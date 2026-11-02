Ювентус - Наполи 1 ноября обзор матча Дата публикации: 02-11-2026 Ювентус 2 : 0 Наполи События матча Ювентус - ССК Наполи 16' Дуглас Луис 20' Джон Лукуми 38' Лука Мариануччи 46' ⇄ Федерико Гатти / Уэстон Маккенни 46' ⇄ Амир Ррахмани / Джованни Ди Лоренцо 46' ⇄ Билли Гилмор / Кевин Де Брёйне 59' ⇄ Эдон Жегрова / Рандаль Коло-Муани 61' ⇄ Антонио Вергара / Маттео Политано 70' ⚽ Керим Алайбегович (1 - 0) 71' Керим Алайбегович 72' ⇄ Жереми Бога / Керим Алайбегович 72' ⇄ Ллойд Келли / Джон Лукуми 75' Лука Мариануччи Вторая желтая — удаление 79' ⇄ Жоване / Франк Ангисса 79' ⇄ Сэм Бёкема / Матиас Оливера 82' ⇄ Андреа Камбьязо / Хуан Кабаль 87' ⚽ Жереми Бога (2 - 0) 90+1' Рафа Марин Составы команд Ювентус Турин Наполи Неаполь 25 вр Гульельмо Викарио 26 зщ Джон Лукуми 72' 3 зщ Бремер 15 зщ Пьер Калюлю 32 зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо 83' 12 пз Дуглас Луис 22 пз Уэстон Маккенни 46' 8 пз Тён Копмейнерс 9 нп Рандаль Коло Муани 59' 27 нп Ник Вольтемаде 17 нп Керим-Сэм Алайбегович 72' 4 зщ Федерико Гатти 46' 11 нп Эдон Жегрова 59' 6 зщ Ллойд Келли 72' 13 пз Жереми Бога 72' 20 зщ Андреа Камбьязо 83' 1 вр Алекс Мерет 16 зщ Рафа Марин 22 зщ Джованни Ди Лоренцо 46' 17 зщ Матиас Оливера 79' 35 зщ Лука Марьянуччи 99 пз Франк Ангисса 79' 8 пз Скотт Мактоминей 11 пз Кевин Де Брёйне 46' 21 нп Маттео Политано 61' 70 нп Ноа Ланг 20 нп Лоренцо Лукка 13 зщ Амир Ррахмани 46' 6 пз Билли Гилмор 46' 26 пз Антонио Вергара 61' 31 зщ Сэм Бёкема 79' 23 нп Жиоване 79' Запасные 23 вр Карло Пинсольо 33 вр Нето 24 зщ Даниэле Ругани 29 пз Папе Матар Сарр 18 нп Джефф Эхатор 14 вр Никита Контини 41 вр Давид Спинелли 39 зщ Никита Мельник 40 зщ Клаудио Льето 18 пз Франсиско Баридо 38 пз Андреа Кьюммарьелло 36 нп Мильтон Перейра Главные тренеры Лучано Спаллетти Массимилиано Аллегри Голы Керим-Сэм Алайбегович Эдон Жегрова 1:0 70' Жереми Бога Андреа Камбьязо 2:0 87' Наказания Дуглас Луис 16' Джон Лукуми 20' Лука Марьянуччи 38' Керим-Сэм Алайбегович 71' Лука Марьянуччи 75' Рафа Марин 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Наполи, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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