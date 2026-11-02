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«Ювентус» обыграл «Наполи» и поднялся на седьмое место в Серии А

Дата публикации: 02-11-2026 01:27

«Ювентус» обыграл «Наполи» и поднялся на седьмое место в Серии А 

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Наполи» в матче 10-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Главным арбитром был Симоне Содза.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, а развязка наступила после перерыва. На 70-й минуте Керим-Сэм Алайбегович вывел «Ювентус» вперёд. Полузащитник решился на удар из-за пределов штрафной площади и поразил ворота Алекса Мерета. Вскоре положение неаполитанцев осложнилось ещё сильнее: на 75-й минуте Лука Марьянуччи получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду вдесятером.

Численное преимущество помогло туринцам контролировать ход заключительного отрезка встречи. На 87-й минуте Жереми Бога, появившийся на поле во втором тайме, закрепил успех хозяев. Его гол установил окончательный результат — 2:0.

После этой победы «Ювентус» набрал 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» с 14 баллами располагается строчкой ниже — на восьмой позиции.

В следующем туре, который состоится 8 ноября, туринцы отправятся в гости к «Фиорентине». «Наполи» в тот же день сыграет на своём поле с «Лацио».

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