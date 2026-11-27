Гент - Црвена Звезда 26 ноября обзор матча Дата публикации: 27-11-2026 Гент 1 : 1 Црвена Звезда События матча Гент - ФК «Црвена звезда» 14' Сибе Ван Дер Хейден 22' Раде Крунич 26' ⚽ Тьягу Араужу (1 - 0) 41' Матей Гаштаров 60' ⇄ Би Кристоф Илларион Горе / Матисс Самоаз 64' ⇄ Осман Букари / Василий Костов 64' ⇄ Михайло Ристич / Махмуду Баджо 72' ⇄ Эйме Омгба / Абделькахар Кадри 77' ⇄ Марко Арнаутович / Владимир Лучич 79' Стефан Гудель 85' ⚽ Матей Гаштаров (1 - 1) 87' ⇄ Ибраима Сиссе / Хосуэ Вергара 87' ⇄ Жиль Де Мейер / Тьягу Араужу 87' ⇄ Мамаду Диалло / Момоду Сонко 88' ⇄ Ким Е Гон / Мирко Иванич 88' ⇄ Милош Велькович / Михайло Ристич Составы команд Гент Гент, Бельгия Црвена Звезда Белград, Сербия 33 вр Дави Руф 57 зщ Маттис Волкарт 3 зщ Максим Паскотши 44 зщ Сибе ван дер Хейден 20 зщ Тиагу Араужу 18 пз Матисс Самуаз 60' 22 пз Леонарду Лопеш 17 пз Матиас Делорж 37 пз Абдельхак Кадри 72' 47 нп Хосуэ Вергара 87' 11 нп Момоду Сонко 87' 45 нп Илларион Гур 60' 10 пз Эме Омгба 72'87' 35 зщ Жиль Де Мейер 87' 75 нп Ibrahima Cisse 87' 56 Mamadou Diallo 87' 1 вр Лима Матеус 45 зщ Стефан Гудель 60 зщ Matej Gashtarov 3 зщ Юта Накаяма 6 пз Махмуду Баджо 64' 33 пз Раде Крунич 20 пз Томас Гендель 37 пз Владимир Лучич 77' 15 пз Мохаммад Абу Фани 22 пз Василие Костов 64' 4 пз Мирко Иванич 88' 23 пз Михайло Ристич 64'88' 14 нп Осман Букари 64' 7 нп Марко Арнаутович 77' 13 зщ Милош Велькович 88' 19 пз Ye-Geon Kim 88' Запасные 30 вр Кьелл Персман 31 вр Бас Эверс 14 пз Kyrell Wilson 28 пз Мохаммед Эль-Адфауи 59 El Hadji Seck 73 Ali Donny Sylla 77 Gyano Vanderdonck 77 вр Иван Гутеша 30 зщ Франклин Тебо Ученна 75 пз Лоизос Лоизу 8 нп Кристиян Балов 70 нп Мухаммед Чам Сарачевич Главные тренеры Альберт Риера Голы Тиагу Араужу Маттис Волкарт 1:0 26' Matej Gashtarov 1:1 85' Наказания Сибе ван дер Хейден 14' Раде Крунич 22' Matej Gashtarov 41' Стефан Гудель 79'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гент - Црвена Звезда, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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