Ювентус - Наполи 1 ноября обзор матча
Дата публикации: 02-11-2026
Ювентус
2 : 0
Наполи
События матча Ювентус - ССК Наполи
16'
Дуглас Луис
20'
Джон Лукуми
38'
Лука Мариануччи
46'
⇄
Федерико Гатти / Уэстон Маккенни
46'
⇄
Амир Ррахмани / Джованни Ди Лоренцо
46'
⇄
Билли Гилмор / Кевин Де Брёйне
59'
⇄
Эдон Жегрова / Рандаль Коло-Муани
61'
⇄
Антонио Вергара / Маттео Политано
70'
⚽
Керим Алайбегович (1 - 0)
71'
Керим Алайбегович
72'
⇄
Жереми Бога / Керим Алайбегович
72'
⇄
Ллойд Келли / Джон Лукуми
75'
Лука МариануччиВторая желтая — удаление
79'
⇄
Жоване / Франк Ангисса
79'
⇄
Сэм Бёкема / Матиас Оливера
82'
⇄
Андреа Камбьязо / Хуан Кабаль
87'
⚽
Жереми Бога (2 - 0)
90+1'
Рафа Марин
Составы команд
Ювентус
Турин
Наполи
Неаполь
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|26
|зщ
|Джон Лукуми
72'
|3
|зщ
|Бремер
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
83'
|12
|пз
|Дуглас Луис
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
46'
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
59'
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
72'
|4
|зщ
|Федерико Гатти
46'
|11
|нп
|Эдон Жегрова
59'
|6
|зщ
|Ллойд Келли
72'
|13
|пз
|Жереми Бога
72'
|20
|зщ
|Андреа Камбьязо
83'
|1
|вр
|Алекс Мерет
|16
|зщ
|Рафа Марин
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
46'
|17
|зщ
|Матиас Оливера
79'
|35
|зщ
|Лука Марьянуччи
|99
|пз
|Франк Ангисса
79'
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
46'
|21
|нп
|Маттео Политано
61'
|70
|нп
|Ноа Ланг
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
46'
|6
|пз
|Билли Гилмор
46'
|26
|пз
|Антонио Вергара
61'
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
79'
|23
|нп
|Жиоване
79'
Запасные
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|33
|вр
|Нето
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|18
|нп
|Джефф Эхатор
|14
|вр
|Никита Контини
|41
|вр
|Давид Спинелли
|39
|зщ
|Никита Мельник
|40
|зщ
|Клаудио Льето
|18
|пз
|Франсиско Баридо
|38
|пз
|Андреа Кьюммарьелло
|36
|нп
|Мильтон Перейра
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Массимилиано Аллегри
Голы
Керим-Сэм Алайбегович
Эдон Жегрова
1:0
70'
Жереми Бога
Андреа Камбьязо
2:0
87'
Наказания
Дуглас Луис
16'
Джон Лукуми
20'
Лука Марьянуччи
38'
Керим-Сэм Алайбегович
71'
Лука Марьянуччи
75'
Рафа Марин
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Наполи, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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