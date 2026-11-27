Норшелланн - Панатинаикос 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Норшелланн 3 : 2 Панатинаикос События матча Норшелланн - Панатинаикос 36' Адриано Ягушич 45' ⚽ Адриано Ягушич (0 - 1) 46' ⇄ Марк Бринк / Ламин Садио 46' ⇄ Яльте Расмуссен / Маркус Уокер 55' ⚽ Эльмин Растодер (0 - 2) 61' ⚽ Александер Линд (1 - 2) 63' ⇄ Леви Гарсия / Эндрюс Тетте 63' ⇄ Висенте Таборда / Адриано Ягушич 63' ⇄ Имран Луза / Кингс Кангва 71' ⇄ Рунар Робинсонн Норхейм / Никлас Ройкьер 75' Джастин Янссен 75' ⇄ Виктор Кристиансен / Факундо Пельистри 78' ⚽ Виктор Кристиансен (2 - 2) Автогол 80' ⚽ Александер Линд (3 - 2) 81' ⇄ Сирил Дессер / Триантафиллос Цапрас 82' Яльте Расмуссен 90+1' ⇄ Мальте Хейде / Ибрагим Адель 90+2' Висенте Таборда Составы команд Норшелланн Фарум, Дания Панатинаикос Афины, Греция 13 вр Андреас Хансен 28 зщ Маркус Валькер 46' 25 зщ Виктор Нельссон 4 зщ Ноа Маркманн 2 зщ Петер Анкерсен 18 пз Юстин Янссен 8 пз Никлас Рёйкьер 71' 5 пз Юхо Лахтеенмяки 11 нп Александер Линн 37 нп Lamine Sadio 46' 14 нп Ибрахим Адель 90+1' 6 пз Марк Бринк 46' 40 нп Hjalte Rasmussen 46' 23 пз Рунар Робинсон Норхейм 71' 21 пз Malte Heyde 90+1' 1 вр Иньяки Пенья 2 зщ Давиде Калабрия 55 зщ Рик ван Дронгелен 19 зщ Триантафиллос Цапрас 81' 3 зщ Георгиос Катрис 8 пз Адриано Ягушич 63' 22 пз Этьен Камара 42 пз Кингз Кангва 63' 28 нп Факундо Пельистри 75' 7 нп Андреас Тетте 63' 74 нп Эльмин Растодер 26 пз Имран Луза 63' 99 нп Ливай Гарсия 63' 20 нп Висенте Таборда 63' 34 зщ Виктор Кристиансен 75' 9 нп Сирил Дессерс 81' Запасные 16 вр Якоб Буск 22 вр Карлйохан Эрикссон 15 зщ Stephen Acquah 35 зщ Villads Rutkjaer 10 нп Prince Junior 29 нп Виллум Бертельсен 42 Matej Tuka 49 William Faber 70 вр Костас Коцарис 14 зщ Эрик Палмер-Браун 4 пз Педро Чиривелья 18 пз Сотирис Контурис 47 Sotirios Terzis Главные тренеры Якоб Неэструп Голы Адриано Ягушич 0:1 45' Эльмин Растодер Адриано Ягушич 0:2 55' Александер Линн Ибрахим Адель 1:2 61' Виктор Кристиансен 2:2 78' Александер Линн Hjalte Rasmussen 3:2 80' Наказания Адриано Ягушич 36' Юстин Янссен 75' Hjalte Rasmussen 82' Висенте Таборда 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Норшелланн - Панатинаикос, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Борац Б-Л - Аталанта 26 ноября обзор матча

Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео... Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...

Интер Клуб Эскальдес - Копенгаген 26 ноября обзор матча

Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео... Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...

Гент - Црвена Звезда 26 ноября обзор матча

Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео... Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...

ЦСКА - Трабзонспор 26 ноября обзор матча

Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео... Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...