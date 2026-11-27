Торринсе - Селтик 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Торринсе
1 : 2
Селтик
События матча Торреэнсе - Селтик
9'
⚽
Хави Васкес (0 - 1)Автогол
19'
⚽
Данни Жан (1 - 1)
35'
Жота
40'
Хави Васкес
46'
⇄
Кэмерон Картер-Викерс / Дэйн Мюррей
59'
⇄
Оливер Сёренсен / Алекс Окслейд-Чемберлен
59'
⇄
Камило Дуран / Каспер Хёг
61'
Мохамед Али Дьядье
66'
⇄
Андре Симойнш / Жоау Маркеш
66'
⇄
Амин Удрири / Стопира
71'
Жонатан Мутомбо
74'
⇄
Джеймс Форрест / Жота
75'
⇄
Луис Кинтеро / Мануэль Посо
75'
⇄
Давид Бруну / Жонатан Мутомбо
82'
⇄
Себастьян Тунекти / Ян Хён Чжун
84'
⚽
Камило Дуран (1 - 2)
86'
⇄
Карем Зоаби / Алехандро Альфаро
Составы команд
Торринсе
Торриш-Ведраш, Португалия
Селтик
Глазго, Шотландия
|31
|вр
|Adriel Vasconcelos Ramos
|45
|зщ
|Жонатан Мутомбо
75'
|4
|зщ
|Volnei
|2
|зщ
|Стопира
66'
|23
|зщ
|Хави Васкес
|5
|зщ
|Мохаммед Али Диадье
|8
|пз
|Алехандро Альфаро
85'
|11
|пз
|Мануэль Посо
75'
|33
|пз
|Жоау Маркеш
66'
|7
|пз
|Дани Жан
|17
|нп
|Муса Драмме
|26
|пз
|Andre Simoes
66'
|6
|пз
|Амин Удрири
66'
|22
|зщ
|Давид Бруну
75'
|29
|пз
|Luis Quintero
75'
|19
|нп
|Карем Зоаби
85'
|26
|вр
|Сэм Джонстон
|51
|зщ
|Колби Донован
|47
|зщ
|Дейн Маррей
46'
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|63
|зщ
|Киран Тирни
|21
|пз
|Алекс Окслейд-Чемберлен
59'
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|13
|пз
|Ян Хюн Чун
82'
|14
|пз
|Люк Маккоуэн
|7
|пз
|Жота
74'
|9
|нп
|Каспер Хёг
59'
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
46'
|18
|пз
|Оливер Сёренсен
59'
|11
|нп
|Камило Дуран
59'
|49
|пз
|Джеймс Форрест
74'
|17
|пз
|Себастьян Тунекти
82'
Голы
Хави Васкес
0:1
9'
Дани Жан
1:1
19'
Камило Дуран
Джеймс Форрест
1:2
85'
Наказания
Жота
35'
Хави Васкес
40'
Мохаммед Али Диадье
61'
Жонатан Мутомбо
71'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торринсе - Селтик, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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