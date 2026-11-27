Интер Клуб Эскальдес - Копенгаген 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Эскальдес
2 : 0
Копенгаген
События матча Интер Эскальдес - Копенгаген
19'
⚽
Давид Лопес (1 - 0)
46'
⇄
Джеованни Вианни / Виктор Бьярки Дадасон
46'
⇄
Роберт / Хунор Немет
46'
⇄
Тапело Масеко / Маэр Каррисо
46'
Томас Дилейни
54'
Томас ДилейниВторая желтая — удаление
57'
Акош МаркграфПрямое удаление
59'
⚽
Файсал Шуаиб (2 - 0)Пенальти
60'
⇄
Феликс Беймо / Мохамед Эльюнусси
75'
⇄
Биргер Мелинг / Алекс Крал
78'
⇄
Борха Арельяно / Суль
83'
Пабло Молина
87'
⇄
Ламин Диаби / Пабло Молина
Составы команд
Интер Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|13
|вр
|Хави Диас
|24
|зщ
|Маурисио Почеттино
|4
|зщ
|Алекс Санчес
|2
|зщ
|Анвар Эрнандес
|3
|зщ
|Хильмар Торрес
|8
|пз
|Давид Лопес
|6
|пз
|Виктор Алонсо
|19
|пз
|Пабло Молина
87'
|7
|пз
|Хуан Камара
|9
|нп
|Файсал Шуаиб
|31
|нп
|Soule
78'
|70
|нп
|Борха Арельяно
78'
|23
|пз
|Ламин Диаби
87'
|31
|вр
|Рунар Алекс Рунарссон
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|20
|зщ
|Дзюнносукэ Судзуки
|6
|пз
|Акош Маркграф
|27
|пз
|Томас Дилейни
|21
|пз
|Мадс Мадсен
|10
|пз
|Мохамед Эльюнусси
60'
|33
|пз
|Алекс Крал
75'
|28
|пз
|Хунор Немет
46'
|39
|нп
|Виктор Дадасон
46'
|7
|нп
|Маэр Каррисо
46'
|16
|пз
|Роберт
46'
|44
|пз
|Geovanni Vianney
46'
|12
|нп
|Тхапело Масеко
46'
|2
|зщ
|Феликс Беймо
60'
|24
|зщ
|Биргер Мелинг
75'
Запасные
|18
|зщ
|Робин Ляфарж
|21
|зщ
|Марк Родригес
|99
|нп
|Рафинья
|1
|Pol
|27
|Rodrigo Rosaria
|44
|Alex Prelado
|13
|зщ
|Родриго Хуэскас
|18
|зщ
|Kenan Myrie
|36
|пз
|Уильям Клем
|51
|Tobias Breum-Harild
|61
|Gustav Fritz
|40
|Henrik Haraldsen
|45
|Gunnar Olsen
Главные тренеры
|Бо Свенссон
Голы
Давид Лопес
1:0
19'
Файсал Шуаиб
2:0
59'
Наказания
Томас Дилейни
46'
Томас Дилейни
54'
Акош Маркграф
57'
Пабло Молина
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер Клуб Эскальдес - Копенгаген, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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