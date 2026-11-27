Гент - Црвена Звезда 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 27-11-2026
Гент
1 : 1
Црвена Звезда
События матча Гент - ФК «Црвена звезда»
14'
Сибе Ван Дер Хейден
22'
Раде Крунич
26'
⚽
Тьягу Араужу (1 - 0)
41'
Матей Гаштаров
60'
⇄
Би Кристоф Илларион Горе / Матисс Самоаз
64'
⇄
Осман Букари / Василий Костов
64'
⇄
Михайло Ристич / Махмуду Баджо
72'
⇄
Эйме Омгба / Абделькахар Кадри
77'
⇄
Марко Арнаутович / Владимир Лучич
79'
Стефан Гудель
85'
⚽
Матей Гаштаров (1 - 1)
87'
⇄
Ибраима Сиссе / Хосуэ Вергара
87'
⇄
Жиль Де Мейер / Тьягу Араужу
87'
⇄
Мамаду Диалло / Момоду Сонко
88'
⇄
Ким Е Гон / Мирко Иванич
88'
⇄
Милош Велькович / Михайло Ристич
Составы команд
Гент
Гент, Бельгия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
|33
|вр
|Дави Руф
|57
|зщ
|Маттис Волкарт
|3
|зщ
|Максим Паскотши
|44
|зщ
|Сибе ван дер Хейден
|20
|зщ
|Тиагу Араужу
|18
|пз
|Матисс Самуаз
60'
|22
|пз
|Леонарду Лопеш
|17
|пз
|Матиас Делорж
|37
|пз
|Абдельхак Кадри
72'
|47
|нп
|Хосуэ Вергара
87'
|11
|нп
|Момоду Сонко
87'
|45
|нп
|Илларион Гур
60'
|10
|пз
|Эме Омгба
72'87'
|35
|зщ
|Жиль Де Мейер
87'
|75
|нп
|Ibrahima Cisse
87'
|56
|Mamadou Diallo
87'
|1
|вр
|Лима Матеус
|45
|зщ
|Стефан Гудель
|60
|зщ
|Matej Gashtarov
|3
|зщ
|Юта Накаяма
|6
|пз
|Махмуду Баджо
64'
|33
|пз
|Раде Крунич
|20
|пз
|Томас Гендель
|37
|пз
|Владимир Лучич
77'
|15
|пз
|Мохаммад Абу Фани
|22
|пз
|Василие Костов
64'
|4
|пз
|Мирко Иванич
88'
|23
|пз
|Михайло Ристич
64'88'
|14
|нп
|Осман Букари
64'
|7
|нп
|Марко Арнаутович
77'
|13
|зщ
|Милош Велькович
88'
|19
|пз
|Ye-Geon Kim
88'
Запасные
|30
|вр
|Кьелл Персман
|31
|вр
|Бас Эверс
|14
|пз
|Kyrell Wilson
|28
|пз
|Мохаммед Эль-Адфауи
|59
|El Hadji Seck
|73
|Ali Donny Sylla
|77
|Gyano Vanderdonck
|77
|вр
|Иван Гутеша
|30
|зщ
|Франклин Тебо Ученна
|75
|пз
|Лоизос Лоизу
|8
|нп
|Кристиян Балов
|70
|нп
|Мухаммед Чам Сарачевич
Главные тренеры
|Альберт Риера
Голы
Тиагу Араужу
Маттис Волкарт
1:0
26'
Matej Gashtarov
1:1
85'
Наказания
Сибе ван дер Хейден
14'
Раде Крунич
22'
Matej Gashtarov
41'
Стефан Гудель
79'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гент - Црвена Звезда, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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