Торринсе - Селтик 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Торринсе 1 : 2 Селтик События матча Торреэнсе - Селтик 9' ⚽ Хави Васкес (0 - 1) Автогол 19' ⚽ Данни Жан (1 - 1) 35' Жота 40' Хави Васкес 46' ⇄ Кэмерон Картер-Викерс / Дэйн Мюррей 59' ⇄ Оливер Сёренсен / Алекс Окслейд-Чемберлен 59' ⇄ Камило Дуран / Каспер Хёг 61' Мохамед Али Дьядье 66' ⇄ Андре Симойнш / Жоау Маркеш 66' ⇄ Амин Удрири / Стопира 71' Жонатан Мутомбо 74' ⇄ Джеймс Форрест / Жота 75' ⇄ Луис Кинтеро / Мануэль Посо 75' ⇄ Давид Бруну / Жонатан Мутомбо 82' ⇄ Себастьян Тунекти / Ян Хён Чжун 84' ⚽ Камило Дуран (1 - 2) 86' ⇄ Карем Зоаби / Алехандро Альфаро Составы команд Торринсе Торриш-Ведраш, Португалия Селтик Глазго, Шотландия 31 вр Adriel Vasconcelos Ramos 45 зщ Жонатан Мутомбо 75' 4 зщ Volnei 2 зщ Стопира 66' 23 зщ Хави Васкес 5 зщ Мохаммед Али Диадье 8 пз Алехандро Альфаро 85' 11 пз Мануэль Посо 75' 33 пз Жоау Маркеш 66' 7 пз Дани Жан 17 нп Муса Драмме 26 пз Andre Simoes 66' 6 пз Амин Удрири 66' 22 зщ Давид Бруну 75' 29 пз Luis Quintero 75' 19 нп Карем Зоаби 85' 26 вр Сэм Джонстон 51 зщ Колби Донован 47 зщ Дейн Маррей 46' 5 зщ Лиам Скэйлз 63 зщ Киран Тирни 21 пз Алекс Окслейд-Чемберлен 59' 42 пз Каллум Макгрегор 13 пз Ян Хюн Чун 82' 14 пз Люк Маккоуэн 7 пз Жота 74' 9 нп Каспер Хёг 59' 20 зщ Кэмерон Картер-Викерс 46' 18 пз Оливер Сёренсен 59' 11 нп Камило Дуран 59' 49 пз Джеймс Форрест 74' 17 пз Себастьян Тунекти 82' Голы Хави Васкес 0:1 9' Дани Жан 1:1 19' Камило Дуран Джеймс Форрест 1:2 85' Наказания Жота 35' Хави Васкес 40' Мохаммед Али Диадье 61' Жонатан Мутомбо 71'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торринсе - Селтик, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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