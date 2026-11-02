«Интер Майами» отыгрался и победил «Нью-Инглэнд» благодаря голу Месси 

«Интер Майами» одержал волевую победу над «Нью-Инглэнд Революшн» в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Главным действующим лицом матча стал Лионель Месси, записавший на свой счёт гол и результативную передачу.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, однако после перерыва хозяева сумели выйти вперёд. На 53-й минуте Даниэль Газдаг поразил ворота «Интер Майами». В голевой атаке также участвовали защитник Илай Фейнгольд и полузащитник Пейтон Миллер.

Майамцы отыгрались на 69-й минуте. Месси выиграл борьбу за мяч в штрафной площади и головой сделал передачу на Хермана Бертераме. Аргентинский нападающий также воспользовался моментом и отправил мяч в сетку, восстановив равновесие.

Развязка наступила на 83-й минуте. После комбинации с участием Теласко Сеговии Месси получил возможность пробить из пределов штрафной и точным ударом вывел «Интер Майами» вперёд. Этот гол оказался победным и позволил гостям увезти из Фоксборо три очка.

Луис Суарес появился на поле на 70-й минуте, заменив Рикельме Филиппи, однако результативными действиями не отметился.

Благодаря победе «Интер Майами» набрал 59 очков и поднялся на второе место Восточной конференции, опередив «Нью-Инглэнд», у которого осталось 58 баллов. В заключительном матче регулярного чемпионата майамцы примут «Шарлотт», а «Нью-Инглэнд» отправится в гости к «Орландо Сити». Обе встречи запланированы на 7 ноября по местному времени.