Интер Клуб Эскальдес - Копенгаген 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Эскальдес 2 : 0 Копенгаген События матча Интер Эскальдес - Копенгаген 19' ⚽ Давид Лопес (1 - 0) 46' ⇄ Джеованни Вианни / Виктор Бьярки Дадасон 46' ⇄ Роберт / Хунор Немет 46' ⇄ Тапело Масеко / Маэр Каррисо 46' Томас Дилейни 54' Томас Дилейни Вторая желтая — удаление 57' Акош Маркграф Прямое удаление 59' ⚽ Файсал Шуаиб (2 - 0) Пенальти 60' ⇄ Феликс Беймо / Мохамед Эльюнусси 75' ⇄ Биргер Мелинг / Алекс Крал 78' ⇄ Борха Арельяно / Суль 83' Пабло Молина 87' ⇄ Ламин Диаби / Пабло Молина Составы команд Интер Клуб Эскальдес Эскальдес-Энгордань, Андорра Копенгаген Копенгаген, Дания 13 вр Хави Диас 24 зщ Маурисио Почеттино 4 зщ Алекс Санчес 2 зщ Анвар Эрнандес 3 зщ Хильмар Торрес 8 пз Давид Лопес 6 пз Виктор Алонсо 19 пз Пабло Молина 87' 7 пз Хуан Камара 9 нп Файсал Шуаиб 31 нп Soule 78' 70 нп Борха Арельяно 78' 23 пз Ламин Диаби 87' 31 вр Рунар Алекс Рунарссон 15 зщ Маркос Лопес 20 зщ Дзюнносукэ Судзуки 6 пз Акош Маркграф 27 пз Томас Дилейни 21 пз Мадс Мадсен 10 пз Мохамед Эльюнусси 60' 33 пз Алекс Крал 75' 28 пз Хунор Немет 46' 39 нп Виктор Дадасон 46' 7 нп Маэр Каррисо 46' 16 пз Роберт 46' 44 пз Geovanni Vianney 46' 12 нп Тхапело Масеко 46' 2 зщ Феликс Беймо 60' 24 зщ Биргер Мелинг 75' Запасные 18 зщ Робин Ляфарж 21 зщ Марк Родригес 99 нп Рафинья 1 Pol 27 Rodrigo Rosaria 44 Alex Prelado 13 зщ Родриго Хуэскас 18 зщ Kenan Myrie 36 пз Уильям Клем 51 Tobias Breum-Harild 61 Gustav Fritz 40 Henrik Haraldsen 45 Gunnar Olsen Главные тренеры Бо Свенссон Голы Давид Лопес 1:0 19' Файсал Шуаиб 2:0 59' Наказания Томас Дилейни 46' Томас Дилейни 54' Акош Маркграф 57' Пабло Молина 83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Клуб Эскальдес - Копенгаген, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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