже, который состоялся 31 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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