Норшелланн - Панатинаикос 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Норшелланн
3 : 2
Панатинаикос
События матча Норшелланн - Панатинаикос
36'
Адриано Ягушич
45'
⚽
Адриано Ягушич (0 - 1)
46'
⇄
Марк Бринк / Ламин Садио
46'
⇄
Яльте Расмуссен / Маркус Уокер
55'
⚽
Эльмин Растодер (0 - 2)
61'
⚽
Александер Линд (1 - 2)
63'
⇄
Леви Гарсия / Эндрюс Тетте
63'
⇄
Висенте Таборда / Адриано Ягушич
63'
⇄
Имран Луза / Кингс Кангва
71'
⇄
Рунар Робинсонн Норхейм / Никлас Ройкьер
75'
Джастин Янссен
75'
⇄
Виктор Кристиансен / Факундо Пельистри
78'
⚽
Виктор Кристиансен (2 - 2)Автогол
80'
⚽
Александер Линд (3 - 2)
81'
⇄
Сирил Дессер / Триантафиллос Цапрас
82'
Яльте Расмуссен
90+1'
⇄
Мальте Хейде / Ибрагим Адель
90+2'
Висенте Таборда
Составы команд
Норшелланн
Фарум, Дания
Панатинаикос
Афины, Греция
|13
|вр
|Андреас Хансен
|28
|зщ
|Маркус Валькер
46'
|25
|зщ
|Виктор Нельссон
|4
|зщ
|Ноа Маркманн
|2
|зщ
|Петер Анкерсен
|18
|пз
|Юстин Янссен
|8
|пз
|Никлас Рёйкьер
71'
|5
|пз
|Юхо Лахтеенмяки
|11
|нп
|Александер Линн
|37
|нп
|Lamine Sadio
46'
|14
|нп
|Ибрахим Адель
90+1'
|6
|пз
|Марк Бринк
46'
|40
|нп
|Hjalte Rasmussen
46'
|23
|пз
|Рунар Робинсон Норхейм
71'
|21
|пз
|Malte Heyde
90+1'
|1
|вр
|Иньяки Пенья
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|55
|зщ
|Рик ван Дронгелен
|19
|зщ
|Триантафиллос Цапрас
81'
|3
|зщ
|Георгиос Катрис
|8
|пз
|Адриано Ягушич
63'
|22
|пз
|Этьен Камара
|42
|пз
|Кингз Кангва
63'
|28
|нп
|Факундо Пельистри
75'
|7
|нп
|Андреас Тетте
63'
|74
|нп
|Эльмин Растодер
|26
|пз
|Имран Луза
63'
|99
|нп
|Ливай Гарсия
63'
|20
|нп
|Висенте Таборда
63'
|34
|зщ
|Виктор Кристиансен
75'
|9
|нп
|Сирил Дессерс
81'
Запасные
|16
|вр
|Якоб Буск
|22
|вр
|Карлйохан Эрикссон
|15
|зщ
|Stephen Acquah
|35
|зщ
|Villads Rutkjaer
|10
|нп
|Prince Junior
|29
|нп
|Виллум Бертельсен
|42
|Matej Tuka
|49
|William Faber
|70
|вр
|Костас Коцарис
|14
|зщ
|Эрик Палмер-Браун
|4
|пз
|Педро Чиривелья
|18
|пз
|Сотирис Контурис
|47
|Sotirios Terzis
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
Голы
Адриано Ягушич
0:1
45'
Эльмин Растодер
Адриано Ягушич
0:2
55'
Александер Линн
Ибрахим Адель
1:2
61'
Виктор Кристиансен
2:2
78'
Александер Линн
Hjalte Rasmussen
3:2
80'
Наказания
Адриано Ягушич
36'
Юстин Янссен
75'
Hjalte Rasmussen
82'
Висенте Таборда
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Норшелланн - Панатинаикос, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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