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«Атлетик» оказался сильнее «Реала Сосьедад» в матче 11-го тура чемпионата Испании

Дата публикации: 02-11-2026 01:36

«Атлетик» оказался сильнее «Реала Сосьедад» в матче 11-го тура чемпионата Испании 

«Атлетик» из Бильбао одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. Баскское дерби прошло на стадионе «Сан-Мамес Баррия» и завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев. Главным арбитром встречи был Алехандро Эрнандес.

Хозяева открыли счёт уже на 14-й минуте. Иньяки Уильямс получил передачу от своего брата Нико и отправил мяч в ворота соперника, выведя «Атлетик» вперёд. Однако удержать преимущество до перерыва хозяевам не удалось.

На 30-й минуте Лука Сучич восстановил равновесие. Полузащитник «Реала Сосьедад» точным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота Унаи Симона. Ответный гол вернул интригу в дерби, но перед самым перерывом команда из Бильбао вновь вышла вперёд.

В компенсированное к первому тайму время Алекс Беренгер реализовал пенальти и сделал счёт 2:1. Этот мяч в итоге оказался решающим: после перерыва изменить результат встречи гостям не удалось.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку на игру. Ранее сообщалось, что футболист продолжает восстанавливаться после травмы.

После победы «Атлетик» набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад», несмотря на поражение, сохраняет пятую позицию с 19 баллами в активе.

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