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Ювентус - Наполи 1 ноября обзор матча

Дата публикации: 02-11-2026
Ювентус
Ювентус
2 : 0
Наполи
Наполи
События матча Ювентус - ССК Наполи
16'
Дуглас Луис
20'
Джон Лукуми
38'
Лука Мариануччи
46'
Федерико Гатти / Уэстон Маккенни
46'
Амир Ррахмани / Джованни Ди Лоренцо
46'
Билли Гилмор / Кевин Де Брёйне
59'
Эдон Жегрова / Рандаль Коло-Муани
61'
Антонио Вергара / Маттео Политано
70'
Керим Алайбегович (1 - 0)
71'
Керим Алайбегович
72'
Жереми Бога / Керим Алайбегович
72'
Ллойд Келли / Джон Лукуми
75'
Лука МариануччиВторая желтая — удаление
79'
Жоване / Франк Ангисса
79'
Сэм Бёкема / Матиас Оливера
82'
Андреа Камбьязо / Хуан Кабаль
87'
Жереми Бога (2 - 0)
90+1'
Рафа Марин
Составы команд
Ювентус
Турин
Наполи
Неаполь
25ИталияврГульельмо Викарио
26КолумбиязщДжон Лукуми
72'
3Бразилиязщ Бремер
15ФранциязщПьер Калюлю
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
83'
12БразилияпзДуглас Луис
22СШАпзУэстон Маккенни
46'
8НидерландыпзТён Копмейнерс
9ФранциянпРандаль Коло Муани
59'
27ГерманиянпНик Вольтемаде
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
72'
4ИталиязщФедерико Гатти
46'
11КосовонпЭдон Жегрова
59'
6АнглиязщЛлойд Келли
72'
13Кот-д&#039;ИвуарпзЖереми Бога
72'
20ИталиязщАндреа Камбьязо
83'
1ИталияврАлекс Мерет
16ИспаниязщРафа Марин
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
46'
17УругвайзщМатиас Оливера
79'
35ИталиязщЛука Марьянуччи
99КамерунпзФранк Ангисса
79'
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
11БельгияпзКевин Де Брёйне
46'
21ИталиянпМаттео Политано
61'
70НидерландынпНоа Ланг
20ИталиянпЛоренцо Лукка
13КосовозщАмир Ррахмани
46'
6ШотландияпзБилли Гилмор
46'
26ИталияпзАнтонио Вергара
61'
31НидерландызщСэм Бёкема
79'
23Бразилиянп Жиоване
79'
Запасные
23ИталияврКарло Пинсольо
33Бразилиявр Нето
24ИталиязщДаниэле Ругани
29СенегалпзПапе Матар Сарр
18ИталиянпДжефф Эхатор
14ИталияврНикита Контини
41ИталияврДавид Спинелли
39УкраиназщНикита Мельник
40ИталиязщКлаудио Льето
18АргентинапзФрансиско Баридо
38ИталияпзАндреа Кьюммарьелло
36АргентинанпМильтон Перейра
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияМассимилиано Аллегри
Голы
Керим-Сэм Алайбегович
Эдон Жегрова
1:0
70'
Жереми Бога
Андреа Камбьязо
2:0
87'
Наказания
Дуглас Луис
16'
Джон Лукуми
20'
Лука Марьянуччи
38'
Керим-Сэм Алайбегович
71'
Лука Марьянуччи
75'
Рафа Марин
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Наполи, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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