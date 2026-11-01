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Эльче - Валенсия 1 ноября обзор матча

Дата публикации: 01-11-2026
Эльче
Эльче
0 : 1
Валенсия
Валенсия
События матча Эльче - Валенсия
24'
Факундо Буонанотте / Тома Лема
36'
Херман Валера
42'
Виктор Чуст
61'
Умар Садик / Пабло Маффео
62'
Факундо Буонанотте
68'
Тете Моренте / Херман Валера
68'
Рубен Санчес / Буба Сангаре
68'
Абиэль Осорио / Лукас Сепеда
69'
Умар Садик (0 - 1)
73'
Хавьер Герра
78'
Дани Раба / Луис Риоха
78'
Филип Угринич / Аарон Майоль
78'
Грейди Диангана / Хави Морсильо
88'
Хесус Васкес / Арно Данджума
88'
Муктар Диакаби / Хавьер Герра
90+1'
Столе Димитриевски
Составы команд
Эльче
Эльче
Валенсия
Валенсия
1АргентинаврМатиас Дитуро
23ИспаниязщВиктор Чуст
3ИзраильзщРой Ревиво
2ИспанияпзБуба Сангаре
68'
5АргентинапзФедерико Редондо
12ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
47ИспанияпзХави Морсильо
78'
18ФранцияпзТома Лемар
24'
11ИспанияпзХерман Валера
68'
21ЧилинпЛукас Сепеда
68'
14ИспаниянпФер Ниньо
10АргентинапзФакундо Буонанотте
24'
22ИспаниязщРубен Санчес
68'
20ИспанияпзТете Моренте
68'
24АргентинанпАбьель Осорио
68'
19ДР КонгопзГрэйди Диангана
78'
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
24АргентиназщПабло Маффео
61'
5ИспаниязщСесар Таррега
18Испаниязщ Пепелу
22ИспаниязщАрнау Мартинес
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
2АргентинапзГвидо Родригес
8ИспанияпзХави Герра
88'
33ИспанияпзАарон Майоль
78'
11ИспаниянпЛуис Риоха
78'
7НидерландынпАрно Данжума
88'
6НигериянпУмар Садик
61'
23ШвейцарияпзФилип Угринич
78'
19ИспаниянпДани Раба
78'
21ИспаниязщХесус Васкес
88'
4ГвинеязщМуктар Дьякаби
88'
Запасные
13ИспанияврАлехандро Итурбе
6ИспаниязщПедро Бигас
15АргентиназщКевин Ломонасо
16ПортугалияпзМартим Нету
17Испанияпз Хосан
9АргентинанпЭсекьель Понсе
29МарокконпАли Хуари
13ИспанияврКристиан Риверо
12НидерландызщЮстин де Хас
20ГваделупазщДимитри Фулькье
15МалипзАлиу Дьенг
9ИспаниянпУго Дуро
39ЯпониянпРюносукэ Сато
37ИспаниянпАймар Бласкес
Главные тренеры
АргентинаМартин Ансельми
МексикаХавьер Агирре
Голы
Умар Садик
Арно Данжума
0:1
69'
Наказания
Херман Валера
36'
Виктор Чуст
42'
Факундо Буонанотте
62'
Хави Герра
73'
Столе Димитриевски
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльче - Валенсия, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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