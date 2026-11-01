Эльче - Валенсия 1 ноября обзор матча Дата публикации: 01-11-2026 Эльче 0 : 1 Валенсия События матча Эльче - Валенсия 24' ⇄ Факундо Буонанотте / Тома Лема 36' Херман Валера 42' Виктор Чуст 61' ⇄ Умар Садик / Пабло Маффео 62' Факундо Буонанотте 68' ⇄ Тете Моренте / Херман Валера 68' ⇄ Рубен Санчес / Буба Сангаре 68' ⇄ Абиэль Осорио / Лукас Сепеда 69' ⚽ Умар Садик (0 - 1) 73' Хавьер Герра 78' ⇄ Дани Раба / Луис Риоха 78' ⇄ Филип Угринич / Аарон Майоль 78' ⇄ Грейди Диангана / Хави Морсильо 88' ⇄ Хесус Васкес / Арно Данджума 88' ⇄ Муктар Диакаби / Хавьер Герра 90+1' Столе Димитриевски Составы команд Эльче Эльче Валенсия Валенсия 1 вр Матиас Дитуро 23 зщ Виктор Чуст 3 зщ Рой Ревиво 2 пз Буба Сангаре 68' 5 пз Федерико Редондо 12 пз Гонсало Вильяр дель Фрайле 47 пз Хави Морсильо 78' 18 пз Тома Лемар 24' 11 пз Херман Валера 68' 21 нп Лукас Сепеда 68' 14 нп Фер Ниньо 10 пз Факундо Буонанотте 24' 22 зщ Рубен Санчес 68' 20 пз Тете Моренте 68' 24 нп Абьель Осорио 68' 19 пз Грэйди Диангана 78' 1 вр Столе Димитриевски 24 зщ Пабло Маффео 61' 5 зщ Сесар Таррега 18 зщ Пепелу 22 зщ Арнау Мартинес 14 зщ Хосе Луис Гайя 2 пз Гвидо Родригес 8 пз Хави Герра 88' 33 пз Аарон Майоль 78' 11 нп Луис Риоха 78' 7 нп Арно Данжума 88' 6 нп Умар Садик 61' 23 пз Филип Угринич 78' 19 нп Дани Раба 78' 21 зщ Хесус Васкес 88' 4 зщ Муктар Дьякаби 88' Запасные 13 вр Алехандро Итурбе 6 зщ Педро Бигас 15 зщ Кевин Ломонасо 16 пз Мартим Нету 17 пз Хосан 9 нп Эсекьель Понсе 29 нп Али Хуари 13 вр Кристиан Риверо 12 зщ Юстин де Хас 20 зщ Димитри Фулькье 15 пз Алиу Дьенг 9 нп Уго Дуро 39 нп Рюносукэ Сато 37 нп Аймар Бласкес Главные тренеры Мартин Ансельми Хавьер Агирре Голы Умар Садик Арно Данжума 0:1 69' Наказания Херман Валера 36' Виктор Чуст 42' Факундо Буонанотте 62' Хави Герра 73' Столе Димитриевски 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльче - Валенсия, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Лечче - Дженоа 1 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...

Ливерпуль - Арсенал 1 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

Локомотив - Спартак Москва 1 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...

Айнтрахт - Гамбург 1 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...