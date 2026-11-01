Эльче - Валенсия 1 ноября обзор матча
Дата публикации: 01-11-2026
Эльче
0 : 1
Валенсия
События матча Эльче - Валенсия
24'
⇄
Факундо Буонанотте / Тома Лема
36'
Херман Валера
42'
Виктор Чуст
61'
⇄
Умар Садик / Пабло Маффео
62'
Факундо Буонанотте
68'
⇄
Тете Моренте / Херман Валера
68'
⇄
Рубен Санчес / Буба Сангаре
68'
⇄
Абиэль Осорио / Лукас Сепеда
69'
⚽
Умар Садик (0 - 1)
73'
Хавьер Герра
78'
⇄
Дани Раба / Луис Риоха
78'
⇄
Филип Угринич / Аарон Майоль
78'
⇄
Грейди Диангана / Хави Морсильо
88'
⇄
Хесус Васкес / Арно Данджума
88'
⇄
Муктар Диакаби / Хавьер Герра
90+1'
Столе Димитриевски
Составы команд
Эльче
Эльче
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|2
|пз
|Буба Сангаре
68'
|5
|пз
|Федерико Редондо
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|47
|пз
|Хави Морсильо
78'
|18
|пз
|Тома Лемар
24'
|11
|пз
|Херман Валера
68'
|21
|нп
|Лукас Сепеда
68'
|14
|нп
|Фер Ниньо
|10
|пз
|Факундо Буонанотте
24'
|22
|зщ
|Рубен Санчес
68'
|20
|пз
|Тете Моренте
68'
|24
|нп
|Абьель Осорио
68'
|19
|пз
|Грэйди Диангана
78'
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|24
|зщ
|Пабло Маффео
61'
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|18
|зщ
|Пепелу
|22
|зщ
|Арнау Мартинес
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|2
|пз
|Гвидо Родригес
|8
|пз
|Хави Герра
88'
|33
|пз
|Аарон Майоль
78'
|11
|нп
|Луис Риоха
78'
|7
|нп
|Арно Данжума
88'
|6
|нп
|Умар Садик
61'
|23
|пз
|Филип Угринич
78'
|19
|нп
|Дани Раба
78'
|21
|зщ
|Хесус Васкес
88'
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
88'
Запасные
|13
|вр
|Алехандро Итурбе
|6
|зщ
|Педро Бигас
|15
|зщ
|Кевин Ломонасо
|16
|пз
|Мартим Нету
|17
|пз
|Хосан
|9
|нп
|Эсекьель Понсе
|29
|нп
|Али Хуари
|13
|вр
|Кристиан Риверо
|12
|зщ
|Юстин де Хас
|20
|зщ
|Димитри Фулькье
|15
|пз
|Алиу Дьенг
|9
|нп
|Уго Дуро
|39
|нп
|Рюносукэ Сато
|37
|нп
|Аймар Бласкес
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Хавьер Агирре
Голы
Умар Садик
Арно Данжума
0:1
69'
Наказания
Херман Валера
36'
Виктор Чуст
42'
Факундо Буонанотте
62'
Хави Герра
73'
Столе Димитриевски
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльче - Валенсия, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Лечче - Дженоа 1 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Ливерпуль - Арсенал 1 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Локомотив - Спартак Москва 1 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Айнтрахт - Гамбург 1 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Париж - Монако 1 ноября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...